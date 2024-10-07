7 октября участник музыкального фестиваля и запасной член израильских сил обороны отмечается как "смелая фигура" за противодействие нападавшим во время нападения на Тель-Авив

В результате атаки на бульвар Иерусалим в Яффо, престижном районе южного Тель-Авива, погибли семь человек, а восемнадцать получили ранения, как сообщила израильская полиция.

Инцидент произошел всего за несколько минут до того, как Иран запустил примерно 200 баллистических ракет в направлении Израиля, что стало самым масштабным ракетным нападением на сегодняшний день. Обстрел вызвал сирены по всей стране и заставил жителей укрываться в бомбоубежищах.

Видеозаписи, распространенные в интернете, показали Лева Крейтмана, мужчину, который отслужил шесть месяцев в качестве резервиста в Газе, стреляющего из пистолета в неизвестную цель, а затем убегающего. Запись была снята с близлежащего здания в Яффо и показывает Крейтмана в розовой рубашке, белых шортах и шлепанцах.

На другом видео Крейтман можно увидеть, как он бродит среди израильских солдат, присутствующих на месте атаки.

В интервью CNN affiliate Channel 11 Крейтман рассказал, что носил с собой личное огнестрельное оружие после своей службы в Израильской армии (ЦАХАЛ).

Воспоминая события того дня, он рассказал о встрече с "двумя подозреваемыми", один из которых приблизился к нему.

"Другой убежал, и я стоял именно здесь, где мы стоим сейчас", - объяснил Крейтман, описывая, как он смог застать приближающегося человека врасплох и выстрелить. "Я сразу понял, что это нападение".

Он продолжил, рассказывая о том, как ему удалось справиться с хаотичной ситуацией, полной предупреждений, перехвата ракет и воздушных тревог.

Крейтман выжил после атаки ХАМАС на фестиваль Новой музыки 7 октября. Транс-мероприятие, проходившее в пустыне Негев на юге Израиля, было одним из целей ХАМАС во время нападения, в результате которого погибли около 1200 человек и более 250 были похищены и переправлены в Газу.

Конфликт Израиля с ХАМАС в Газе привел к гибели более 41 000 человек, спровоцировал гуманитарный кризис и причинил значительный ущерб палестинскому анклаву.

В среду израильские власти объявили, что нападение началось с двух стрелков, открывших огонь по пассажирам на остановке легкого метро в Яффо. Затем они продолжили свой рейд по бульвару Иерусалим пешком, согласно полицейским отчетам.

Силовики и гражданские, вооруженные личным оружием, нейтрализовали нападавших, подтвердили полицейские. "У них было оружие типа М-16, боеприпасы и нож", - сообщили в пресс-релизе.

Медицинский персонал сообщал о лечении жертв в различных местах вдоль бульвара Иерусалим, в том числе возле железнодорожных путей, на улицах, в синагоге и в мясной лавке. Пострадавших транспортировали в больницы, когда звучали воздушные тревоги в районе и по всей стране.

Израильские власти опознали нападавших как Мухаммеда Маска, 19 лет, убитого на месте, и Ахмеда Химони, 25 лет, получившего тяжелые ранения. Полиция подтвердила, что оба происходили из Хеврона, палестинского города, расположенного в оккупированной Западном Банке.

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение после инцидента.

В ответ на инцидент Израильское агентство безопасности и силы ЦАХАЛ задержали нескольких подозреваемых в оказании помощи стрелкам в получении оружия и проникновении в Израиль, согласно заявлениям полиции.

В посте в X израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир похвалил Крейтмана как "героя, предотвратившего нападение" в Яффо и действовавшего "смело" во время инцидента 7 октября, спасая множество жизней. Бен-Гвир призвал к тому, чтобы больше израильтян вооружались.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение и выразил соболезнования семьям погибших.

В сообщении CNN об этом инциденте также упомянуты корреспонденты Абир Саламан и Лорен Изсо.

Нападение на бульвар Иерусалим в Яффо, значительное событие в Израиле, произошло на фоне обострения tensions в Среднем Востоке, когда Иран готовился к самому масштабному ракетному нападению на Израиль.

Несмотря на хаос, вызванный ракетным нападением и нападением ХАМАС на фестиваль Новой музыки в пустыне Негев, Лев Крейтман, бывший резервист, выжил и сыграл роль в предотвращении нападения в Яффо.

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