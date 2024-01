Vacinas de ARNm: 5 coisas para saber

A Dra. Katalin Karikó e o Dr. Drew Weissman, ambos da Universidade da Pensilvânia, conseguiram a sua proeza aproveitando o poder do material genético conhecido como ARN mensageiro, ou ARNm.

As suas descobertas abriram um novo capítulo na medicina, abrindo caminho a novas vacinas para outras doenças infecciosas, incluindo a gripe, e a tratamentos para doenças não infecciosas, como o cancro.

Aqui estão cinco coisas para saber sobre a investigação revolucionária de Karikó e Weissman e as vacinas de ARNm.

O que faz o ARNm

O ARN mensageiro, ou ARNm, é uma forma de ácido nucleico que diz às células o que fazer com base na informação contida no ADN.

Ao contrário do ADN, que actua como um manual de instruções para a vida contida em cada célula, o ARNm é uma parte temporária do código genético que pode criar uma proteína ou reparar danos. Os investigadores utilizam frequentemente a analogia de um livro de receitas. O ADN é um livro de receitas grosso, enquanto o ARN é a cópia manuscrita de uma receita individual que é amassada e deitada fora depois de usada.

Há muito que os cientistas conhecem o ARNm, mas pensava-se que era demasiado instável para ter valor como ferramenta terapêutica.

O que os laureados com o Prémio Nobel descobriram

A principal descoberta de Karikó e Weissman foi a de encontrar uma forma de alterar os blocos de construção do ARN, chamados nucleótidos, para fazer com que o nosso corpo produza uma resposta imunitária.

Robin Shattock, professor de infeção das mucosas e imunidade no Imperial College de Londres, disse que o "trabalho seminal" da dupla na compreensão de como configurar o ARN foi fundamental para o sucesso da vacina de ARNm altamente eficaz contra a Covid-19.

"Seu trabalho fundamental no uso de nucleotídeos modificados, os blocos de construção do RNA, para evitar a ativação do sistema imunológico inato será a chave para o uso bem-sucedido de futuras vacinas de RNA e novos medicamentos baseados em RNA ", disse Shattock.

Como é que as vacinas de ARNm diferem de outras vacinas

Muitas vacinas utilizam versões enfraquecidas ou mortas dos vírus a que se destinam - não o suficiente para fazer uma pessoa doente, mas uma quantidade que fará com que o sistema imunitário responda de forma a que o corpo produza anticorpos se encontrar o vírus verdadeiro. Estas são as chamadas vacinas vectoriais.

Outra técnica relacionada - utilizada nas vacinas de subunidades proteicas - utiliza partes purificadas de um vírus para desencadear uma resposta imunitária.

No entanto, o desenvolvimento desses tipos de vacinas pode ser demorado e pode ser difícil modificá-las rapidamente.

A tecnologia da vacina baseada no ARN mensageiro não depende de uma versão modificada de um vírus para produzir uma resposta imunitária. Utiliza ARNm modificado para dizer às células do corpo para produzirem proteínas que treinam o sistema imunitário para defender o corpo contra uma determinada doença.

O que a equipa superou

O fascínio de Karikó pelo potencial terapêutico do ARNm começou quando estava a fazer a licenciatura na Hungria e nunca vacilou, apesar de vários contratempos, perda de emprego, dúvidas e uma mudança transatlântica. A sua convicção de que poderia ser utilizado para combater doenças suscitava ceticismo e as bolsas a que se candidatava eram frequentemente rejeitadas.

Karikó, atualmente professora adjunta de neurocirurgia na Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, conheceu Weissman por acaso em 1997. O comité do Nobel afirmou que a formação de Weissman em imunologia e a experiência de Karikó em bioquímica do ARN faziam com que os dois cientistas se complementassem bem.

"Penso que o mais importante é que não poderíamos ter chegado ao resultado sem o envolvimento de ambos", afirmou Weissman, Professor da Família Roberts de Investigação de Vacinas na Escola de Medicina Perelman, num vídeo partilhado na segunda-feira pela Universidade da Pensilvânia.

O seu estudo inovador foi publicado em 2005, 15 anos antes do início da pandemia de Covid-19.

Thomas Perlmann, secretário-geral da Assembleia Nobel da Medicina, afirmou que, na altura, havia muitos obstáculos a ultrapassar antes de poderem utilizar a tecnologia sob a forma de vacina. Esses obstáculos incluíam o fabrico de ARNm em grandes quantidades e o aperfeiçoamento de um método de administração do ARNm nas células. No entanto, afirmou que o seu trabalho seminal significou que as vacinas contra a Covid baseadas em ARNm tiveram "um arranque rápido" quando a pandemia surgiu.

Potencial para além do combate à Covid-19

O advento da tecnologia de vacinas de ARNm conduziu a uma proteção segura e forte contra a COVID-19. Mas os proponentes dizem que isto é apenas o começo.

Os primeiros estudos sugerem que a tecnologia de ARNm é promissora no tratamento de cancros, incluindo o melanoma e o cancro do pâncreas, e está a ser estudada para ser utilizada em vacinas contra agripe sazonal, o vírus sincicial respiratório (VSR)e o VIH.

Outras vias de investigação em curso sobre o ARNm incluem a exploração de uma nova via para o tratamento de doenças auto-imunes. E a tecnologia de ARNm está também a ser estudada como uma possível alternativa à terapia genética para doenças intratáveis, como a doença falciforme.

Fonte: edition.cnn.com