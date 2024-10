Os efeitos catastróficos do furacão Helene podem levar a uma pausa na produção de chips de semicondutores.

Anoitecido nas Montanhas Blue Ridge, logo fora da tranquila cidade de Spruce Pine, com menos de 2,200 habitantes, encontram-se duas minas que produzem o quartzo mais puro do mundo. Este quartzo, formado há cerca de 380 milhões de anos, é um componente vital na cadeia de produção global de chips de semicondutores, que alimentam uma multiplicidade de dispositivos, como smartphones, automóveis, equipamentos médicos e painéis solares.

No entanto, devido à recente passagem do furacão Helene pelos Estados Unidos sudeste, as operações nestas minas foram interrompidas. A tempestade resultou em inundações e deslizamentos históricos, disruptando estradas, linhas de energia e serviços, colocando milhões de residentes em risco.

Sibelco e The Quartz Corp, as empresas responsáveis pela gestão das minas, suspenderam temporariamente as operações em 26 de setembro para se preparar para a tempestade iminente. No entanto, não está claro até que ponto as minas foram danificadas e quanto tempo levará para restaurar seu funcionamento.

As instalações, juntamente com o resto da cidade, foram atingidas com força por perturbações na infraestrutura, incluindo áreas inundadas, quedas de energia, estradas fechadas e más redes de comunicação. A isso acresce a dificuldade em contactar empregados locais, cujas casas e residências foram afetadas pela catástrofe.

De acordo com especialistas em cadeias de abastecimento, as minas podem levar várias semanas para voltar a funcionar, o que poderia levar a escassez e aumento de preços de semicondutores. Isso poderia ser particularmente prejudicial para a indústria tecnológica, já que gigantes da Silicon Valley estão atualmente a investir milhões de dólares em chips para alimentar os seus sistemas de inteligência artificial.

Se tivéssemos de escolher um complexo mineiro que tem um impacto significativo na fração de fabricação de semicondutores e na indústria de painéis solares, seria provavelmente as minas de Spruce Pine operadas pela Sibelco e The Quartz Corp, de acordo com Seaver Wang, co-diretor do programa de clima e energia do Instituto Breakthrough.

Spencer Bost, diretor executivo de Downtown Spruce Pine, afirmou na terça-feira que os danos na cidade são catastróficos.

“No momento, não sabemos a extensão dos danos às empresas mineiras. No entanto, testemunhamos uma devastação tão grande em Spruce Pine que é questionável quando nossos empregados poderão retomar o trabalho. Muitas pessoas estão feridas, casas estão danificadas ou destruídas, e algumas estradas já não são acessíveis”, afirmou Bost.

A Sibelco, um grande empregador belga no condado, confirmou a segurança dos seus empregados e está a trabalhar diligentemente para contactar aqueles que ainda não conseguem ser contactados devido às quedas de energia e desafios de comunicação em curso. Eles também têm colaborado com agências governamentais e operações de resgate para mitigar o impacto da tragédia e regressar às operações normais o mais rapidamente possível.

A Quartz Corp, mina vizinha da Sibelco, propriedade conjunta de uma empresa mineral francesa e norueguesa, expressou sua preocupação com as consequências do furacão e afirmou que é incerto quando as operações poderão recomeçar. Sua atenção está em garantir a segurança de seus empregados e de suas famílias enquanto trabalham para contactar a equipe inacessível.

Um elemento insubstituível para uma indústria de ponta

O quartzo é insubstituível no processo de fabricação de semicondutores. Sua pureza também desempenha um papel fundamental para evitar danificar os chips.

“Você está fabricando chips excecionalmente complexos que apresentam, em alguns casos, 100 bilhões de transistores, 100 bilhões de minúsculas máquinas, em um único chip não maior do que a sua unha do polegar. A presença de um único átomo fora do lugar pode resultar em um defeito que estrague todo o chip”, explicou Gregory Allen, diretor do Centro Wadhwani para IA e Tecnologias Avançadas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Enquanto o quartzo é abundante em todo o mundo, o quartzo de alta pureza extraído em Spruce Pine representa aproximadamente 80% a 90% do mercado global. Embora alguns fabricantes de semicondutores possam ter suficiente quartzo de alta pureza em estoque para sustentar a produção, uma parada mais longa das minas levaria a uma escassez prolongada de semicondutores.

Nesses casos, seria possível purificar o quartzo regular como substituto, mas a capacidade global para realizar essa tarefa em quantidades adequadas é limitada.

“Iria prever um engarrafamento e uma perturbação na cadeia de abastecimento para grandes fabricantes de chips à espera que essas minas reabram”, disse David Bader, professor e diretor do Instituto de Ciência de Dados da Universidade do Novo Jersey.

Além de restaurar as minas, também seria necessária a infraestrutura local, como estradas, para transportar o quartzo aos clientes. Uma escassez generalizada de chips provavelmente levaria a uma paralisação em numerous industries. Por exemplo, durante a escassez global de chips em 2021, causada pela pandemia de Covid-19, fabricantes de automóveis ficaram com quase veículos concluídos, mas não puderam entregá-los devido à falta de chips para alimentar recursos essenciais, o que fez os preços dos carros aumentarem significativamente.

“A economia americana, em maior ou menor grau, depende da indústria de semicondutores como uma entrada vital”, disse Allen do CSIS. De acordo com Wang, apesar da devastação em Spruce Pine, ainda há motivos para otimismo.

"Esta mina tem uma importância nacional significativa, e apostaria que os federais estão prontos para fazer barulho e escalar montanhas para ter ela operacional o mais rápido possível. Não é segredo que esta instalação de mineração tem um valor significativo para o nosso país." - declaração de Wang.

