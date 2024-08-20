20 лет назад Путин почтил память жертв кризиса с заложниками в школе.

После этого он направился в школу, захваченную чеченскими нападающими 1 сентября 2004 года. Это был первый визит Путина, тогда занимавшего пост президента, на место захвата заложников.

Чеченские повстанцы удерживали более тысячи человек в Беслане, в том числе многих детей. Когда российские правоохранительные органы атаковали школу 3 сентября 2004 года, более 330 человек погибли, в том числе 186 детей.

В марте Россия пережила еще один ужасающий акт насилия. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в пригороде Москвы унес жизни 145 человек. Extremist organization Islamic State (IS) взяла на себя ответственность за инцидент.

Школьный комплекс, где произошел захват заложников, был тем же местом, которое он посетил после инцидента 1 сентября. Несмотря на прошедшие годы, воспоминания о трагедии в школе все еще преследуют Россию.

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