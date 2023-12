Will Ferrell e Ryan Reynolds tentam as suas mãos (e pés) na comédia musical em 'Spirited'

Realizado e co-escrito por Sean Anders ("Daddy's Home") com canções da equipa de Benj Pasek e Justin Paul, de "La La Land", "Spirited" tem certamente um toque de Broadway, ao mesmo tempo que rodeia os seus protagonistas (não conhecidos pelos seus movimentos de canto e dança) com hordas de pessoas capazes de fazer as duas coisas.

No entanto, o tom lúdico oscila entre a auto-referência sobre a incongruência das pessoas que de repente se põem a cantar e o sentimentalismo dos filmes de Natal, quando seria mais adequado um compromisso mais firme com a sátira ou um abraço sem pudor à sua sensualidade.

Ferrell é o Fantasma do Natal Presente, que se depara com Clint Briggs, de Reynolds, um consultor dos media que tenta transformar o Natal numa mercadoria. O Presente identifica-o como candidato a próximo "criminoso", oferecendo-lhe uma oportunidade de redenção ao estilo de Scrooge. Não importa que Clint seja descrito como uma causa perdida, ou "irredimível", como lhe chamam numa das canções que canta essa palavra vezes sem conta.

Assim, Reynolds dá por si a interpretar uma personagem oleosa que já o vimos representar muitas vezes antes - uma variação da sua esperteza e do seu ar de espertalhão de "Deadpool" - à medida que Present se esforça por domá-lo, ao mesmo tempo que se interessa pela melhor funcionária de Clint (Octavia Spencer), que passa mais tempo a lutar com a sua consciência sobre o seu trabalho do que o seu patrão.

A equipa do Presente também inclui o inesperado fantasma do Natal passado (Sunita Mani) e o Futuro (com a voz de Tracy Morgan), que se queixa em momentos privados de que tudo o que faz é apontar.

Se ao menos "Spirited" não continuasse a sapatear sobre as suas próprias piadas, dado que as pessoas conhecem bem a história de Scrooge, que nos deu versões revisionistas sombrias (ver o filme de Guy Pearce no FX) e paródias mais amplas como "Scrooged". A única vantagem disso, na verdade, é que a hesitação faz com que as poucas piadas realmente boas se destaquem, como a de Present descrevendo Clint como "a combinação perfeita de Mussolini e Seacrest".

Ferrell (que apresenta o seu currículo de filmes de Natal do tipo "Elf") e Reynolds são, talvez não surpreendentemente, mais adeptos da comédia do que do canto e dos números de dança energicamente coreografados, embora sejam perfeitamente adequados nesse aspeto e pareçam estar a divertir-se imenso a fazê-lo.

Se os espectadores se vão divertir assim tanto é outra questão. Porque, em última análise, "Spirited" não se distingue o suficiente para se separar verdadeiramente da abundância anual de filmes de férias, servindo como um aceno ao passado que é uma forma aceitável de matar o tempo no presente, mas que provavelmente não augura grande futuro.

"Spirited" estreia a 11 de novembro em cinemas seleccionados dos EUA e a 18 de novembro na Apple TV+. A classificação é PG-13. Divulgação: A minha mulher trabalha para uma unidade da Apple.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com