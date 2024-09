Vibrante e cheio de pavões, potencialmente assombrado: o Palácio Mohatta, no Paquistão

Os baluartes, cúpulas e parapeitos rosados desta estrutura parecem recordar o estado do norte da Índia, Rajastão, servindo como um lembrete de uma época em que muçulmanos e hindus conviviam pacificamente na cidade portuária movimentada.

No entanto, a escassez de terra e o desenvolvimento incessante da cidade ameaçam suas jóias arquitetônicas históricas. Demolição, ocupação, negligência, leis de conservação fragmentadas e vandalismo são apenas alguns dos fatores que contribuem para a deterioração gradual dos monumentos históricos de Karachi.

Os fiéis do edifício conseguiram repelir uma tentativa de transformá-lo em uma faculdade de odontologia, mas continuam a enfrentar uma batalha judicial de décadas entre os herdeiros de um antigo proprietário que buscam o controle da terra. Vazio há quase duas décadas, o palácio foi oficialmente aberto como museu em 1999, aninhado no bairro de elite de Clifton Velho, ao lado de casas de luxo, empresas e estabelecimentos de refeições finas.

De acordo com o advogado do palácio, Faisal Siddiqi, a terra sob tais estruturas, incluindo o Palácio Mohatta, é altamente cobiçada. "A cobiça supera a herança", ele afirmou adequadamente.

A população de Karachi aumenta aproximadamente 2% por ano, tornando difícil para uma cidade já fragmentada dedicar recursos à preservação de seus sítios históricos.

Para a maioria dos paquistaneses, o Palácio Mohatta representa a oportunidade mais próxima de se aproximar das maravilhas arquitetônicas de Rajastão, dada as restrições de viagem e a burocracia rigorosa.

A herança multicultural de Karachi torna a defesa da preservação mais desafiadora em comparação com cidades como Lahore, que compartilha uma forte ligação com o Império Mogol governado por muçulmanos.

"O apoio comunitário em grande escala necessário para impulsionar os investimentos governamentais nos esforços de preservação é praticamente impossível de ser reunido em uma cidade tão socialmente dividida quanto Karachi", afirmou Heba Hashmi, gerente de patrimônio e arqueóloga marinha.

O Palácio Mohatta, construído na década de 1920 pelo empresário hindu Shivratan Mohatta como um refúgio à beira-mar para sua esposa doente, atrai visitantes com sua pedra rosa distinta, originária de Jodhpur, na Índia. Após a partição em 1947, Mohatta deixou o palácio, que foi ocupado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Mais tarde, o palácio foi herdado pela figura política paquistanesa Fatima Jinnah, que morreu em 1967; sua irmã Shirin então assumiu a propriedade até sua morte em 1980, levando a uma disputa judicial pela propriedade do imóvel.

Durante esse tempo, o palácio vazio e negligenciado ganhou fama como um suposto edifício assombrado, alimentando boatos generalizados de atividade sobrenatural.

Um indivíduo que cresceu ouvindo histórias sobre as residências assombrosas do palácio era Nasreen Askari, agora servindo como diretora do museu. "Quando criança, fui avisada para não me aproximar; eles diziam que era uma 'casa de fantasmas'", ela lembrou.

Visitando o palácio, Tariq Ahmed apreciou sua arquitetura grandiosa e rica história. "Venho de Bahawalpur (no Punjab, Índia) e temos o palácio Noor Mahal. Queria explorar este, e acho que está bem conservado, com atenção impressionante aos detalhes nas exposições. Foi uma experiência agradável", ele compartilhou.

No entanto, o palácio falta financiamento suficiente para sua manutenção, com apenas 30 rupias de taxa de entrada (equivalente a 10 centavos de dólar dos EUA) para visitantes gerais e acesso gratuito para estudantes, crianças e cidadãos idosos. Apesar de atrair um pequeno número de visitantes em uma tarde escaldante, o palácio fecha cedo e se beneficia de eventos corporativos e beneficentes, embora enfrente críticas por contribuir para a poluição do trânsito e do ruído na área.

Rumores do TikTok perpetuam lendas de que o palácio é assombrado, atraindo influenciadores de mídia social em busca de histórias arrepiantes. No entanto, o palácio proíbe filmagens em suas instalações, chegando a banir temporariamente usuários do TikTok.

"Não queremos esse tipo de atenção", disse Askari, "Não é o que tínhamos em mente". O palácio também proíbe explicitamente sessões de fotos de moda, casamentos e filmagens comerciais para evitar que o espaço seja saturado com eventos ou atividades comerciais.

"O territorialismo em torno de sites preservados pode transformar o patrimônio público em uma peça exclusiva e cara para consumo seletivo", disse Hashmi, lamentando a conversão de sites de patrimônio em commodities exclusivas e altamente valorizadas.

Apesar das restrições de viagem, muitos paquistaneses consideram uma visita ao Palácio Mohatta uma proximidade com as maravilhas arquitetônicas de Rajastão. Infelizmente, o futuro do palácio é incerto devido ao desenvolvimento rápido da cidade e à demanda crescente por terra, que muitas vezes coloca sites históricos em risco.

