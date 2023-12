Wayne Shorter, saxofonista e compositor de jazz, morreu aos 89 anos

Ele tinha 89 anos.

Shorter morreu na quinta-feira em Los Angeles, disse à CNN o seu publicista Cem Kurosman, da Blue Note Records, por correio eletrónico. Não foi partilhada a causa da morte.

Shorter foi nomeado para 23 prémios Grammy durante a sua carreira e ganhou 12 vezes. A sua primeira nomeação para os Grammy foi em 1973. A sua mais recente vitória foi em janeiro para melhor performance a solo de jazz improvisado por "Endangered Species".

Shorter começou a tocar clarinete aos 16 anos, mas mais tarde passou a dedicar-se ao saxofone tenor antes de entrar na Universidade de Nova Iorque em 1952.

Depois de se formar em 1956, tocou com o pianista de jazz Horace Silver até ser convocado para o exército. Serviu durante dois anos, de acordo com a biografia do artista em Bluenote.com.

Durante o final dos anos 50 e nos anos 60, Shorter juntou-se a vários grupos de jazz e colaborou com artistas como Maynard Ferguson, Joe Zawinul e Art Blakey. Em 1964, foi recrutado pelo lendário trompetista de jazz Miles Davis para se juntar à banda Second Great Quintet de Davis, com a qual tocou até 1970.

Com Davis, Shorter foi um dos compositores mais prolíficos da banda Second Great Quintet e contribuiu para êxitos como "Nefertiti".

Nos anos 70 e 80, Shorter tocou com várias bandas e músicos de jazz. Teve um período de 15 anos no grupo Weather Report, um grupo que co-fundou, tocando ao lado de Zawinul e Miroslav Vitous até 1985.

Shorter passou a colaborar com várias lendas do rock 'n' roll. Fez uma digressão com Carlos Santana em 1988 e contribuiu para o álbum de sucesso dos Rolling Stones, "Bridges to Babylon", em 1997, no saxofone. Em 1998, Shorter também participou no álbum "Gershwin World" do pianista de jazz Herbie Hancock.

Outros músicos notáveis com quem Shorter trabalhou incluem Joni Mitchell e Steely Dan.

Em 1999, Shorter recebeu um doutoramento honorário da Berklee School of Music ao lado do lendário artista de rock David Bowie, que também era um saxofonista habilidoso.

"Wayne e eu ficámos muito emocionados ao ouvir as nossas composições através dos vossos ouvidos e capacidades. Foi uma explosão", disse Bowie durante o seu discurso de formatura.

Shorter recebeu um prémio de doutoramento honorário da NYU em 2010, durante a cerimónia de formatura da universidade no Yankee Stadium. Em 2015, foi homenageado pela Recording Academy, a organização por detrás dos prémios Grammy, com um prémio de realização vitalícia. Shorter foi também homenageado na cerimónia Kennedy Center Honors de 2018.

Hancock chamou Shorter de seu "melhor amigo" em uma declaração compartilhada com a CNN na quinta-feira pelo publicitário de Shorter, Alisse Kingsley, da Muse Media, dizendo que o falecido músico "nos deixou com coragem em seu coração, amor e compaixão por todos, e um espírito de busca para o futuro eterno".

"Levo sempre o seu espírito no meu coração", disse Hancock.

Shorter deixa a sua mulher Carolina, as suas filhas Miyako e Mariana e o seu neto recém-nascido Max, de acordo com a declaração do seu publicista.

