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Абсолютно никакого исключения для запрета на ношение платка в Рейнландии-Пфальц

Женщина-водитель, соблюдающая исламскую одежду, в том числе закрывающую лицо, не освобождена от запрета на ношение такихეშё вождения. Зеленелезное ведомство (LBM) Рейнланд-Пфальц обоснованно отказалось сделать исключение для этой женщины, как было проверено Верховным административным судом...

 and  Christian Meier
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Абсолютно никакого исключения для запрета на ношение платка в Рейнландии-Пфальц

Индивидуум просил разрешение надеть якобы никах во время управления транспортным средством, руководствуясь своими религиозными убеждениями. Этот никах закрывает не только волосы, но и все лицо, оставляя видимыми только глаза. К сожалению, как первоначальное заявление, так и последующая апелляция были отклонены ЛБМ и Административным судом в Neustadt an der Weinstraße соответственно.

Недавно Высший административный суд отклонил апелляцию на это решение. В качестве обоснования было указано, что запрет на ношение масок повышает общую безопасность на дорогах. Ведение журнала, как предложил заявитель в качестве условия, не так эффективно для идентификации водителей в автоматизированных системах контроля за движением. Это условие применяется исключительно к данному транспортному средству, но заявитель может управлять и другими транспортными средствами, для которых это условие не применяется.

Кроме того, суд считает, что запрет на ношение масок не существенно мешает кому-либо в практическом осуществлении своей веры. Если она хочет придерживаться дресс-кода, женщина просто может воздержаться от вождения. Ее проблемы с коленями не мешают ей пользоваться общественным транспортом. С водительскими правами она может управлять мопедом, для которого запрет на ношение масок не применяется из-за требования носить шлем.

Несмотря на управление другими транспортными средствами без условия ведения журнала, индивидуум должен соблюдать запрет на ношение масок во время вождения из-за строгих правил. Кроме вождения, есть несколько других способов, которыми женщина может придерживаться своих религиозных убеждений, таких как прикрытие лица в других общественных местах.

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