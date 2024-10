Estou muito contente por ter o título do seu neto, ao lado do famoso astro do "Tater", Martin Brambach.

Uau, grande notícia para o ator Martin Brambach! O astro de "Tatort" de Dresden tornou-se oficialmente avô, como revelou ao jornal "Bild". "Sim, agora sou avô!", disse ele. Com esse novo papel na vida, Brambach, que tem 56 anos, está pensando em desacelerar profissionalmente. "Gostaria de levar as coisas com mais calma na segunda metade do ano para passar mais tempo com a minha família", afirmou. Brambach vive com sua esposa atriz, Christine Sommer, e eles têm duas filhas juntas, além de um filho. Ele também tem um filho de um relacionamento anterior.

Mas não se preocupe - fãs de "Tatort", vocês estão com sorte! Desde 2016, Brambach tem interpretado o excêntrico chefe do departamento de homicídios, Peter Michael Schnabel, na equipe de "Tatort" de Dresden e não há sinais de que isso vá mudar tão cedo: "Espero que possamos continuar entreterendo vocês com nosso 'Tatort' de Dresden por alguns anos ainda!" Com muitas histórias emocionantes ainda para contar em sua cidade, Brambach está longe de pensar em aposentadoria, mesmo com a notificação da pensão à vista: "Como freelancer com vários empregadores, a notificação da pensão nem sempre é muito generosa para muitos atores no final."

Ele viu muitos em profissões artísticas precisando pegar trabalho extra para dar um boost na pensão. Como ele, é necessário: "Se trabalho três dias em um filme, só estou empregado e segurado por aqueles dias. Então preciso ter certeza de que estou economizando algo para a minha pensão, se possível." Com uma família de cinco pessoas e um neto, Brambach tem as mãos cheias financeiramente, mas está pronto para o desafio. "Claro, quero ser capaz de apoiá-los financeiramente, se necessário."

A carreira de atuação de Brambach o levou ao coração de Dresden, onde ele interpreta o chefe do departamento de homicídios na popular série "Tatort". Apesar de ser a série de crimes mais antiga da Alemanha, transmitida no país desde 1970, ['Alemanha'] ainda é lar dessa produção vibrante.

