Veneza vai limitar os grupos de turistas e proibir os altifalantes

Os grupos serão igualmente proibidos de parar em ruas estreitas, em pontes ou em passagens.

As novas regras, que restringem ainda mais as actividades turísticas na cidade sobrelotada, entrarão em vigor no centro histórico, bem como nas ilhas de Murano, Burano e Torcello, em junho de 2024, segundo um comunicado publicado no sítio Web da cidade de Veneza.

"Os grupos não podem exceder 25 pessoas, ou seja, metade dos passageiros de um autocarro de turismo. Será igualmente proibida a utilização de altifalantes que possam causar confusão e perturbação", diz o comunicado.

A resolução terá de ser submetida à apreciação do Conselho Municipal antes de ser aplicada.

A conselheira de segurança Elisabetta Pesce descreveu o desenvolvimento como "uma medida importante que visa melhorar a gestão dos grupos", bem como "promover o turismo sustentável e garantir a proteção e a segurança da cidade".

Os museus de Veneza já limitam os grupos a 25 pessoas.

Simone Venturini, conselheira para o turismo da cidade, disse que a medida faz parte de um quadro mais alargado de intervenções destinadas a melhorar a gestão do turismo em Veneza, procurando um melhor equilíbrio entre as necessidades dos residentes e as dos visitantes.

As novas regras entrarão em vigor dois meses após a introdução de uma taxa de visita experimental de 5 euros (5,40 dólares) para os visitantes diários da cidade.

A medida surge também depois de a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) ter recomendado, em julho, que Veneza fosse acrescentada à sua lista de património perigoso.

A UNESCO apelou ao Governo italiano para que "garanta a máxima dedicação" para resolver "problemas de longa data" na cidade.

O popular destino turístico debate-se há anos com o excesso de visitantes e com os efeitos das alterações climáticas.

Fonte: edition.cnn.com