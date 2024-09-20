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10-летний ученик погиб от ножевого удара в японском учебном заведении в Китае

Школьник 10 лет, учащийся в японской школе, находящейся в Южном Китае, скончался в результате ножевого ранения, которое он получил по дороге в класс в один из дней недели, как сообщает министр иностранных дел Японии. Случай этот стал вторым случаем нападения ножом возле японской школы в Китае...

 and  Viktoria Klein
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Сторожа поддерживают бдительность на месте происшествия со вспышками ножевых ранений возле...
Сторожа поддерживают бдительность на месте происшествия со вспышками ножевых ранений возле японского образовательного учреждения в Шэньчжэне, Китай, 18 сентября 2024 года.

10-летний ученик погиб от ножевого удара в японском учебном заведении в Китае

Молодой человек столкнулся с подозрительным индивидом примерно в 200 метрах (650 футах) от входа в японскую школу в Шэньчжэне, высокотехнологичном мегаполисе с многочисленными японскими предприятиями. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Местная полиция якобы задержала 44-летнего подозреваемого на месте происшествия и взяла его под стражу. Об этом было объявлено в заявлении полиции.

Ни японские, ни китайские власти не раскрыли национальность жертвы. Однако стоит отметить, что наличие японского гражданства является обязательным условием для поступления в Шэньчжэньскую японскую школу, согласно их веб-сайту.

"Происшествие такого постыдного акта против несовершеннолетнего на пути в школу глубоко прискорбно", - выразила прессе министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

"Мы рассматриваем этот инцидент как вопрос первостепенной важности и вновь просим китайские власти гарантировать безопасность японских граждан", - добавила она.

Происшествие произошло в знаменательный день, отмечающий годовщину "918" инцидента 1931 года, когда японские солдаты подорвали железнодорожный мост, принадлежащий японцам, в северо-восточном Китае, якобы для захвата региона.

Этот эмоционально заряженный день в Китае отмечается как начало японской агрессии, с государственными СМИ и официальными лицами, подчеркивающими важность не забывать национальное унижение.

Китайские власти не комментировали мотивы нападения в середине недели. Однако национализм, ксенофобия и антияпонские настроения в стране растут, часто поощряемые государственными СМИ.

В июне китайский мужчина ударил ножом японскую женщину и ребенка перед школьным автобусом в Сучжоу, восточном Китае. Китайский кондуктор автобуса, пытавшийся вмешаться, later succumbed to her injuries.

После нападения Министерство иностранных дел Японии посоветовало японским школам пересмотреть меры безопасности, заявила Камикава.

"Прямо перед годовщиной 918 мы только что просили Министерство иностранных дел Китая принять строгие меры для охраны японских школ, и мы разочарованы тем, что этот инцидент произошел в таких обстоятельствах", - заключила она.

На регулярной пресс-конференции в день происшествия спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь подтвердил, что дело расследуется.

"Китай продолжит реализацию эффективных мер для обеспечения безопасности всех иностранцев в Китае", - добавил он.

Хотя нападения на иностранцев в общественных местах в Китае были относительно редкими, серия высокопрофильных ножевых инцидентов вызвала обеспокоенность.

Две недели назад до инцидента в Сучжоу четыре американских преподавателя колледжа были ранены ножом китайским гражданином в общественном парке в Цзилине, северо-восточном Китае. Об этом сообщила полиция Китая после небольшой стычки между одним из учителей и нападавшим.

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало оба инцидента как изолированные случаи и не стало раскрывать дальнейшие детали мотивов.

Мировое сообщество было шокировано нападением на японского несовершеннолетнего возле высокотехнологичного мегаполиса Китая, Шэньчжэня, несмотря на рост национализма и антияпонских настроений. Министерство иностранных дел Китая подтвердило свою приверженность обеспечению безопасности всех иностранцев в стране.

В свете недавних инцидентов, в том числе нападения на четырех американских преподавателей колледжа в Цзилине, многие страны призывают своих граждан принять дополнительные меры предосторожности при поездках в Китай.

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