Os funcionários de saúde fronteiriços dos EUA iniciarão exames de chegadas do Ruanda, com foco em possíveis portadores do vírus Marburg.

Não há casos verificados da doença do vírus Marburg, uma enfermidade hemorrágica letal semelhante à Ebola, fora do Rwanda. As autoridades afirmaram que o risco para os EUA é mínimo no momento. No entanto, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos anunciou que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA iniciarão triagem de saúde pública na entrada a partir da semana de 14 de outubro. Esta medida visa reduzir a probabilidade de transporte e propagação de casos.

O CDC também emitiu um Aviso de Saúde de Nível 3, recomendando que as pessoas reconsiderem viagens não essenciais ao Rwanda. Além disso, mensagens automáticas estão sendo enviadas a passageiros aéreos que chegam do Rwanda, fornecendo informações e diretrizes.

Até segunda-feira, 56 casos de Marburg foram confirmados no Rwanda pelo Ministério da Saúde, com 36 pessoas em isolamento e tratamento e 12 mortes. A maioria desses casos está relacionada a trabalhadores da saúde, de acordo com o CDC.

O Marburg é um ortomarburgvirus, um vírus naturalmente presente em morcegos frutíferos. Pertence à mesma família que o vírus Ebola. O Marburg pode ser transmitido de pessoa para pessoa quando um indivíduo entra em contato com fluidos corporais infectados. Também é possível contrair a doença ao manipular roupas ou lençóis de uma pessoa infectada.

O Marburg não é um vírus aerotransportado, como o coronavírus da COVID-19, o que o torna ligeiramente menos desafiador de gerir, segundo especialistas.

Os sintomas podem não aparecer até três semanas após a exposição ao vírus. A doença geralmente começa com uma erupção cutânea e febre. Náusea e dores de cabeça graves, além de dores musculares, são comuns. Em casos graves, os pacientes podem sangrar pelo nariz, boca e olhos, e hemorragias internas são manifestadas por sangue no vômito, urina e fezes. Hemorragias graves podem levar a choque e morte em até 90% dos casos.

Não há vacinas ou remédios específicos para o Marburg. O tratamento consiste em descanso e ingestão de líquidos.

O CDC e a Organização Mundial da Saúde enviaram equipes de especialistas ao Rwanda para orientar e auxiliar os trabalhadores locais de saúde pública.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Sean Savett, emitiu um comunicado na segunda-feira, afirmando que o governo dos EUA está colaborando de perto com o Rwanda para gerir o surto.

“Desde o conhecimento deste surto, os Estados Unidos comprometeram-se a fornecer quase $11 milhões para abordar as necessidades de saúde imediatas no Rwanda e em países vizinhos, incluindo assistência para vigilância e rastreamento de contatos, diretrizes de prevenção e controle de infecções e triagem de saída no aeroporto do Rwanda e em cruzamentos de fronteira vizinhos”, afirmou ele. “Embora não haja vacinas ou drogas aprovadas pela FDA contra a MVD, os Estados Unidos contribuíram com centenas de doses de vacinas experimentais e um número modesto de doses terapêuticas experimentais, que chegaram ao Rwanda no fim de semana.”

Em um comunicado na semana passada, o CDC alertou os profissionais de saúde dos EUA para estarem atentos a potenciais sintomas de Marburg em pacientes com histórico de viagem e para isolar pacientes que apresentem sintomas e estejam em alto risco de doença até que testem negativo. Os viajantes para a área do surto são aconselhados a evitar instalações médicas, exceto em caso de cuidados médicos urgentes.

O HHS e o CDC estão tomando medidas para garantir a saúde pública, como a início de triagem de entrada e o lançamento de alertas de viagem, para proteger as pessoas do Marburg, um vírus mortal. De acordo com o CDC, o Marburg é menos desafiador de gerir em comparação com vírus aerotransportados como a COVID-19 devido aos seus métodos de transmissão, como fluidos corporais humanos e materiais contaminados.

