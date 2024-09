Verena Kerth e Marc Terenzi estão a resolver o seu desacordo.

Em julho, Verena Kerth e Marc Terenzi anunciaram o fim do relacionamento, não de forma amigável, como parece. Eles têm feito acusações sérias um contra o outro em público. Relatos de explosões alcoolizadas e até mesmo episódios de violência vieram à tona.

Verena Kerth falou com o jornal Bild e compartilhou sua perspectiva, revelando o dia em que decidiu pôr um fim no relacionamento com Marc Terenzi. "Eu o fiz sair porque ele estava bêbado à tarde e tinha destruído tudo, agindo como louco. Eu sabia que, se ele saísse então, não o deixaria voltar", ela lembrou, descrevendo o ponto de virada no relacionamento deles. Ela afirmou que o consumo de álcool dele havia saído do controle, ficando "horrível". Ele estava "bêbado todos os dias", e ela até encontrou garrafas de vodca escondidas nos sapatos dele.

Verena havia discutido o problema com álcool do ex-noivo dela com a RTL em agosto. "Marc tem problemas com álcool há muito tempo. Eu pensei que pudesse salvá-lo, mas isso foi bobo. Depois de cada recaída, depois de cada vez que eu quis deixá-lo, ele prometeu procurar ajuda - mas voltava aos velhos hábitos", ela admitiu, atribuindo sua decisão de ficar com ele ao amor e ao medo.

Terenzi admite explosões

Terenzi, de fato, entrou em uma clínica de reabilitação, como confirmado por um amigo dele a uma estação de Colônia. Em 2019, ele compartilhou publicamente suas lutas com o álcool em uma entrevista à RTL, admitindo que consumia até 2 litros de vodca por dia.

O álcool foi um fator em suas brigas, que frequentemente chamavam a atenção, Terenzi admitiu ao Bild. "É verdade que eu ficava alto quando tinha algo para beber. Tivemos muito estresse no final do relacionamento, e Verena sabia como me aborrecer e me provocar", Terenzi afirmou, de acordo com o jornal.

"Verena me atacou"

Terenzi nega os boatos de abuso físico durante suas explosões. Enquanto Kerth se refere a "investigações em andamento" como a razão pela qual ela não pode comentar as alegações de violência no relacionamento deles, Terenzi diz: "Eu nunca a agredi. Na verdade, foi o contrário! Verena me atacou. Ela foi fisicamente abusiva".

Ele afirma que há provas fotográficas para provar suas afirmações. "Eu tinha um olho roxo ou um corte embaixo do olho em algumas fotos por um motivo", disse ele.

No ano passado, o cantor culpou um "acidente sexual" por um dos olhos roxos. Agora, ele diz ao Bild que é "vergonhoso para um homem admitir que foi bater

