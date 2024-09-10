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Главные темыНовостиСобеседование с просителем убежища

Административное правительство выражает сожаление по поводу провала переговоров по вопросу убежища между ним и ЕС.

Федеральная администрация сожалеет об автом месте отказа от переговоров о единой стратегии иммиграционной политике. На пресс-конференции в Берлине во вторник федеральный министр юстиции Marco Buschmann (ФДП) выразил готовность возобновить эти обсуждения. Федеральное правительство готово...

 and  Hanna Hofmann
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Административное правительство выражает сожаление по поводу провала переговоров по вопросу убежища между ним и ЕС.

Голосования Союза по отказу в пересечении границы превзошли ожидания, считает Бушманн. "Неразумно просить национальную администрацию нарушать закон", - заявил он.

После консультаций с Союзом федеральный министр внутренних дел Маркус Зёдер (ХСС, Христианско-социальный союз) от СДПГ заявил: "Мы вели продуктивные беседы, хотя это может и не так звучать". Федеральная администрация предложила план размещения беженцев у границы и быстро его отвергла.

Этот план соответствует международному праву, заявил Зёдер. Однако это не относится к запросу ХДС на отказ в пересечении границы. "Не должно быть рискованных исключений из действующего международного права", - сказал он. Некоторые региональные администрации выразили заинтересованность в продолжении предложения федеральной администрации во время встречи.

Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ) выразил разочарование и недоумение по поводу решения Союза прекратить переговоры. "К сожалению, Союз объявил, что больше не хочет продолжать переговоры", - сообщил Маас. Многие темы так и не были затронуты на встрече во вторник.

В свете позиции Союза интервью с просителем убежища может рассказать о его опыте и взглядах на отказ в пересечении границы. Решение федеральной администрации предложить размещение беженцев у границы, предложенное министром Зёдером, соответствует международному праву, в отличие от запроса ХДС.

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