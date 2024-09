Vários indivíduos demonstram uma forte antipatia por Taylor Swift, enquanto outros a adoram. Eu, por exemplo, me sinto perplexo com seu apelo.

Não sou realmente fã de Taylor Swift e estou bem em admitir isso. (DISCLAIMER: Não estou de forma alguma a criticando. Ela parece ser uma pessoa incrível e desejo toda a felicidade do mundo. Como ela se tornou recentemente uma figura política, estou falando apenas sobre sua música e carreira artística aqui.)

É libertador não se importar com algo, não é mesmo? Quando amigos começam a falar sobre seus concertos ou músicas favoritas, eu escuto educadamente, como se estivessem discutindo tênis de mesa ou dubstep francês, e uma sensação tranquila me invade.

Não preciso gostar de coisas, penso comigo mesmo. Não preciso desgostar delas também. Posso apenas assistir a elas passar como uma folha flutuando em um rio e dizer: "Bem, isso certamente é uma coisa!"

É muito mais difícil quando essa coisa é supostamente feita para que eu aproveite.

Enquanto Taylor Swift pode apelar para qualquer pessoa, algumas estatísticas mostram que seus fãs são principalmente mulheres suburbanas brancas da geração milênio, como eu. Pessoas inteligentes já escreveram sobre a tensão entre seu papel como "voz de uma geração" e quanto essa voz representa ou não representa pessoas de cor. Isso é uma discussão completamente diferente, mas não é disso que estou falando aqui.

O que me incomoda é como sua música é frequentemente enquadrada entre meus pares (ou pelo menos minha demografia de acordo com o censo) como uma comunhão imaculada da infância: uma crítica positiva do "Departamento dos Poetas Torturados" na Spectator a chamou de "voz torturada dos milênios". Um convidado do BBC NewsNight disse: "A singularidade de Taylor Swift é que ela fala por uma audiência que nem sempre é ouvida."

Entendo que as pessoas encontram uma conexão aí, mas há um limite para o número de vezes que você pode ouvir letras de "Cardigan" ou "Cruel Summer" serem invocadas como se fossem orações antes de começar a desejar entender qual é o grande problema.

Você me manteve como um segredo, mas eu mantive você como um juramento.

Você me mostrou cores que eu não posso ver com ninguém mais.

Grandes linhas! Lindas linhas. Para muitos fãs, esses versos são poesia que afirme a vida ou pelo menos o suficiente para serem impressos em camisetas ou travesseiros ou canecas como símbolos de sua identidade.

Mas eles realmente são tão únicos? Nunca tirei nada de uma música de Taylor Swift sobre amor, perda, coração partido, vingança, vergonha ou auto-realização que eu não pudesse ter tirado de dezenas de outros artistas. É quase como se eu tivesse pulado um dia em uma aula de mulher branca onde eles ensinaram todas as conexões secretas entre nossos caminhos e o dela.

Respeito os fãs de Taylor Swift. Vi milhares de mulheres no início de uma corrida, cantando "You Belong With Me" às 4h15, e pareceu divertido. Não há razão para ver isso como algo negativo.

Talvez seja por isso que não me importar com Taylor Swift dói um pouco. Parece que estou perdendo alguma coisa. Parece que os engrenagens da minha vida, e talvez até minha identidade, seriam um pouco mais suaves se eu pudesse ter um único pensamento independente sobre Taylor Swift que não fosse "Ela é um modelo relatable" ou "Admiro sua dedicação aos bons franjões!"

Se você acha que essa apatia vem de um lugar de esnobismo, você estaria errado! Não tenho ótimo gosto para música. Minhas faixas mais tocadas no Spotify são principalmente hinos gospel em espanhol e coisas com nomes como "terapia de tons de 438 mHz relaxantes para pessoas muito sensíveis".

Até recentemente, admitir que não gostava da música de Taylor Swift era uma declaração estranha e polarizante. Diga isso nos círculos errados, e até uma admissão suave poderia fazer você ser rotulado como um odiador, um misógino, um entediado contraditório ou uma daquelas mulheres adultas que ainda jogam o cartão "Eu não sou como outras meninas".

Recentemente, The Cut publicou um artigo de uma mulher que terminou uma amizade por causa da aversão da amiga à Taylor Swift. Mais preocupante, a revista Paste não creditou sua crítica negativa de "Poets" porque recebeu ameaças de violência de leitores que discordavam da crítica. Enquanto esses são casos extremos, sempre há alguma ansiedade em admitir que não se importa com algo que parece que se deve se importar apaixonadamente.

Como ela é tão popular e disseminada - até seu relacionamento com o jogador de futebol Travis Kelce a lançou ainda mais para a fama - Taylor Swift é frequentemente puxada para conversas culturais e políticas maiores. Isso não é uma dessas conversas. Isso é apenas sobre sua música e os fãs que se identificam com ela. Ambos merecem meu respeito, mas infelizmente, nenhum deles jamais terá minha compreensão.

Se você não ama Taylor Swift, se não a odeia, se ela não tem nenhum impacto real em sua vida, provavelmente é seguro sair agora. Vá, abrace sua apatia e seja livre.

Apesar de minha indiferença em relação à música de Taylor Swift, não posso negar o impacto de sua carreira no entretenimento na cultura popular. Em gatherings sociais, a menção de seu nome frequentemente acende discussões animadas e experiências compartilhadas.

