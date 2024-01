Viajar no "TMZ das excursões fantasma" de Brooklyn

Mas só há um elétrico todo preto.

O elétrico percorre a Atlantic Avenue, em Brooklyn, com as palavras "Madame Morbid" pintadas na lateral. Quando a porta se abre para deixar sair os passageiros, sai também uma nuvem de fumo assustador.

Madame Mor bid é uma empresa de excursões, mas é também o alter ego de Allison Chase, a fundadora da empresa.

Chase, que veste um traje vitoriano preto quando está a trabalhar, leva os clientes em excursões pelo lado mais obscuro do bairro mais fixe da cidade de Nova Iorque, indicando locais de homicídios famosos, avistamentos de fantasmas e muito mais.

"É mais como um passeio da Disney sobre rodas", diz Chase à CNN Travel. "Gosto de lhe chamar o TMZ das excursões de fantasmas."

Embora existam alguns endereços famosos ao longo da rota do passeio, como o Prospect Park e o Brooklyn Navy Yard, nem todos os locais são tão facilmente reconhecíveis.

Um exemplo é o McCarren Park Pool, situado em Williamsburg, perto do local onde o trolley apanha os seus clientes. Atualmente, a piscina é um local para séries de filmes e concertos, mas nem sempre foi esse o caso.

"A McCarren Park Pool foi construída na década de 1930 por Robert Moses como parte do New Deal", explica Chase.

"Foi uma das maiores piscinas durante muitos anos. Algumas pessoas afogaram-se nela. O bairro foi-se degradando durante algum tempo, por isso foi abandonado. Era um local muito frequentado por sem-abrigo e toxicodependentes, por isso morreram lá muitas pessoas."

Na era dos obcecados por crimes verdadeiros e dos sites de fãs dedicados a desvendar casos de homicídio por resolver, o amor de Chase por todas as coisas macabras não só é bem-vindo como é celebrado.

Ela tem um conhecimento enciclopédico de assassinos famosos, especialmente mulheres cujas histórias não são tão conhecidas, e de curiosidades sobre esses assassinos.

"Adoro o Ted Bundy", admite. "O Estranho ao Meu Lado" foi um livro tão fantástico que é difícil não ficar apaixonada por ele. Fui a Seattle e fiz uma visita guiada de três dias ao Ted Bundy. Ele é o meu favorito".

Embora Chase não seja natural de Brooklyn, as coisas assustadoras estão-lhe no sangue - o seu pai dirige uma das maiores empresas de casas assombradas da América, por isso não era estranho quando ela era criança e um carregamento de globos oculares falsos chegava à porta da família.

Mas foi necessária uma viagem a Londres e uma visita guiada por fantasmas num autocarro de dois andares para lhe dar a ideia de trazer o conceito para os Estados Unidos.

Os clientes que reservam online recebem o endereço de uma paragem de autocarro no enclave hipster de Williamsburg e, a partir daí, são acompanhados por vários bairros históricos de Brooklyn, incluindo Boerum Hill, Brooklyn Heights e Park Slope.

A excursão também aborda questões de gentrificação, uma vez que muitos dos locais onde ocorreram mortes e conflitos foram agora construídos - num caso, num posto avançado gigante da loja de artigos de escritório Staples.

Personagens famosas da cidade de Nova Iorque, como Joan Rivers, Judge Judy e Walt Whitman, também são mencionadas ao longo do percurso.

O primeiro passeio de trolley teve lugar a 13 de outubro de 2017 - que por acaso era uma sexta-feira. Apesar de alguns percalços iniciais - como a morte do próprio carrinho a meio da excursão inaugural - as ofertas do Groupon e o boca a boca (o próprio carrinho funciona como uma forma de marketing móvel) ajudaram a empresa a crescer no seu segundo ano.

Embora a Madame Morbid tenha um grande aumento de interesse todos os anos por altura do Halloween, a vibração do dia 31 de outubro dura todo o ano.

Desde então, Chase e companhia expandiram as suas excursões para incluir um tema ocasional, como uma excursão só para casais no Dia dos Namorados (em que cada convidado recebe uma rosa negra como recordação) e uma excursão nocturna especial nas luas cheias, em que os convidados podem comer bolos de lua e - se quiserem - uivar para o céu.

A personagem da digressão de Chase é uma mistura de Victoriana e vaudeville, com muitas piadas - muitas vezes às suas próprias custas. Embora ela acredite que a morte pode ser um tema tão engraçado como qualquer outro, por vezes é preciso algum tempo para que os visitantes se habituem à ideia.

"Querem ouvir a minha piada preferida sobre fantasmas?", pergunta ela.

"Claro!", responde um convidado.

"É esse o espírito."

Há uma pausa.

"É isso mesmo. É essa a anedota".

Finalmente, os risos nervosos dos convidados transformam-se em gargalhadas genuínas e Chase começa a distribuir "cocó de fantasma" (marshmallows) a toda a gente no carrinho. Não será a última vez que ela os faz comer da sua mão.

Fonte: edition.cnn.com