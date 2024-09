- Uma viagem romântica para um destino único

Segundo o "Page Six", Brad Pitt aparentemente passou algum tempo relaxando na vinícola com Ines de Ramon recentemente. Apesar de sua agenda lotada ultimamente, o famoso ator decidiu tirar uma longa e merecida folga com a designer de joias, segundo o site de fofocas do "New York Post".

Antes disso, Pitt foi visto visitando seu amigo George Clooney (63) e sua esposa Amal (46) na Itália, onde o casal possui uma casa à beira do lago. Parece que ele não tinha Ines de Ramon ao seu lado durante essa viagem. Além disso, Pitt é relatado como tendo visitado a Islândia e gravado cenas para seu próximo filme "F1". Brad Pitt e Ines de Ramon têm sido raros em público juntos desde que o relacionamento deles tornou-se público em novembro de 2022.

A Drama que Continua do Divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie

Angelina Jolie e Brad Pitt se conheceram enquanto filmavam "Mr. & Mrs. Smith" em 2005, e sua conexão romântica floresceu. Após o noivado em 2012, o casal oficializou a união na França - no Château Miraval deles - em 2014. Jolie entrou com pedido de divórcio em setembro de 2016, iniciando uma briga acirrada pela guarda dos filhos entre os dois astros de Hollywood. Em 2019, um juiz declarou Pitt e Jolie legalmente separados, mas as tensões ainda supostamente persistem nos procedimentos de divórcio em andamento. Eles têm seis filhos juntos: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) e os gêmeos Vivienne e Knox (16).

Após a revelação pública de seu relacionamento com Ines de Ramon em novembro de 2022, as aparições públicas de Brad Pitt com ela têm sido limitadas. Mulheres, incluindo sua ex-esposa Angelina Jolie, têm seguido de perto sua vida amorosa e atualizações pessoais.

