Vejam a chegada de oito novos emojis em seus dispositivos móveis!

Em 2023, oito novos emojis estarão disponíveis em smartphones e computadores, juntando-se a uma raiz de vegetal, um harpa, uma árvore despida, uma pá, uma mancha roxa e uma bandeira para a ilha remota do Canal da Mancha conhecida como Sark.

O Emojipedia, um site de referência de emojis conhecido, compartilhou imagens antecipadas alguns meses atrás. O Unicode Consortium, a organização responsável pela regulamentação e lançamento mundial de emojis, aprovou a nova linha de emojis logo depois.

Usuários de smartphones podem esperar usar esses novos emojis em várias plataformas digitais nos próximos meses e ao longo de 2025, de acordo com a declaração do Emojipedia.

A cara cansada de emoji ganhou o título de "mais antecipado" no World Emoji Awards, com mais de 60% dos votos. A mancha e a pá ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Embora possam parecer divertidos, a árvore despida tem como objetivo promover a conscientização sobre a seca e a mudança climática, de acordo com Brian Baihaki, a pessoa que a submeteu ao Unicode Consortium.

"As secas são um aspecto natural do ciclo climático, e por milhões de anos, as árvores se adaptaram a essas condições extremas", explicou Baihaki. "Mas o clima está mudando, as secas estão se tornando mais frequentes, severas e até se espalhando para novas áreas em um curto período de tempo."

Diferentes sistemas operacionais, como o Apple iOS e o Alphabet's Android, e diversas empresas, têm sua própria versão dos designs de emoji.

Essas variações muitas vezes geram controvérsia, como o Google colocando espuma acima de um copo de cerveja meio cheio e a arrumação bagunçada dos ingredientes do hambúrguer (com queijo embaixo) em seu emoji de hambúrguer. Ambos os casos resultaram em correções.

As empresas de tecnologia provavelmente incorporarão esses novos emojis em seus serviços digitais, melhorando a experiência do usuário em aplicativos de chat e mensagem. O negócio de emojis viu um crescimento significativo, com empresas oferecendo licenciamento de emojis e criando mercadorias com tema de emoji.

Leia também: