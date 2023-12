XBB.1.5 da Omicron poderá impulsionar um novo surto de Covid-19 nos EUA

O resultado tem sido um aumento gradual de casos e hospitalizações que nunca pareceu atingir os picos da onda BA.5 deste verão e não se assemelhou, certamente, ao tsunami de doenças causado pela estirpe Omicron original há um ano.

Mas, na sexta-feira, o painel de variantes da Covid-19 dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos revelou um novo azarão que poderá em breve varrer o campo: XBB.1.5.

O CDC estima que a XBB.1.5 mais do que duplicou a sua quota-parte do bolo da Covid-19 em cada semana das últimas quatro, passando de cerca de 4% para 41% das novas infecções durante o mês de dezembro. No Nordeste, estima o CDC, o XBB.1.5 está a causar 75% dos novos casos.

"Há já alguns meses que não víamos uma variante que se desenvolvesse a esta velocidade", afirmou Pavitra Roychoudhury, diretor de sequenciação da Covid-19 no laboratório de virologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington.

Os virologistas e epidemiologistas afirmam que esta sub-linhagem Omicron tem características que lhe conferem o potencial de conduzir a uma nova vaga de casos de Covid-19 nos EUA, embora ainda não seja claro qual será a dimensão dessa vaga e se poderá levar muito mais pessoas ao hospital.

Apesar de toda a preocupação recente de que uma nova ameaça de Covid-19 possa vir do atual surto da China, os especialistas salientam que o XBB.1.5 parece ter surgido nos Estados Unidos. Foi detectado pela primeira vez em Nova Iorque e Connecticut no final de outubro, de acordo com o GISAID, um esforço global para catalogar e rastrear variantes do coronavírus.

Trevor Bedford, professor de biologia computacional no Fred Hutchinson Cancer Center, em Seattle, disse que o XBB.1.5 tem uma taxa de crescimento semelhante à do seu primo distante BA.5.

Bedford estimou o seu número efetivo de reprodução - o número de novas infecções que se espera que sejam causadas por cada pessoa infetada - em cerca de 1,6, cerca de 40% mais elevado do que o seu concorrente mais próximo.

"Espero que a circulação aumente nas próximas semanas", escreveu Bedford num e-mail. Esse aumento pode não se refletir no número de casos, salientou, uma vez que há mais pessoas a fazer testes em casa e os seus casos podem não ser contabilizados, a menos que procurem cuidados médicos e façam um teste de laboratório para confirmar os resultados. "Por isso, eu consideraria as hospitalizações nos grupos etários vulneráveis [como os idosos] como um melhor indicador da vaga", escreveu.

Subvariantes escorregadias

A XBB.1.5 é o produto de uma recombinação: Dois descendentes da BA.2, a subvariante que provocou uma modesta vaga de casos nos EUA em abril, trocaram partes do seu código genético, o que resultou em 14 novas mutações nas proteínas de pico do vírus em comparação com a BA.2 e numa nova sub-linhagem, a XBB.

A XBB provocou uma vaga de casos em Singapura no outono, mas nunca ganhou muito terreno nos EUA. Aqui, teve de competir com uma série de variantes em co-circulação que tinham desenvolvido independentemente algumas das mesmas mutações, o que as tornava mais parecidas.

Ainda assim, os cientistas têm estado atentos ao XBB e aos seus derivados.

O Dr. David Ho, professor de microbiologia e imunologia na Universidade de Columbia, testou recentemente no seu laboratório vírus concebidos para terem os picos de XBB e XBB.1, bem como BQ.1 e BQ 1.1, contra anticorpos do sangue de pessoas que tinham sido infectadas, que tinham sido vacinadas com as vacinas bivalentes originais e novas, e que tinham sido infectadas e vacinadas. A sua equipa também testou 23 tratamentos com anticorpos monoclonais contra estas novas sub-linhagens.

Descobriu que a XBB.1 era a mais escorregadia de todas. Tinha 63 vezes menos probabilidades de ser neutralizada por anticorpos no sangue de pessoas infectadas e vacinadas do que a BA.2 e 49 vezes menos probabilidades de ser neutralizada em comparação com a BA.4 e a BA.5.

Em termos de evasão imunitária, Ho diz que estas variantes se afastaram tanto dos anticorpos que criámos para as combater como a variante Omicron original se afastou dos vírus Covid-19 que a precederam há cerca de um ano.

O investigador considera estes níveis de evasão imunitária "alarmantes" e afirma que podem comprometer ainda mais a eficácia das vacinas contra a COVID-19. As suas conclusões foram recentemente publicadas na revista Cell.

Ho disse na segunda-feira que o XBB.1.5 era a mesma história em termos de evasão de anticorpos que o XBB.1, o que significa que tem o potencial de escapar às protecções das vacinas e infecções anteriores. É também resistente a todos os tratamentos actuais com anticorpos, incluindo o Evusheld.

Outro truque na manga

Para além de ser altamente evasivo do ponto de vista imunitário, o XBB.1.5 tem um truque adicional na manga que parece estar a ajudar a alimentar o seu crescimento. Tem uma mutação chave no local 486, que lhe permite ligar-se mais firmemente ao ACE2, as portas que o vírus utiliza para entrar nas nossas células.

"A mutação está claramente a permitir que o XBB.1.5 se espalhe melhor", escreveu Jesse Bloom, um virologista computacional do Fred Hutchinson Cancer Center, num e-mail.

Esta mutação foi assinalada pela primeira vez por Bloom, que estuda a evolução dos vírus e das proteínas virais, como uma mutação que poderia ser importante para a aptidão viral. Foi confirmada por Yunlong Cao, da Universidade de Pequim.

"Tem uma melhor capacidade de penetrar nas células", disse Roychoudhury, o que significa que é mais infecioso.

Ainda assim, os especialistas dizem que é difícil saber até que ponto o crescimento do XBB.1.5 pode ser atribuído às propriedades do vírus e até que ponto se deve simplesmente ao bom momento.

A saída das férias, período em que as pessoas estavam mais propensas a viajar e a socializar, dá a qualquer infeção - seja a gripe, a Covid-19 ou o RSV - mais espaço para correr.

"A maioria das autoridades de saúde pública esperava um aumento nos casos de Covid-19, mesmo antes de sabermos sobre o XBB.1.5", disse Andrew Pekosz, professor da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg que estuda a replicação viral. "Portanto, ainda não está claro se o aumento de casos de Covid que está ocorrendo durante as férias está ocorrendo por causa das interações sociais que as pessoas tiveram ou se estão especificamente relacionados ao XBB.1.5. Ambas as coisas estão provavelmente a contribuir".

A maioria dos especialistas disse que, embora esperem que o XBB.1.5 tenha o potencial de causar mais doenças, não esperam que essas infecções sejam necessariamente mais graves.

Olhando para o Nordeste, onde se pensa que o XBB.1.5 está a causar a maioria das infecções, Michael Osterholm, que dirige o Centro de Investigação e Política de Doenças Infecciosas da Universidade do Minnesota, vê razões para ter esperança.

Osterholm observa que os reforços actualizados devem proporcionar alguma proteção, mesmo contra esta estirpe altamente evasiva.

"Ainda assim, proporcionam um nível de imunidade que pode não impedir que se seja infetado, mas que pode ter um impacto significativo no facto de se ficar ou não gravemente doente e morrer", afirmou. "Quero dizer, neste momento, os dados mais recentes que temos mostram que para aqueles que têm a vacina bivalente, eles têm um risco três vezes menor de morrer do que aqueles que não têm".

No entanto, os americanos têm sido lentos a receber os novos reforços. De acordo com os dados do CDC, apenas 15% dos americanos elegíveis receberam um reforço atualizado. Entre os seniores - pessoas com 65 anos ou mais - apenas cerca de 1 em cada 3 tomaram uma vacina actualizada.

Os especialistas referem também que, embora os tratamentos com anticorpos não funcionem contra esta sub-linhagem, outros antivirais, como o Paxlovid e o remdesivir, deverão continuar a ser eficazes.

Os testes rápidos continuam a funcionar, tal como as máscaras, a ventilação e a filtragem do ar interior, pelo que, mesmo que o vírus continue a evoluir, continuam a existir boas formas de se proteger contra a Covid-19.

"Não parece estar a causar nenhuma doença mais grave e, por isso, penso que a situação que circula atualmente é muito diferente da que se verificava há um ano", disse Osterholm. "Há muito mais imunidade na população, pelo que não creio que a doença venha a ter êxito".

Fonte: edition.cnn.com