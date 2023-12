Wendy Williams diz que está "de volta e melhor do que nunca

A antiga apresentadora de um talk show diurno entrou num centro de bem-estar durante o verão e agora o seu representante diz que ela está "em casa e curada".

"Wendy está entusiasmada com o caminho que tem pela frente e ansiosa por lançar os seus muitos projectos", disse o publicitário de Williams, Shawn Zanotti, ao Entertainment Tonight num comunicado. Acrescentando um sentimento de Williams, "Obrigado aos meus fãs pelo vosso amor, apoio e muitas orações, estou de volta e melhor do que nunca."

Williams tem sido aberta sobre sua luta anterior com o vício. Em 2019, ela disse aos telespectadores que estava morando em uma casa sóbria depois de procurar tratamento para o uso de drogas. Ela pediu o divórcio de seu marido, Kevin Hunter, no mesmo ano.

Ela também discutiu seus problemas contínuos com a doença de Graves. O distúrbio autoimune é algo que levou Williams a deixar seu talk show em várias ocasiões ao longo dos anos, incluindo um incidente em que ela desmaiou na televisão ao vivo durante um episódio de Halloween em 2017.

Williams foi a apresentadora do programa "The Wendy Williams Show" de 2008 a 2021. Em fevereiro, foi anunciado que Sherri Shepard iria ocupar o seu espaço de tempo com o seu próprio talk show.

