- 47 690 смертей от жары в Европе в прошлом году

По данным моделирования, проведенного Институтом глобального здравоохранения Барселоны и опубликованного в журнале "Nature Medicine", в 2023 году от высоких температур в Европе погибло 47 690 человек. Это второй по величине показатель смертности с момента начала подобных расчетов в 2015 году, а самым высоким был 2022 год.

Исследовательская группа использовала данные о смертности от Eurostat, охватывающие 96 миллионов смертей, чтобы оценить смертность от жары в 2023 году в 823 регионах 35 европейских стран. Согласно этим оценкам, в прошлом году в Европе зафиксировано 47 690 смертей от жары. Более половины этих смертей произошли во время жарких волн между серединой июля и августом 2023 года, когда температура в Сицилии достигла 44 градусов Цельсия, а в Греции бушевали лесные пожары, приведшие к нескольким смертельным случаям.

Учитывая размер населения, исследовательская группа обнаружила, что страны с самым высоким показателем смертности от жары находятся в Южной Европе: Греция (393 смертей на миллион жителей), Болгария (229), Италия (209) и Испания (175) занимают первые четыре места в оценке. В Германии этот показатель составил 76 смертей на миллион жителей в 2023 году.

В абсолютных цифрах исследовательская группа оценила, что в Италии в 2023 году зафиксировано около 12 750 смертей от жары, за ней следуют Испания с 8 352 случаями и Германия с 6 376. Как и в большинстве исследованных стран, среди погибших было значительно больше женщин, чем мужчин, при этом пожилые люди были особо уязвимы.

Институт Роберта Коха (RKI) определил цифру в 3 200 смертей от жары в Германии в 2023 году. Числа от RKI и команды из Барселоны также различались в 2022 году. Эксперт RKI объяснил это, в частности, различными определениями "жары".

Команда, возглавляемая Элисой Галло из Барселоны, также смоделировала влияние смертности от жары без мер адаптации к климату, в том числе улучшений в здравоохранении, социальной защите и образе жизни, прогресса в охране здоровья на рабочем месте и условиях проживания, повышения осведомленности о рисках и более эффективных стратегий коммуникации и раннего предупреждения.

Эффективные меры адаптации к климату снижают смертность

По оценкам исследовательской группы, без этих мер смертность от жары в общей популяции в 2023 году могла бы быть примерно на 80% выше, а среди населения в возрасте 80 лет и старше - более чем на 100%. "Наши результаты показывают, что в этом веке произошли общественные адаптационные процессы к высоким температурам, которые значительно снизили восприимчивость к жаре и смертность от жары в последние годы, особенно среди пожилых людей", - заявила ведущий автор Галло в заявлении.

В результате минимальная температура смертности - оптимальная температура с наименьшим риском смерти - постепенно увеличивалась в среднем по континенту с 2000 года, согласно Галло, с 15 градусов Цельсия между 2000 и 2004 годами до 17,7 градусов Цельсия между 2015 и 2019 годами: "Это свидетельствует о том, что мы стали менее чувствительны к жаре, чем в начале века, что, скорее всего, связано с общим прогрессом в сфере здравоохранения и общественного здравоохранения, а также с мерами по предотвращению жары, реализованными после рекордного лета 2003 года".

Недавно та же исследовательская группа представила "Forecaster.health", онлайн-систему раннего предупреждения, которая предоставляет прогнозы риска смертности от холода и жары в зависимости от пола и возраста для 580 регионов в 31 европейской стране. Бесплатный инструмент предоставляет прогнозы на 15 дней вперед и основан tanto на метеорологических данных, как и на эпидемиологических моделях.

Исследование, опубликованное в "Nature Medicine", подчеркнуло важность внедрения мер здравоохранения и безопасности, так как без них смертность от жары в 2023 году могла бы быть значительно выше. Согласно исследованию, эффективные меры адаптации к климату, такие как улучшение здравоохранения и мер общественного здравоохранения, могли бы снизить смертность от жары на 80% в общей популяции и более чем на 100% у пожилых людей.

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