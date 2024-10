Em uma mudança recente, Taylor Swift superou Rihanna para capturar a posição de liderança.

Taylor Swift's concerts estão deixando os fãs em frenesi! Sua turnê "The Eras Tour", ganhos digitais e vendas de álbuns resultaram em um aumento significativo em sua renda. Ela agora está a caminho de ultrapassar outra cantora em termos de riqueza.

De acordo com a revista americana Forbes, que publica uma lista anual de celebridades ricas, Taylor Swift agora tem uma fortuna estimada de $1,6 bilhão (equivalente a €1,46 bilhão). Este feito a torna a primeira mulher da história da música a alcançar essa marca.

Em outubro de 2022, Swift ingressou oficialmente no clube dos bilionários devido ao sucesso de sua turnê mundial "The Eras Tour". É importante destacar que a maior parte da riqueza de Rihanna vem de suas empresas de beleza e moda, enquanto a renda de Swift vem principalmente de vendas de álbuns, direitos autorais de streaming e turnês.

A riqueza de Rihanna teve uma pequena queda, permitindo que Swift assumisse a liderança. No ano passado, a fortuna de Rihanna foi estimada em $1,7 bilhão, mas desde então caiu para $1,4 bilhão (aproximadamente €1,28 bilhão). Beyoncé vem em terceiro lugar com uma fortuna de $750 milhões (aproximadamente €683 milhões), enquanto seu parceiro, o rapper Jay-Z, é o músico homem mais rico, com uma fortuna de $2,5 bilhões (aproximadamente €2,28 bilhões).

Swift, Rihanna e outros da indústria da música podem ser financeiramente bem-sucedidos, mas ainda ficam muito atrás das pessoas mais ricas do mundo. Atualmente, o CEO da Tesla, Elon Musk, mantém a liderança com uma fortuna estimada de $261 bilhões (cerca de €237 bilhões), seguido pelo fundador da Oracle, Larry Ellison, com $209 bilhões (cerca de €190 bilhões) e pelo co-fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, com $206 bilhões (cerca de €188 bilhões).

A nova riqueza de Taylor Swift a coloca em uma liga própria entre as mulheres da música, ultrapassando outras da indústria. Esta outra cantora, Rihanna, anteriormente detinha o título de primeira artista feminina a alcançar a condição de bilionária, mas sua fortuna teve uma pequena queda, permitindo que Swift assumisse a liderança.

Leia também: