XBB.1.5, BA.2.86, JN.1: Como compreender a sopa de letras da Covid-19

Omicron e Delta eram nomes para o coronavírus que as pessoas rapidamente aprenderam e utilizaram no auge da pandemia. Mas, nesta altura, a maioria dos não-cientistas provavelmente não saberia dizer o nome da versão do vírus que está prestes a tornar-se a próxima dominante em todo o mundo. (É o JN.1, já agora.)

Embora a constipação comum não receba tantos nomes - pelo menos não os que fazem manchetes - a especificidade com que os cientistas falam sobre o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, é importante porque continua a ser um problema.

Um vírus como este tem muitos nomes diferentes porque está em constante mudança e os cientistas precisam de uma linguagem comum para falar sobre uma versão específica que estão a ver numa determinada comunidade ou com a qual estão a trabalhar para desenvolver tratamentos, vacinas e testes.

"Bob, o vírus" ou "Susan, a variante" seriam provavelmente mais fáceis de lembrar do que BA.2.86, o antepassado de JN.1. Mas as pessoas que decidem como nomear as doenças infecciosas e os vírus queriam afastar-se de uma velha tradição de nomear um vírus pelo animal em que foi sequenciado pela primeira vez, como no caso do vírus anteriormente conhecido como varíola do macaco, ou pelo local onde foi descoberto, como a febre hemorrágica chamada vírus de Marburgo, cujo nome vem da cidade de Marburg an der Lahn, na Alemanha Ocidental.

Em 2015, a Organização Mundial de Saúde decidiu que dar o nome de uma pessoa, lugar ou coisa a uma nova doença infecciosa humana poderia ser estigmatizante e ter consequências negativas não intencionais. Por exemplo, quando um vírus H1N1 que infectou porcos, aves e seres humanos foi chamado de "gripe suína" durante a temporada de gripe de 2009-10, as vendas de carne de porco nos EUA diminuíram e centenas de milhares de porcos foram mortos desnecessariamente em lugares como o Egipto, apesar de o vírus não se ter propagado através da ingestão de carne de porco.

O vírus que causa a Covid-19 começou por se chamar coronavírus de Wuhan, porque a doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, em fevereiro de 2020. O Comité Internacional de Taxonomia de Vírus chamou-lhe SARS-CoV-2, abreviatura de "coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2". A equipa escolheu este nome porque, embora o novo vírus seja diferente, está geneticamente relacionado com o coronavírus que causou o surto de SARS em 2003.

A OMS queria referir-se a ele como "o vírus responsável pela Covid-19" porque disse na altura que usar o nome SARS "pode ter consequências indesejadas" e criar "medo desnecessário em algumas populações, especialmente na Ásia, que foi mais afetada pelo surto de SARS em 2003". A OMS deu à doença causada pelo vírus Covid-19 o nome de "doença do coronavírus de 2019", o ano em que foi detectada pela primeira vez.

Mas porque os cientistas precisam de falar com especificidade sobre a descendência do vírus e porque os vírus mudam rapidamente, pelo menos num período de tempo humano, pode haver muito mais nomes envolvidos.

Em março de 2020, os cientistas que estavam a sequenciar o genoma do vírus para descobrir como este estava a evoluir chamavam às mesmas variações nomes diferentes, dependendo do laboratório. Os investigadores decidiram criar uma forma de todos usarem os mesmos nomes, pelo que desenvolveram um sistema de nomenclatura chamado Pango ou Pangolin, que significa atribuição filogenética de uma linhagem de surto global nomeada.

"Este sistema Pangolin foi desenvolvido em 2020, quando se tornou claro que a Covid ia ser um problema global", disse o Dr. Kurt Williamson, professor associado do departamento de biologia do College ofWilliam & Mary.

Os vírus mudam tão rapidamente em parte porque a forma como se reproduzem envolve a chamada RNA polimerase. Para fazer uma cópia de uma célula, o corpo humano usa a DNA polimerase, que tem o que Williamson diz ser uma função de revisão muito boa que pode verificar e corrigir erros. A ARN polimerase não tem essa capacidade de revisão, pelo que comete erros com muito mais frequência e gera uma variação muito maior e mais rápida relativamente ao período de tempo humano.

A outra forma de os vírus mudarem envolve linhagens, um grupo de vírus intimamente relacionados com um antepassado comum. Quando duas linhagens infectam uma célula ao mesmo tempo, a RNA polimerase pode fazer algo chamado "mudança de modelo" enquanto copia um genoma viral para criar um novo vírus.

"Basicamente, pode alternar entre a utilização de um vírus para fazer uma cópia e, em seguida, mudar para o genoma da outra versão do vírus para terminar de fazer uma cópia, o que é muito estranho, mas isso leva ao que se chama de recombinação", disse Williamson. "Basicamente, pegamos em características de dois vírus diferentes e combinamo-las numa descendência que pode, quando copia o seu genoma, fazer cópias com essa nova combinação. Isso cria problemas para manter o registo de todas as diferentes versões".

No início da pandemia, existiam apenas duas linhagens principais de SARS-CoV-2: A e B. Quando estas linhagens sofreram mutações, Pango designou cada uma delas por sub-linhagem, um termo utilizado para definir uma linhagem no que se refere a ser um descendente direto de uma linhagem-mãe. B.1.1.7, por exemplo, é a sétima variante da subvariante B.1.1, que foi a primeira subvariante de B.1.

Eventualmente, depois vieram a C e a D e assim por diante, à medida que o vírus continua a criar novas variantes através de mutações de deriva, um erro durante a cópia e recombinação através da troca de modelos.

"Por isso, para os cientistas falarem uns com os outros, utilizamos esta forma decididamente pouco sexy mas precisa de falar sobre o assunto. Que variante de que linhagem? É da linhagem A? É da linhagem B? É da linhagem C? E assim por diante. E depois, quando temos o X, como XBB.1.5, o X indica que se trata de uma recombinação", disse Williamson.

"É complicado", acrescentou. "Mas está a ser utilizado na comunicação pública.

Esse tipo de "Quem é o primeiro? O que está em segundo lugar?" sentido de ordem na nomeação pode fazer sentido para os cientistas que precisam saber cada mudança minuciosa, mas rapidamente se tornou muito complicado para o público em geral, e então algumas pessoas começaram a usar termos um pouco mais familiares, como a "variante Kent" para B.1.1.7, que foi nomeado para onde foi sequenciado.

Em maio de 2021, para fugir ao estigma de atribuir o nome de um vírus mortal a um local e para fugir ao "clunkiness", a OMS criou um sistema de letras gregas mais simples para nomear algumas das variantes. Não substituiu o Pango ou qualquer outro sistema de designação científica necessário para comunicações mais específicas entre cientistas, mas utilizaria estas novas designações apenas para variantes que fossem significativamente diferentes do original e que representassem um tipo diferente de ameaça para a saúde pública - aquilo a que a agência chamou variantes de interesse ou variantes de preocupação. A "variante Kent", ou B.1.1.7, passou a chamar-se Alfa. A B.1.617.2, identificada pela primeira vez na Índia, tornou-se Delta, e assim por diante.

A OMS precisava de distinguir entre a estirpe Delta e a estirpe Omicron porque as diferenças no vírus eram tão dramáticas que estavam a afetar o seu comportamento e os nossos sistemas imunitários mal reconheciam a nova versão do vírus, levando a novas vagas de infecções, hospitalizações e mortes.

Na altura, havia também uma segunda estirpe Omicron, BA.2, com dezenas de novas mutações genéticas que, segundo alguns, merecia a sua própria letra grega. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, a OMS criou uma nova categoria de subvariantes da Omicron que estão a ser monitorizadas, para que as pessoas ligadas à saúde pública saibam quais as ramificações que devem ser vigiadas.

Os cientistas também utilizam outros sistemas de classificação para descrever as semelhanças e diferenças entre os vírus que estudam.

Existe também o Nextclade, uma ferramenta utilizada para classificar as sequências de vírus de acordo com a forma como estão geneticamente relacionadas. Nem todas as versões do vírus têm o seu próprio clado, mas os membros de um clado partilham características semelhantes devido a uma ascendência comum. Esse sistema utiliza um ano de dois dígitos seguido de uma letra dada por ordem de atribuição para esse ano, pelo que 22A é o primeiro clado em 2022, por exemplo.

"Apesar de termos um sistema que soa um pouco desajeitado para o público, permite que os cientistas saibam exatamente do que a outra pessoa está a falar quando utilizam esse sistema para comunicar, e isso é importante", afirmou Williamson.

Mas há tanta variação, disse ele, que a discussão continua sobre o estabelecimento de novas regras para tornar a nomenclatura mais simples. O sistema de nomenclatura também pode ter de mudar simplesmente porque há tantas variantes que exigirão demasiadas letras, tornando as coisas demasiado complicadas até para os cientistas se lembrarem.

Embora o público em geral não deva ter de se preocupar com esse nível de especificidade para a Covid, diz Williamson, os cidadãos podem fazer a sua parte para facilitar as coisas, reduzindo a propagação do coronavírus e o número de novas variantes.

Para além da vacina contra a Covid-19, "as pessoas podem fazer coisas simples, como lavar as mãos, usar máscaras perto de pessoas de alto risco ou, se não se sentirem bem, ficar em casa. São coisas muito simples que todos temos o poder de fazer", afirmou.

Fonte: edition.cnn.com