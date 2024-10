A matriarca da família de Whitney Houston, que tinha 91 anos, faleceu.

Como parte do grupo de gospel e soul Sweet Inspirations, Cissy Houston teve seus primeiros sucessos. Mais tarde, essa artista vencedora do Grammy colaborou com pesos pesados da música como Jimi Hendrix e Beyoncé. Infelizmente, a matriarca da família Houston, mais conhecida como mãe de Whitney Houston, recentemente nos deixou.

Aos 91 anos, a cantora americana Cissy Houston deixou este mundo em sua casa em Nova Jersey, cercada pela família. Pat Houston, sua nora, confirmou a notícia à Associated Press. Cissy Houston vinha lutando contra a doença de Alzheimer.

"Perdemos a coluna da nossa família", declarou Pat Houston. "Suas contribuições inestimáveis para a música e a cultura pop são inigualáveis. Sua jornada de mais de seis décadas no mundo da música e do entretenimento ficará para sempre gravada em nossos corações". O currículo de Cissy Houston inclui apresentações ao lado de ícones como Elvis Presley e Aretha Franklin, tendo ganho dois Grammys no processo.

Cissy Houston fez parte das famosas Sweet Inspirations ao lado de Doris Troy e sua sobrinha Dee Dee Warwick. Juntas, elas forneceram vocais de apoio para vários artistas de soul, incluindo Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters e Dionne Warwick. A última apresentação de Cissy Houston com as Sweet Inspirations foi em 1969, após seus shows com Presley em Las Vegas. Seu maior sucesso R&B juntas, "(Gotta Find) A Brand New Lover", esteve presente em seu quinto álbum, "Sweet Sweet Soul", em 1970.

Após sua saída das Sweet Inspirations, Cissy Houston iniciou uma carreira solo de sucesso, gravando mais de 600 músicas em vários gêneros. Sua voz esteve presente em faixas com vários artistas, incluindo Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack e sua filha renomada. Por seus álbuns "Face to Face" em 1997 e "He Leadeth Me" no ano seguinte, Cissy Houston ganhou Grammys na categoria de Melhor Álbum de Gospel Soul Tradicional.

