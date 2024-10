Este pequeno aparelho está facilitando a escolaridade das crianças doentes.

Para indivíduos que lidam com problemas de saúde de longo prazo ou tratamento, especialmente aqueles que enfrentam desafios de saúde mental, a corporação norueguesa No Isolation desenvolveu o dispositivo AV1. Este gadget serve como um substituto para um estudante em sala de aula, atuando como seus olhos, ouvidos e voz, ajudando-os a manter relacionamentos com seus colegas e permanecer conectados.

O AV1 tem uma aparência minimalista de humanoide, com cabeça e torso, que gira 360 graus. Está equipado com uma câmera, microfone e alto-falante. Os professores o posicionam em uma mesa de sala de aula e os estudantes o controlam por meio de um aplicativo usando uma senha única.

Florence Salisbury, diretora de marketing da No Isolation, explica: "Eles podem passar ou tocar o dedo na tela para observar diferentes áreas da sala de aula". O estudante pode se comunicar com o professor ou colegas através do alto-falante e o aplicativo possui uma opção "levantar a mão", que acende uma luz na cabeça do robô. Também é possível selecionar emojis para serem exibidos nos olhos do robô.

Salisbury compartilha que há aproximadamente 3.000 unidades AV1 ativas em 17 países, principalmente no Reino Unido e na Alemanha, ambos com mais de 1.000 unidades em uso.

No Reino Unido, as escolas podem alugar o AV1 por cerca de £150 (US$200) por mês ou optar por uma compra única por £3.700 (aproximadamente US$4.960), juntamente com um pacote de serviço anual de £780 (cerca de US$1.045).

De acordo com estatísticas recentes do governo do Reino Unido, mais de 19% dos estudantes estavam persistente e ausentes da escola no outono de 2023/24, com 7,8% ausentes devido à doença sozinha, uma taxa mais alta do que os níveis pré-pandêmicos.

Durante a pandemia, o aprendizado remoto se tornou a norma, mas ao retornar à escola, muitos descobriram que não era mais uma opção. O AV1 foi introduzido antes da pandemia, mas algumas escolas relataram o uso dos robôs para ajudar estudantes que estavam tendo dificuldade em se ajustar ao ambiente da sala de aula.

Salisbury comenta: "Eles fazem a criança se sentir importante". A Chartwell Cancer Trust do Reino Unido fornece 25 robôs AV1 para crianças com doenças graves. Michael Douglas, um membro da trust, afirmou que os robôs permitem que as crianças se envolvam com sua educação mesmo enquanto estiverem em cuidados intensivos e são altamente valorizados pelos pais.

No entanto, ele destacou que vários problemas administrativos podem surgir no uso dos robôs e que a burocracia pode ser uma barreira quando se trata de introduzir o sistema AV1 em escolas ou hospitais. Ele também mencionou que algumas escolas podem enfrentar problemas de infraestrutura técnica, como Wi-Fi fraco ou zonas mortas de sinal móvel.

Um artigo de pesquisa publicado na Frontiers in Digital Health em junho examinou o uso do AV1 na Alemanha e do robô avatar OriHime no Japão, encontrando que as tecnologias "têm alto potencial para que as crianças permaneçam social e educacionalmente conectadas". No entanto, também enfatizou a necessidade de estabelecer estruturas para garantir acesso igualitário à tecnologia de avatar e destacou que a treinamento de professores nos aspectos técnicos e sociais dos robôs seria essencial para uma implementação bem-sucedida.

Em agosto do ano passado, a No Isolation lançou a AV1 Academy, uma coleção de materiais de treinamento e recursos destinados a aprimorar a usabilidade do robô. Salisbury enfatiza que o AV1 é projetado com recursos de privacidade sólidos. Nenhum dado pessoal é coletado e o aplicativo impede capturas de tela ou gravações. A transmissão ao vivo é segura por meio de criptografia e apenas um dispositivo pode se conectar de cada vez, com o robô sinalizando o uso ativo através de sua cabeça e olhos acesos.

Salisbury também destaca que há outros robôs avatar no mercado, como VGo e Buddy, que têm rodas e podem navegar em escolas ou locais de trabalho, e alguns têm uma tela que exibe o rosto do usuário. Ela nota que a falta de rodas no AV1 é mais prática para seu uso e, com cerca de 1 quilo, o robô é leve e fácil de transportar por professores ou estudantes em uma mochila projetada sob medida.

Ela acrescentou que a ausência de uma tela exibindo o rosto da criança também pode ser benéfica. "Eliminar a pressão para sempre estar na câmera mostrou aumentar a probabilidade de o robô ser usado por estudantes que sofrem de evasão escolar baseada em emoções", disse Salisbury.

O dispositivo AV1, popular na indústria tecnológica, também está equipado com recursos que o tornam adequado para ambientes educacionais. Empresas como VGo e Buddy, com robôs avatar com rodas, oferecem soluções alternativas, mas o AV1 da No Isolation se destaca pela sua aparência minimalista e recursos de privacidade sólidos.

Para expandir o uso do AV1 em escolas e instalações de saúde, é importante abordar e superar os desafios administrativos e os problemas de infraestrutura técnica que algumas instituições podem enfrentar.

