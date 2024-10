Em alguns casos, poses específicas usadas frequentemente durante a avaliação da pressão arterial podem resultar em leituras erradas.

Foi sugerido que posicionar e apoiar o braço de forma inconsistente durante um exame de pressão arterial pode levar a um diagnóstico incorreto de hipertensão, o que alguns profissionais temem que possa resultar em tratamento desnecessário.

Um estudo publicado na revista JAMA Internal Medicine na segunda-feira descobriu que apoiar o braço no colo durante um exame de pressão arterial pode aumentar a leitura sistólica em 3,9 mmHg e a diastólica em 4 mmHg. Colocar o braço ao lado pode aumentar a leitura sistólica em 6,5 mmHg e a diastólica em 4,4 mmHg.

A pressão arterial é medida em mmHg (milímetros de mercúrio), que consiste em dois números - a leitura superior ou sistólica e a inferior ou diastólica. Uma pessoa é considerada hipertensa se tiver leituras consistentes de 130/80 ou mais.

A dra. Tammy Brady, autora sênior do estudo e vice-presidente para pesquisas clínicas no departamento de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, afirmou: "Os profissionais de saúde precisam ser lembrados da importância de seguir esses passos corretamente". Sua esperança é que o estudo levante a conscientização sobre quão importantes são fatores como a posição do braço para a precisão da medição da pressão arterial.

Brady também espera que a pesquisa eduque os pacientes, permitindo que eles defendam medições precisas em um ambiente clínico. Ela acrescentou: "Uma vez que muitos pacientes confiam nas medições da pressão arterial em casa para diagnóstico, avaliação e tratamento da hipertensão, espero que este estudo também eduque-os sobre como posicionar corretamente os braços em casa, já que nossas descobertas também se aplicam às medições em casa".

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, que recrutaram 133 adultos de Baltimore, Maryland, entre agosto de 2022 e junho de 2023. Os participantes, com idades entre 18 e 80 anos, foram aleatoriamente designados para ter sua pressão arterial medida com os braços em três posições diferentes - apoiados em uma mesa, como é a prática padrão recomendada; apoiados no colo; ou pendurados ao lado, sem apoio.

Cada participante passou por um total de 12 medições da pressão arterial com os braços em cada uma das diferentes posições. Quando os braços dos participantes foram apoiados em uma mesa de acordo com as diretrizes clínicas padrão, a média de suas leituras de pressão arterial foi de 126/74, descobriram os pesquisadores. No entanto, quando os braços dos participantes estavam apoiados no colo durante as leituras, a média da leitura da pressão arterial foi de 130/78, e quando seus braços estavam pendurados ao lado, a média de suas leituras foi de 133/78.

Brady ficou surpresa com a diferença significativa nas leituras da pressão arterial quando os braços foram colocados em posições alternativas, afirmando: "Não esperávamos que houvesse uma diferença tão grande quando os braços foram colocados nessas duas posições alternativas. Testamos essas posições porque são as posições em que a maioria das pessoas tem sua pressão arterial medida, de acordo com dados e observações pessoais".

Há várias razões fisiológicas pelas quais as medições da pressão arterial podem ser superestimadas quando o braço não é posicionado ou apoiado adequadamente. Uma maior distância vertical entre o coração e onde o manguito é colocado pode aumentar a pressão hidrostática nas artérias devido à força da gravidade, o que pode levar a uma superestimação da pressão arterial. Um braço não apoiado também pode causar contração muscular, o que pode resultar em um aumento da pressão arterial.

Medindo a pressão arterial corretamente

Os novos resultados do estudo são consistentes com pesquisas anteriores que mostraram que posições do braço não apoiadas ou posicionadas abaixo do nível do coração podem superestimar uma leitura da pressão arterial.

A dra. Nichola Davis, vice-presidente e chief population health officer da NYC Health and Hospitals, que não participou do estudo, comentou: "Este estudo nos dá uma medida mais precisa de quanto isso tem impacto".

De acordo com as últimas diretrizes clínicas, vários passos-chave devem ser seguidos para medição precisa da pressão arterial, incluindo:

Usar o manguito do tamanho adequado.

Ter as costas apoiadas.

Manter os pés no chão com as pernas não cruzadas.

Posicionar o manguito no nível do coração com o braço apoiado em uma mesa ou mesa.

O uso de um manguito de pressão arterial do tamanho incorreto pode distorcer as leituras tomadas por dispositivos de pressão arterial automáticos, como um estudo publicado no ano passado na revista JAMA Internal Medicine descobriu. Os pesquisadores descobriram que o uso de manguitos de pressão arterial padrão e de tamanho regular resultou em "leituras surpreendentemente imprecisas" para os participantes que exigiam manguitos de tamanho diferente, especialmente para aqueles que cabiam em manguitos maiores.

Há algumas coisas que as pessoas devem fazer antes de terem sua pressão arterial verificada, disse a dra. Gail Adler, endocrinologista cardiovascular e co-especialista no Centro de Hipertensão do Hospital Brigham and Women's, que não participou do novo estudo.

"Nos 30 minutos antes de você medir sua pressão arterial, você não deve fumar, fazer exercícios, tomar café, álcool e... não ter grandes discussões. Não fique psicologicamente estressado", disse Adler.

Em primeiro lugar, você deve encontrar uma cadeira confortável, ajustar sua posição adequadamente e relaxar por cinco minutos sem falar. Mantenha o braço à vontade, mantenha uma postura ereta com as costas retas e certifique-se de que suas pernas não estejam cruzadas, com ambos os pés no chão. É importante evitar a necessidade de urinar durante esse processo para evitar um aumento na sua pressão arterial. Ao medir sua pressão arterial, o manguito deve ser colocado diretamente no seu braço, não sobre qualquer roupa.

O ambiente doméstico muitas vezes leva a leituras mais relaxadas e naturais da pressão arterial, já que os estudos sugerem que as leituras da pressão arterial em casa servem como uma melhor medida do seu nível regular de pressão arterial em comparação com as leituras no consultório.

Na prática clínica, as medições da pressão arterial são frequentemente realizadas de forma inadequada, resultando em informações enganosas que têm o potencial de influenciar decisões médicas sobre o gerenciamento da pressão arterial em aproximadamente 20% a 45% dos pacientes, de acordo com a Associação Médica Americana.

'Vamos evitar conclusões apressadas'

A hipertensão aumenta o risco de doenças cardíacas e derrame, que são as principais causas de morte nos Estados Unidos.

Aproximadamente metade dos adultos americanos sofre de hipertensão, mas menos de 25% dessas pessoas têm sua pressão arterial sob controle, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

No EUA, o tratamento da hipertensão não é agressivo o suficiente, na opinião do Dr. Dave Montgomery, um cardiologista do Piedmont Healthcare em Atlanta que não participou do novo estudo.

"Hipertensão é um dos fatores de risco mais comuns para doenças cardiovasculares e é relativamente fácil de diagnosticar e gerenciar. Infelizmente, a hipertensão muitas vezes passa despercebida, contribuindo significativamente para a morbidade e mortalidade cardiovascular", disse Montgomery.

Quanto ao novo estudo, ele não acredita que um erro na leitura da pressão arterial de 4 a 5 mmHg devido à posição do braço levaria a um diagnóstico errado ou tratamento excessivo, como uma mudança na prescrição ou ajuste da dose.

"Se alguém tem pressão arterial normal, uma diferença de 4 mmHg não terá nenhum impacto. No entanto, em alguém diagnosticado com hipertensão, uma diferença de 5 a 10 pontos pode indicar que não alcançamos o controle desejado", explicou Montgomery. Ele enfatizou que a pressão arterial pode flutuar significativamente em minutos, influenciada por fatores físicos e o estado emocional de uma pessoa.

"Em geral, devemos evitar chegar a conclusões precipitadas com base em uma única leitura da pressão arterial. Hipertensão persistente requer tratamento agressivo para reduzir a carga de doenças cardíacas", concluiu.

