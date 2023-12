Aspectos básicos

Viajar para o Reino Unido durante a Covid-19: O que precisa de saber antes de partir

O Reino Unido registou um dos maiores números de mortes por Covid-19 no mundo, o que resultou em vários confinamentos. No início de 2022, a variante do coronavírus Omicron espalhou-se rapidamente pelo Reino Unido.

Desde então, os casos diminuíram e as restrições relacionadas com a COVID-19 foram retiradas em Inglaterra, na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte.

Atualmente, não existem restrições relacionadas com a Covid nas viagens internacionais para o Reino Unido.

O que há para oferecer

Em Londres, o Reino Unido tem uma das maiores cidades do mundo. Mas, para além das maravilhas arquitectónicas e da vida nocturna da capital, há muito para explorar - os picos escarpados das Terras Altas da Escócia, os lagos distantes do País de Gales e as vastas praias da Cornualha, para começar, e ainda vilas e cidades históricas como Bath, Oxford e Harrogate.

Quem pode ir

Qualquer pessoa pode entrar no Reino Unido sem quaisquer testes adicionais ou requisitos de quarentena, independentemente do seu estado de vacinação.

Quais são as restrições?

Atualmente, não existem restrições relacionadas com a Covid nas viagens internacionais para o Reino Unido.

As pessoas que chegam já não precisam de preencher um Formulário de Localização de Passageiros antes de chegarem ao Reino Unido.

Países da lista vermelha

O Reino Unido divide os destinos em "vermelhos" e "verdes". Atualmente, não existem países na lista "vermelha".

Anteriormente, algumas chegadas de países da lista vermelha eram obrigadas a ficar em quarentena em hotéis designados, mas a infraestrutura para quarentena em hotéis foi "totalmente suspensa" no final de março de 2022.

Em março, o governo do Reino Unido afirmou que iria "manter uma série de medidas de contingência em reserva" que poderiam ser activadas se surgissem variantes preocupantes do coronavírus.

Países da lista verde

Qualquer destino que não conste da lista vermelha é considerado verde - pelo que, atualmente, todos os destinos são verdes - mas isso não significa automaticamente que todos os destinos verdes permitam a entrada de todos os viajantes do Reino Unido.

Qualquer pessoa - independentemente do estado de vacinação - proveniente de países da lista verde pode entrar no Reino Unido sem quaisquer testes adicionais ou requisitos de quarentena.

Para obter orientações completas do governo britânico sobre como viajar para o Reino Unido, consulte aqui.

Outros desenvolvimentos:

Os cruzeiros internacionais e domésticos estão operacionais no Reino Unido - consulte as orientações do Governo aqui e verifique os regulamentos específicos da companhia de cruzeiros.

Se testar positivo para a Covid-19 enquanto estiver no Reino Unido, já não é legalmente obrigado a auto-isolar-se. A Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte recomendam que as pessoas com resultados positivos fiquem em casa e evitem outras pessoas.

Algumas companhias aéreas que voam para Inglaterra já não exigem que os passageiros ou a tripulação usem máscaras, mas isso depende da rota específica, pelo que deve verificar antes de embarcar.

Qual é a situação da Covid?

O Reino Unido sofreu consideravelmente com a Covid-19 e os casos atingiram o seu pico no início deste ano, após o aparecimento da Omicron. Desde então, os casos têm vindo a diminuir.

Até 7 de outubro, registaram-se mais de 23,9 milhões de casos de Covid e mais de 208 200 mortes no Reino Unido. Mais de 79,2% da população recebeu pelo menos uma dose de vacina contra o coronavírus.

O que é que os visitantes podem esperar?

Já não existem restrições em relação à Covid no Reino Unido.

Ligações úteis

Orientações sobre a Covid em Inglaterra

País de Gales Orientações sobre a Covid

Escócia Orientações sobre a Covid

Orientações sobre a Covid na Irlanda do Norte

Julia Buckley e Francesca Street da CNN contribuíram para esta reportagem

Fonte: edition.cnn.com