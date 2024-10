O iPhone 16 da Apple não está previsto para uma estreia forte, conforme as previsões dos analistas, mas alguns continuam esperançosos por um "ascensão espetacular".

Apple precisava que o iPhone 16 fosse um sucesso significativo após anos de vendas decepcionantes do iPhone. Os tempos em que os clientes fiéis da Apple faziam fila para trocar seus dispositivos quase anualmente já passaram, e a empresa não deu aos consumidores uma razão substancial para atualizar desde que introduziu a conectividade 5G com o iPhone 12. Eles esperavam que uma coleção de novas funcionalidades de software integrando IA fosse popular.

No entanto, após vários eventos de lançamento de alto perfil, ainda não está claro se a Apple conseguiu transmitir seus argumentos persuasivos aos clientes.

De acordo com um post do analista Ming-Chi Kuo da TF International Securities, a Apple vendeu apenas cerca de 37 milhões de unidades do iPhone 16 durante o período de pré-venda inicial, uma queda de mais de 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em particular, a demanda pelos modelos iPhone 16 Pro mais caros caiu em comparação com o lançamento do iPhone 15.

No primeiro semana após as pré-vendas, o analista Dan Ives estimou que as figuras de pré-venda estavam ligeiramente mais altas, em torno de 40 milhões de unidades. O analista de tecnologia da CFRA Research, Angelo Zino, também relatou uma queda nas vendas antecipadas em relação ao ano anterior.

Em vez da quantidade de dispositivos vendidos durante o período de pré-venda, a Apple pode precisar se concentrar nos modelos do iPhone 16 que os consumidores estão preferindo, uma vez que as melhorias nos dispositivos padrão os tornam bastante similares aos modelos Pro, de acordo com os analistas. Parece haver maior interesse nos dispositivos iPhone 16 e iPhone 16 Plus de menor custo do que nos Pro e Pro Max, o que pode afetar o preço médio de venda e a receita total de vendas do iPhone.

Durante o primeiro fim de semana de pré-vendas, a Apple teria vendido 9,8 milhões de unidades do iPhone 16 Pro e 17,1 milhões do iPhone 16 Pro Max, quedas de 27% e 16%, respectivamente, em comparação com o ano anterior, de acordo com Kuo. Por outro lado, as vendas dos modelos padrão do iPhone 16 e do Plus teriam aumentado ligeiramente.

O problema, como Zino destacou, é que os modelos básicos do iPhone podem ser bons demais.

“Dado que esta é principalmente uma atualização de ciclo de software, minha preocupação é que houve mais vendas do iPhone 16 de menor custo do que dos dispositivos de maior custo”, disse Zino. “Quando se examinam os dispositivos padrão, eles receberam atualizações significativas em suas câmeras e processadores internos”.

Kuo também destacou os tempos de entrega mais curtos para os modelos iPhone 16 Pro durante o primeiro fim de semana de pré-vendas em comparação com o iPhone 15, um período em que os clientes tiveram que esperar até um mês por seus dispositivos. Ele atribuiu isso ao fato de que as capacidades de IA da Apple, como a “Inteligência da Apple”, ainda não estão disponíveis nesses dispositivos (programadas para lançamento em beta neste mês, junto com o iOS 18.1), e à batalha contínua da empresa com a concorrência aumentada na China.

“Você precisa esperar que a palavra se espalhe através da base de consumidores nos próximos dois trimestres”, antes que os consumidores apreciem o valor da nova tecnologia, disse Zino.

A resposta inicial às pré-vendas sugere que a promessa de funcionalidades integradas de IA sozinha pode não ser suficiente para resgatar a Apple de sua queda do iPhone. Há apenas tanto que a empresa pode fazer para aprimorar a câmera do iPhone ou modificar o tamanho de sua tela, e atualizações de software que muitos consumidores veem com ceticismo podem ser uma venda mais difícil. E, para a maioria dos fãs da Apple, os analistas acreditam que os clientes provavelmente ainda não entendem completamente por que as funcionalidades de IA justificariam uma atualização.

São ainda os primeiros dias do iPhone 16, e o dispositivo viu mais vendas após sua disponibilidade nas lojas em 20 de setembro.

Os analistas usam as figuras de pré-venda para estimar a demanda, mas não necessariamente para uma imagem completa. Muitos consideram o tempo de liderança, o tempo entre quando os consumidores pedem dispositivos e quando eles são entregues, como um indicador valioso da demanda. Quanto maior o tempo de espera, maior o número de dispositivos vendidos.

Os tempos de liderança para o iPhone 16 são mais curtos do que no ano anterior, o que pode sugerir que a Apple aprimorou sua cadeia de suprimentos, permitindo que ela produza mais telefones mais rapidamente, de acordo com o analista da Canalys, Le Xuan Chiew. Enquanto isso, Zino da CFRA propôs que a Apple pode ter aumentado o suprimento antes do lançamento para gerar um ciclo significativo de atualização do iPhone para o iPhone 16.

Outro sinal favorável é que o CEO da T-Mobile, Mike Sievert, afirmou após a primeira semana de pré-vendas que a T-Mobile vendeu mais iPhone 16s neste ano do que com o iPhone 15 do ano passado.

A Apple não vai divulgar nenhum dado de vendas do iPhone até relatar seus lucros no próximo mês, mas os analistas ainda acreditam que o iPhone 16 provavelmente será bem-sucedido nos próximos meses, apesar de um possível início lento, especialmente à medida que nos aproximamos dos três meses finais do ano.

Como Ives disse à CNN, “Trata-se de um quarto de final fantástico, e o superciclo do iPhone 16 começa, em nossa opinião”.

Leia também: