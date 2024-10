O Anker Nebula Cosmos 4K SE representa uma solução abrangente de projetor 4K.

O Anker Nebula Cosmos 4K SE é um dispositivo compacto e portátil, mas não deixa de ser um projetor 4K completo com Google TV e Dolby Vision. Durante nossos testes, exibiu uma imagem impressionante usando uma combinação laser-LED, tornando-o fácil de usar e versátil.

A Anker é mais conhecida por produzir acessórios de alta qualidade, como carregadores e cabos. No entanto, a empresa, fundada por um ex-funcionário do Google em 2011, expandiu seus negócios ao longo dos anos para incluir produtos de áudio e power banks, tanto grandes quanto pequenos. Os projetores Nebula, especialmente o popular "pancake portátil" Capsule, também ganharam destaque no mercado chinês. O Nebula Cosmos 4K SE é portátil, mas se destaca na categoria de projetores 4K premium. O ntv.de realizou testes para ver do que ele é capaz, produzindo uma imagem na parede usando a combinação laser-LED. Atualmente, ele custa cerca de 1400 euros.

Compacto e Estiloso

O projetor pesa 4,5 quilogramas e tem dimensões de 26,4 x 22,1 x 16,5 centímetros. Embora não caiba facilmente em uma mochila como o Capsule, vem com uma alça larga e acolchoada para transporte fácil. Pode ser armazenado em um armário e retirado para noites de cinema, ou deixado em exibição devido à sua acabamento metálico cinza e detalhes vermelhos.

Como esperado nos produtos Anker, a qualidade de construção é alta, apesar da parte externa ser inteiramente de plástico. Dois pés de borracha largos na parte inferior garantem um bom apoio em superfícies lisas. Possui uma rosca padrão na parte inferior para montagem em tripé ou suporte.

Excelentes Recursos Automáticos

O Nebula Cosmos 4K SE não oferece opções de ajuste de altura. No entanto, isso é raramente necessário, assim como um livro sob a perna da frente. O projetor vem com excelentes correções automáticas. Ele ajusta automaticamente o trapézio ao sair da caixa e a cada início, garantindo uma imagem retangular mesmo que não esteja centralizado com a superfície de projeção. O projetor também faz foco automático e ajusta a projeção se houver obstáculos no caminho.

Ele também ajusta sua imagem para telas. Se uma pessoa entrar em seu campo de visão, o projetor diminui a luz para proteger os olhos. Se o projetor for movido, uma simples "correção de imagem com um clique" geralmente é suficiente para realinhar tudo. Tudo isso funcionou perfeitamente em nossos testes, sem a necessidade de ajustes manuais, embora eles sejam, é claro, opcionais.

Configuração e Operação Simples

A configuração inicial é simples, especialmente se você já tiver uma conta do Google. Basta adicionar um novo dispositivo no aplicativo Google Home e escanear o código QR usando seu smartphone.

Caso contrário, você receberá instruções claras e fáceis de seguir. Estão disponíveis tanto no guia de início rápido quanto no manual baixável, atualmente apenas em inglês.

A interface do usuário do projetor também é autoexplicativa. Não há anúncios, e seus aplicativos instalados são facilmente visíveis. Recomendações desses e de outros aplicativos gratuitos são exibidas acima deles. Abaixo disso, você verá filmes populares, séries recomendadas, vídeos do YouTube sugeridos e outras coleções.

Autossuficiente com RTL+ e outros serviços

Os aplicativos pré-instalados incluem YouTube, Netflix e Amazon. A loja de aplicativos oferece uma ampla variedade de opções, incluindo o serviço de streaming RTL, que fica ótimo em dispositivos Google TV. Da mesma forma, você pode instalar Apple TV e a maioria das principais bibliotecas de mídia. Pode procurar games e outros aplicativos digitando títulos ou categorias.

Isso pode ser feito usando o controle remoto fácil de usar. Os botões acendem quando levantados, permitindo um uso confortável. Alternativamente, você pode usar o aplicativo Nebula para digitar no teclado do seu smartphone. Entradas de voz também são possíveis, já que o controle remoto vem com um microfone incorporado. Isso funciona bem para a busca de conteúdo.

Imagem Impressionante

A qualidade da imagem deste projetor 4K compacto dentro desta faixa de preço é impressionante. A luminosidade máxima especificada pelo fabricante de 1800 ANSI lumens é suficiente mesmo em salas pouco escuras. A luminosidade ótima depende do tamanho da imagem ou da distância do projetor à parede ou tela. Com 60 polegadas, você pode deixar as cortinas abertas, mas com 200 polegadas, deve estar o mais escuro possível. Você pode ajustar a luminosidade manualmente ou confiar em uma função automática confiável.

Com fontes apropriadas e uma tela de alta qualidade, a imagem não é apenas nítida, mas também tem um contraste e cores convincentes. Ele suporta não apenas HDR10, mas também Dolby Vision. No entanto, o projetor produz uma imagem exigente em condições menos do que ideais. Possui um ajuste automático de cor integrado se a parede não for branca, mas suas capacidades são limitadas se a cor da parede for muito vibrante. Movimentos rápidos não são um desafio para o projetor, e não foram vistas faixas visíveis durante os testes.

Conectividade e Responsividade

Os aplicativos tornam o Nebula Cosmos 4K SE autossuficiente. No entanto, ele também é altamente conectável. Você pode conectar fontes usando HDMI 2.1 ou USB na parte traseira. Conteúdo também pode ser transmitido de smartphones Android, iPhones, Macs e computadores com Windows para o projetor.

O projetor funciona bem com consoles de games, oferecendo não apenas uma ótima exibição, mas também um baixo atraso. O fabricante especifica o atraso como 18,2 milissegundos, mas é difícil de notar. Isso pode ser apenas se a correção de trapézio estiver desativada no modo de jogo. Com a correção ativada, o tempo de reação pode ser ligeiramente maior.

Embora o projetor tenha excelentes alto-falantes estéreo compatíveis com Dolby Audio nas laterais, eles podem não corresponder a uma soundbar ou sistema surround de ponta conectado via HDMI. Como alternativa, você pode conectar alto-falantes por Bluetooth ou utilizar a entrada para fones de ouvido fornecida.

O ruído do ventilador é relativamente baixo, mas audível durante períodos de silêncio. Durante nossos testes de desempenho, ele atingiu aproximadamente 50 decibéis em plena capacidade, próximo ao dispositivo. O consumo de energia permaneceu consistentemente em torno de 200 watts, o que é perfeitamente aceitável.

Considerações Finais

No momento, você pode adquirir o Anker Nebula Cosmos 4K SE a preços especiais a partir de cerca de 1400 euros. Embora não seja uma quantia pequena, o valor que você recebe é considerável. A qualidade da imagem do projetor é excelente, sua luminosidade atende a diversas finalidades e ele oferece versatilidade enquanto mantém facilidade de uso.

