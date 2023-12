Venderam tudo para se tornarem uma família nómada digital. Eis o que aconteceu a seguir

Embora o casal, que trabalha na indústria da tecnologia, tenha adorado a ideia de poder ligar-se remotamente a partir de destinos exóticos, foi só no auge da pandemia de Covid-19, em 2020, que perceberam que um estilo de vida nómada digital era uma perspetiva real para a sua família.

"Os nossos empregos passaram a ser totalmente remotos", explica Justin, originário de Toronto, Canadá. "E acho que isso nos fez perceber que não temos de nos contentar com a vida em Atlanta.

"Abriu a possibilidade de trabalharmos a partir da praia, no México. Experimentámos durante algumas semanas e adorámos".

'Salto de fé'

Viajaram do México para os EUA durante algum tempo e rapidamente descobriram que isso lhes convinha.

Quando as fronteiras foram reabertas e a vida voltou ao normal, Courtney e Justin, que estavam à espera do seu segundo filho, estavam desejosos de voltar a viajar.

Começaram a estudar melhor a possibilidade de se tornarem nómadas digitais a tempo inteiro, decidindo experimentar dentro de alguns anos.

Mas à medida que o tempo passava e o seu filho Xavier se aproximava da idade escolar, o casal admitiu que haveria sempre uma razão para adiar.

Courtney e Justin explicam que também estavam cada vez mais preocupados com o clima político nos EUA na altura, particularmente no que diz respeito à questão da violência com armas, que foi a principal causa de morte de crianças e adolescentes em 2020.

"Acho que foi a constatação de que íamos ter um segundo filho, o Xavier ia ter de ir para a escola aqui e as eleições estavam a chegar", diz Courtney, que é natural de Jacksonville, na Florida. "Transformou-se numa espécie de espiral.

"E foi do género: 'Vamos dar um salto de fé e resolver isto'."

O casal, que está junto há seis anos, tomou a decisão de deixar os EUA no final de 2021.

Nos oito meses seguintes, eles venderam sua casa e a maioria de seus pertences, enquanto faziam planos para viver nomadicamente no futuro próximo.

De acordo com Courtney e Justin, alguns dos seus amigos e familiares ficaram chocados com a sua decisão e não conseguiram compreender por que razão se levantariam e deixariam o país com dois filhos pequenos.

"Não foram totalmente compreensivos", admite Justin. "Mas acho que, com o tempo, as pessoas foram compreendendo."

Em movimento

Os Orgias acabaram por partir no dia de Juneteenth, um feriado federal nos EUA que comemora o fim da escravatura, apenas 10 semanas depois de a sua filha Whitley ter nascido.

"A nossa partida no dia de Juneteenth não foi planeada com antecedência, mas, na minha opinião, foi um acaso", observa Courtney.

Regressaram diretamente ao México, onde se instalaram durante vários meses, passando tempo em Guadalajara, Sayulita, Puerto Vallarta, Cidade do México, Tulum e Playa del Carmen.

Courtney e Justin dizem que escolheram o México como "ponto de partida" devido à sua proximidade com os EUA e ao facto de ter tantas cidades com excelentes infra-estruturas.

"O México é também muito grande e diversificado", acrescenta Courtney. "Queremos explorá-lo o mais possível."

A família de quatro pessoas também viajou para Espanha e Marrocos antes de seguir para a Colômbia, onde visitaram Medellín e Bogotá, e depois viajaram para o Brasil.

"Fazemos viagens lentas", explica Justin. "Portanto, seis meses em cada lugar novo. Passamos menos tempo se acharmos que esta cidade não é um sítio onde queiramos passar mais do que duas semanas.

"Mas tentamos planear para seis meses."

Embora viajar com duas crianças pequenas tenha as suas dificuldades, dizem que, na verdade, tem sido mais fácil do que esperavam.

"Pensei mesmo que seria mais difícil", admite Courtney. "Mas temo-lo feito desde que eles eram muito pequenos. E viajamos com tanta frequência, que eles já se habituaram a isso.

"É como se ir para o aeroporto fosse como ir para a mercearia para eles [agora]. Eles sabem o que vai acontecer.

"Temos todos os nossos processos em ação. Por isso, tornou-se uma espécie de segunda natureza."

Momentos marcantes

Apesar de serem profissionais em viagens, Courtney e Justin admitem que os seus filhos não são avessos a uma ocasional crise.

"Os bebés são sempre bebés", acrescenta Courtney, antes de referir que há certos "problemas de nicho" que surgem quando se está sempre em movimento, entre os quais se contam os brinquedos perdidos sem fim.

"Penso que o que é bom é que todos nós cultivámos uma grande capacidade de adaptação e flexibilidade através deste estilo de vida, e isso também se aplica às crianças."

Courtney e Justin fazem muita pesquisa sobre os destinos que escolhem para garantir que conseguem viver e trabalhar confortavelmente em família. No entanto, consideram alguns locais mais difíceis do que outros.

Por exemplo, dizem ter achado Medellín, uma cidade colombiana popular entre os nómadas digitais, "difícil de navegar com crianças" e acabaram por encurtar a sua estadia lá.

Nos cerca de 18 meses que passaram desde que deixaram os EUA, os Orgias viveram vários marcos diferentes como família, incluindo ver Whitley dar os primeiros passos no Rio de Janeiro e percorrer as montanhas do Atlas em Marraquexe no Natal.

"Sempre que temos a oportunidade de viver algo pela primeira vez ou algo muito especial", diz Courtney.

"E eu posso ver isso através dos olhos dos miúdos, penso que esses serão sempre os pontos altos para mim."

Courtney e Justin têm feito uma crónica das suas aventuras através do Instagram edo YouTube e dizem que têm tido muito apoio de outros pais que admiram o que estão a fazer.

"Muitos pais, especialmente pais negros, dos EUA, dizem: 'Gostava de poder fazer isto e quero viajar mais com os meus filhos. Mas tenho medo até de entrar num avião com os meus filhos'".

Embora compreendam a razão pela qual os outros podem estar apreensivos, o casal sublinha que, apesar de por vezes se sentirem desconfortáveis quando visitam "zonas onde não há muita diversidade", nunca se sentiram inseguros.

"Penso que há certas zonas, especialmente se considerarmos que as crianças podem precisar de cuidados infantis, às quais optámos por não ir", acrescenta Courtney.

"Só porque temos algumas preocupações ou porque talvez tenhamos ouvido algumas coisas sobre a diversidade ou sobre as experiências de outras pessoas nesses locais. Mas, em última análise, não deixamos que isso nos impeça de ver por nós próprios."

A jovem explica que considera importante "pôr os pés na terra" e visitar os sítios de forma independente, em vez de se limitar a ouvir o que os outros dizem.

"Se tivéssemos ouvido apenas o que as outras pessoas tinham a dizer sobre segurança, nunca teríamos ido ao Brasil ou ao México", acrescenta Courtney. "Nunca iríamos a lado nenhum se nos limitássemos a ouvir o que anda por aí a circular."

Ocasionalmente, recebem comentários negativos de pessoas que acham que Xavier, de quatro anos, e Whitley, de um ano, são demasiado novos para apreciarem verdadeiramente ver o mundo.

Mas Courtney e Justin estão incrivelmente gratos por estarem em posição de os expor a diferentes lugares e culturas numa fase tão precoce.

Courtney continua a descrever como a confiança do filho cresceu desde que deixaram os EUA.

"O Xavier mantém-se firme nas conversas com os adultos", diz ela. "Como os nossos filhos gostam de entrar nas salas com uma sensação de quase certeza. Sentem que pertencem a um sítio, porque vão a sítios.

"E penso que, especialmente para as crianças negras, isso é algo muito importante.

"Queremos que elas saibam, compreendam e acreditem que não há nenhum sítio neste mundo onde não pertençam e onde não possam ir.

"Não há nenhuma sala a que não pertençam e não há nenhuma mesa onde não se possam sentar."

Laços fortes

Embora tenham considerado a possibilidade de estudar em casa, os Orgias consideram que as escolas internacionais podem ser mais adequadas para a sua família, sugerindo que provavelmente seguirão esta via quando os seus filhos forem mais velhos "para que a deslocação ainda seja uma opção".

Desde que partiram, regressaram aos EUA algumas vezes, passando tempo com os seus entes queridos em Atlanta e na Florida, e visitaram recentemente Portugal.

Reflectindo sobre o tempo que passaram fora, o casal sente que se tornaram muito mais próximos como família.

"Aprendemos a confiar uns nos outros em muitos aspectos, mas também é uma aventura", diz Justin. "É uma experiência."

Embora o estilo de vida nómada digital funcione para a sua família, o casal reconhece que as viagens podem ser stressantes, especialmente se não estivermos habituados, e que as coisas nem sempre correm bem.

Recordando uma situação em que ficaram temporariamente presos em Cancún, "sem alojamento, sem bagagem e sem voo", Courtney considera que contratempos como este os tornaram mais resilientes.

Esses momentos, por muito stressantes que sejam, acabam por nos colocar numa posição em que, depois de tudo ter acabado, pensamos: "Uau, isto é fantástico. Trabalhamos tão bem em equipa".

"E temos tantos pequenos momentos especiais com as crianças que espero que sejam as suas principais recordações que possamos construir.

"Porque escolhemos um estilo de vida alternativo, em que eles não passam o dia todo numa creche e ficam com o pior de nós e nós com o pior deles à noite."

Atualmente de volta ao México, planeiam passar as férias de fim de ano no Canadá, antes de regressarem à Colômbia, ou viajarem para o Senegal e continuarem a explorar mais África. Courtney e Justin também estão muito interessados em visitar a Ásia no futuro.

"Nenhum de nós alguma vez esteve [na Ásia]", explica Courtney. "Por isso, estamos a tentar descobrir o fuso horário e testar os limites da nossa flexibilidade para ver como podemos tornar isso possível."

O casal, que afirma continuar desanimado com o atual clima político nos EUA, explica que tenta partilhar regularmente relatos honestos das suas experiências, pois considera que é importante que famílias como a sua vejam que este tipo de estilo de vida pode ser possível.

"O objetivo [do conteúdo das redes sociais] é mostrar às pessoas, e especificamente às famílias negras americanas, que têm outras opções", acrescenta Courtney.

"Esperamos ser um recurso e também partilhar os recursos com que nos deparamos para tornar um estilo de vida com segurança física e emocional uma realidade para o maior número possível de pessoas."

Esperam que a sua história inspire outras pessoas a darem o salto, salientando que o estilo de vida nómada digital não tem necessariamente de ser tudo ou nada.

"Se não gostares, podes sempre voltar", diz Justin. "Mesmo que se queira começar por dar passos de bebé.

"Não tem de vender a sua casa e todos os seus bens, como nós fizemos."

Fonte: edition.cnn.com