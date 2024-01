Uma versão pouco conhecida do Rato Mickey surgiu antes de 'Steamboat Willie' - e não era muito simpática

A partir de 1928, o ícone travesso Walt Disney protagonizou curtas-metragens que passavam antes das atracções principais nos cinemas dos EUA. Ele encantava os espectadores com as suas travessuras a preto e branco e o seu guincho agudo, tudo isto apoiado por uma tecnologia de som inovadora.

O filme mais conhecido do Rato Mickey dessa época é "Steamboat Willie", a curta-metragem de sete minutos que chegou aos cinemas em novembro desse ano e que deu início à sua fama internacional. Mas não foi a estreia de Mickey no cinema. Ele apareceu pela primeira vez em "Plane Crazy", uma curta-metragem muda que foi exibida meses antes de "Steamboat Willie" e que retrata Mickey de uma forma pouco lisonjeira.

Protegida por direitos de autor em 1928, a versão muda de "Plane Crazy" junta-se a "Steamboat Willie" para entrar no domínio público este ano, o que significa que podem ser partilhadas, copiadas ou utilizadas sem autorização.

Ao contrário de "Steamboat Willie", os fãs não vão encontrar "Plane Crazy" no Disney+ ou ganhar mais do que uma menção passageira nos anais da história da Disney. Eis o que saber sobre a primeira curta-metragem de sempre do Rato Mickey e porque é que provavelmente não a conhece.

"Plane Crazy" não foi um sucesso imediato

Em "Plane Crazy", Mickey decide pilotar um avião de dois lugares numa tentativa de imitar Charles Lindbergh, que completou o seu voo histórico de Nova Iorque a Paris em 1927. Minnie vai no lugar do passageiro e, após alguns percalços frenéticos e a ordenha inadvertida da vaca Clarabelle, o casal consegue levantar voo.

É nesta altura que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Depois de Minnie ter recusado os seus avanços, Mickey conduz o avião em voltas ousadas para a assustar. Quando ela treme de medo, ele ri-se dela e depois puxa-a para um beijo indesejado.

Farta das brincadeiras do seu namorado, Minnie acaba por saltar do avião e saltar de para-quedas para um local seguro usando as suas cuecas. A aterragem de Mickey é muito menos graciosa e ele é rejeitado por Minnie depois de se rir das suas roupas interiores.

"Plane Crazy" e outra curta inicial, "The Gallopin' Gaucho", não foram sucessos imediatos como filmes mudos. Foi só quando Disney e o seu colaborador Ub Iwerks sincronizaram a animação com o som em "Steamboat Willie" que o público aprendeu a adorar o rato dos desenhos animados.

Para capitalizar o sucesso de "Steamboat Willie", versões sonoras de "Plane Crazy" e "The Gallopin' Gaucho" foram lançadas nos cinemas em 1929. ("Plane Crazy" com som só entrará no domínio público em 2025.

O antigo Rato Mickey era mais mau do que é atualmente

Os primeiros desenhos animados do Mickey retratavam-no como mais espigado e mais birrento do que a mascote bem-humorada da Disney que os fãs conhecem atualmente. Comportava-se como uma espécie de cadáver para com a sua amada Minnie, virando-lhe o estômago com laços e roubando-lhe beijos. Este Mickey fumegava, lutava e falhava regularmente - tudo isto fazia parte do seu apelo inicial.

"O Mickey não era perfeito, mas encontrava sempre uma forma engenhosa de sair das situações", afirma o animador principal Eric Goldberg no documentário do Disney+ "Mickey: A História de um Rato".

Assim que o Mickey se tornou adorado pelas crianças que vão ao cinema, chegou a altura de, nas palavras do historiador de animação David Gerstein, "limpar o seu ato".

"Ele não pode comportar-se de uma forma que possa ser considerada 'mau comportamento'", diz Gerstein no documentário do Disney+. Em meados da década de 1930, Mickey tornou-se um homem honesto e higiénico e tem-se mantido assim desde então.

Os espectadores contemporâneos mostraram-se alarmados com o Mickey mais velho e mais rude. Um utilizador do Letterboxd chamado Rian observou que a versão "Plane Crazy" do Rato era "um pouco rato de sarjeta", manipulando a Minnie e arrancando cruelmente a cauda de um peru para a usar no seu avião.

O Mickey substituiu uma personagem anterior

O Rato Mickey foi a segunda criatura antropomórfica dos desenhos animados de Walt Disney, mas a primeira sobre a qual o inovador teve verdadeira propriedade.

O rato foi alegadamente inventado por Walt Disney em 1928, depois de a Universal Pictures ter reclamado a propriedade de Oswald the Lucky Rabbit, uma personagem animada ao estilo de Charlie Chaplin que Disney e Iwerks criaram no final da década de 1920. Disney queria continuar a criar curtas-metragens de animação, mas sem Oswald, precisava de uma nova estrela orelhuda.

O que significa a entrada do Mickey no domínio público

Agora que duas das primeiras curtas-metragens do Rato Mickey estão no domínio público, as pessoas e entidades que não sejam os detentores dos direitos de autor originais podem manipular ou copiar as curtas-metragens. Basicamente, os direitos de autor expiraram e as obras pertencem agora ao público.

Para dar um exemplo de como isso pode ser, podemos recorrer às histórias originais de Winnie-the-Pooh do autor A.A. Milne, que passaram para o domínio público em 2022. Enquanto as versões animadas do Pooh e dos seus vizinhos do Bosque dos Cem Acres da Disney continuam protegidas por direitos de autor, os direitos de autor das histórias do Pooh de Milne expiraram. Assim, em 2023, o realizador britânico Rhys Frake-Waterfield fez um filme de terror independente sobre um Pooh e um Piglet assassinos que procuram vingar-se de Christopher Robin.

O que os criativos não podem fazer, no entanto, é utilizar as versões actuais do Mickey e da Minnie num projeto sem o envolvimento e a autorização da Walt Disney Company. Apenas as primeiras versões a preto e branco dos ratos favoritos da Disney entraram no domínio público.

"As versões mais modernas do Mickey não serão afectadas pela expiração dos direitos de autor do Steamboat Willie, e o Mickey continuará a desempenhar um papel de liderança como embaixador global da Walt Disney Company nas nossas histórias, atracções de parques temáticos e mercadorias", disse um porta-voz da Disney à CNN Business.

A CNN contactou a Disney para comentar os seus planos para o futuro de "Plane Crazy" e "Steamboat Willie".

Entretanto, muitos fãs já encontraram formas engenhosas de incorporar o capitão do barco a vapor Mickey em desenhos animados, memes e outros cenários originais - e decididamente não-disneyanos.

