Preparação de artigos essenciais para um "kit de emergência" para transportar em situações de emergência.

Item crucial a levar: um "kit de sobrevivência" recheado com itens essenciais de emergência. Kits de sobrevivência são projetados para evitar que você corra para coletar itens quando uma situação perigosa surge repentinamente.

Esses kits atendem às necessidades de uma família de quatro pessoas, ajudando-os a viver de forma independente por vários dias após uma catástrofe, especialmente em casos onde os serviços convencionais não estão disponíveis.

O kit não precisa necessariamente ser uma bolsa; pode ser uma caixa, um recipiente ou uma caixa, desde que contenha todos os suprimentos essenciais.

O conteúdo de um kit de sobrevivência de uma família pode ser decisivo ao determinar a vida ou a morte, dependendo da magnitude da situação, de acordo com Jonathan Sury, associado sênior da equipe no National Center for Disaster Preparedness (NCDP) na Columbia Climate School.

“Ter você e sua família preparados reduzirá a pressão em nosso sistema de resposta e também preparará você mentalmente para o que está por vir”, disse Sury. “A preparação é a diferença entre estar ansioso e estar calmo, composto e controlado.”

A preparação para desastres é, de fato, uma questão importante; uma pesquisa de 2015 do NCDP indicou que apenas 35% dos respondentes tinham um plano e suprimentos de preparação para desastres suficientes.

Independentemente de sua casa estar atualmente sob ameaça, este é um momento ideal para estabelecer um plano.

Seus itens essenciais

A maioria dos itens sugeridos pelos especialistas em preparação para desastres para incluir em um kit de sobrevivência pode ser encontrada em sua casa. Você também pode comprar itens separadamente ou como parte de pacotes de kits pré-montados projetados para compras em um só lugar.

Escolha sua estratégia, mas o site da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) recomenda que um kit básico de suprimentos de emergência inclua:

• Um galão de água por pessoa, por dia

• Uma reserva de três dias de alimentos não perecíveis por pessoa e por animal de estimação

• Medicações de prescrição da família

• Um rádio a bateria ou de manivela

• Lanternas

• Um kit de primeiros socorros

• Uma chave de válvula para desligar os serviços públicos

Algumas listas estendidas sugerem itens adicionais, como cobertores de emergência, dinheiro extra, carregadores de telefone solar e uma ferramenta multifuncional como uma Leatherman ou uma faca suíça.

As pessoas também devem incluir cópias digitais de seus documentos importantes, como certidões de nascimento, políticas de seguro e passaportes, disse Sury, além de uma reserva adequada de medicamentos de venda livre e de prescrição para cada membro da família.

As estradas estão livres?

Outro elemento crucial: mapas em papel detalhados.

É essencial ter mapas impressos da área com pelo menos dois rotas de fuga claramente marcadas, disse Samantha Montano, professora assistente de gerenciamento de emergências na Massachusetts Maritime Academy.

“Tenha planos de evacuação que incluam o tipo de transporte que você usaria, como pagaria por ele e onde ficaria”, escreveu Montano em um e-mail.

“Isso é especialmente importante de se considerar desde o início, pois a pandemia pode ter tornado seus planos de evacuação existentes obsoletos”.

A Cruz Vermelha Americana também publicou uma lista de verificação que reforça esses princípios.

Já é hora de sair?

Durante a pandemia, muitas famílias reconsideraram seus planos de evacuação e consideraram sair antes de um aviso oficial, principalmente para evitar perigos.

As pessoas ainda podem contrair Covid-19, gripe e outras doenças contagiosas, então aquelas que são imunocomprometidas ou atualmente doentes devem ser especialmente cuidadosas ao evacuar, levando máscaras, desinfetante para as mãos e seus medicamentos específicos. (Isso é bom conselho para todos.)

“Se as pessoas estiverem em uma situação que requer evacuação, devem ser proativas e sair antes que seja tarde demais”, disse ele.

Um registro em vídeo de sua casa

Se você tiver tempo para se preparar, faça uma passagem pela sua casa e grave um vídeo do seu conteúdo. Se a estrutura for destruída, sua empresa de seguros exigirá essa prova.

Sury, o especialista da Columbia, disse que embora isso não seja obrigatório, é sempre uma boa ideia ter esse registro.

“Qualquer coisa que possa ser necessária para sua identificação ou compensação após um desastre”, disse ele. “Se você tiver uma maneira de fazer registros formais de tudo o que tem valor, isso ajudará você a longo prazo na recuperação após um desastre”.

A organização de Sury desenvolveu um aplicativo para ajudar as pessoas a determinar sua capacidade de responder a um desastre. O aplicativo, chamado Preparedness Wizard, é ao mesmo tempo divertido e informativo, oferecendo informações e conselhos cruciais sobre como maximizar a preparação e minimizar os riscos.

Não se esqueça dos ursinhos de pelúcia

Além de qualquer medicamento necessário e suprimentos básicos para seus filhos, lembre-se de seus brinquedos favoritos, cobertores, livros favoritos, tablets (e carregadores) ou outros itens de conforto que ajudarão a acalmar seus medos enquanto você deixa sua casa.

A moradora de Sonoma County, Califórnia, Rosie Monson, aprendeu isso da maneira mais difícil. Em 2019, quando o incêndio Kincade ameaçava sua casa em Alexander Valley e ela e seu marido estavam evacuando, Monson fez uma passada rápida pela casa para pegar os brinquedos mais queridos de seus filhos.

“No nosso caso, eram bonecas My Little Pony, um Nintendo Switch, jóias e ursinhos de pelúcia”, disse Monson. “Não tive tempo para empacotar tudo e não consegui caber tudo no nosso carro com os animais de estimação e crianças, mas não queria que minhas crianças sentissem tristeza ou estresse ou se sentissem diferentes das outras crianças porque algo em sua rotina normal havia sumido”.

Monson e seu marido perderam sua casa naquele incêndio e disse que seus filhos ainda adoram tudo o que foi salvo. Sua dica para empacotar para evacuações: “Se suas crianças não tiverem suas coisas favoritas, as lágrimas começam toda vez que elas pensam em algo e é tão triste”.

O ponto principal: sempre fique preparado, mesmo que seu kit de emergência não seja perfeito. Apenas montar uma "mochila de fuga" não garante a preparação, apontou Montano.

Dos nossos estudos, fica claro que é muito mais sutil do que isso, ela explicou. "Suas conexões pessoais, estado financeiro, a prontidão dos oficiais da sua comunidade e outras variáveis ​​jogam um papel significativo na determinação de quanto você está preparado para enfrentar uma catástrofe."

Matt Villano, jornalista e editor com sede na Califórnia, teve que fugir de três incêndios florestais nos últimos sete anos. Este artigo é uma atualização do texto de Villano de novembro de 2020.

Incorporar bem-estar e saúde no seu plano de preparação para desastres é crucial. Considere incluir itens como barras energéticas, água engarrafada e medicamentos prescritos na sua kit de sobrevivência. Um kit bem equilibrado também deve conter itens de higiene pessoal, como desinfetante para as mãos e papel higiênico, para manter a saúde e o bem-estar durante uma emergência.

A saúde mental não deve ser negligenciada nesses momentos. Praticar técnicas de relaxamento, levar óleos essenciais calmantes ou incluir jogos terapêuticos, como livros para colorir ou bolas anti-stress, no seu kit pode ajudar a promover o bem-estar e reduzir a ansiedade quando uma catástrofe ocorre.

Leia também: