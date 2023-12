Will Smith faz a sua primeira aparição numa cerimónia de entrega de prémios desde os Óscares de 2022

Smith aceitou o Prémio Beacon nos Prémios da Associação de Críticos de Cinema Afro-Americano na quarta-feira, juntamente com o seu realizador de "Emancipation" , Antoine Fuqua.

Depois de Fuqua ter falado, agradecendo ao elenco e à equipa, passou o microfone a Smith.

Emancipation" foi o filme mais difícil de toda a minha carreira", disse Smith. "É realmente difícil transportar uma mente moderna para aquele período de tempo. É difícil imaginar esse nível de desumanidade."

Smith interpreta um homem escravizado chamado Peter no filme da AppleTV+, e descreveu a filmagem de uma cena em que outro ator improvisou e cuspiu nele durante uma tomada.

"Era o segundo dia de filmagens e estavam 110 graus", disse ele. "Eu estava numa cena com um dos actores brancos, tínhamos as nossas falas e o ator decidiu improvisar. Então, estávamos a fazer a cena. Eu fiz a minha fala. Ele fez a fala dele. E depois ele improvisou e cuspiu no meio do meu peito. Se eu estivesse a usar pérolas, tinha-as agarrado de certeza. Queria dizer 'Antoineeeeee', mas parei e percebi que o Peter não podia ter chamado o realizador".

Smith continuou a descrever a cena.

"Fazemos dois takes. Eu faço a minha fala. Ele faz a fala dele e cospe no meio do meu peito de novo. Eu apenas aguentei aquele momento, e havia uma parte - que me faz chorar agora - havia uma parte de mim que estava grata por ter conseguido realmente entender", disse Smith. "E então, ao longe, ouvi uma voz e Antoine disse: 'Ei, vamos fazer uma tomada sem o cuspe'. E naquele momento, eu soube que Deus era real".

Smith não esteve presente nos NAACP Image Awards no passado fim de semana, onde ganhou o prémio de melhor ator pelo seu desempenho no filme, mas expressou a sua gratidão nas redes sociais pelo reconhecimento.

Fonte: edition.cnn.com