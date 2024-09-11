Административный орган опровергает утверждения Трампа относительно проблем в области возобновляемых источников энергии.

Во время теледебатов с демократом Камалой Харрис республиканец Трамп предостерег от отказа от ископаемого топлива. В своей заключительной речи он заявил: "Германия попробовала, и через год они снова строили традиционные электростанции."

Представитель Федерального министерства экономики в Берлине опроверг это утверждение, заявив: "Многие факты расходятся с этим утверждением." Министерство иностранных дел выразило ту же точку зрения, опубликовав в своем англоязычном канале X: "Независимо от личных мнений: энергетическая система Германии работает, более половины энергии поступает из возобновляемых источников." В отличие от того, что утверждал Трамп, угольные и ядерные электростанции не возрождаются, а выводятся из эксплуатации.

Несмотря на утверждения Трампа во время дебатов, многие официальные лица в Германии, такие как Федеральное министерство экономики и Министерство иностранных дел, опровергли его заявления о возрождении традиционных электростанций. Республиканцы, возглавляемые Трампом, могут иметь другие взгляды, но данные ясно показывают, что Германия активно инвестирует в возобновляемые источники энергии.

Читайте также: