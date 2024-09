Uma mulher entusiasta de skate já se identifica como Avril Lavigne

Há cerca de duas décadas, a cena musical testemunhou uma mudança significativa com a chegada de Avril Lavigne, do Canadá, que deixou sua marca. Com apenas 17 anos, essa cantora de pop-punk com um estilo marcante, caracterizado por suas calças folgadas, gravata e skate, estava virando cabeças. Agora, ela está comemorando seu 40º aniversário.

O ano de 2002 foi notável para as artistas femininas: Norah Jones estava encantando o público com suas versões de jazz suaves, Shania Twain estava dominando tranquilamente o gênero country-pop, e Christina Aguilera estava se afastando do pop teen com o mais ousado "Stripped". No entanto, nesse cenário, uma jovem mulher canadense de cabelo longo e reto e um guarda-roupa oversized estava deixando sua marca na indústria com sua atitude crua e música sem rodeios: Avril Lavigne.

Seu álbum de estreia, "Let Go", lançado em 2002, se tornou um sucesso, com "Complicated", "Sk8er Boi" e "I'm with You" como seus singles de destaque. Passaram-se mais de 22 anos desde seu lançamento, e Lavigne completa 40 anos em 27 de setembro.

O sucesso de Lavigne pode ser atribuído a suas melodias contagiosas, bem como a sua personalidade única. Ela foi promovida ao público como uma garota skatista rebelde, vestindo roupas folgadas, gravatas e carregando um skate. Sua música, em grande parte sobre amor, autoexpressão e a busca por um lar, ressoou com sua jovem audiência. Além disso, a mídia sempre ficou intrigada pelos detalhes sensacionalistas de sua vida pessoal.

Uma série de casamentos e divórcios

Seu primeiro casamento foi com Deryck Whibley, o vocalista da banda Sum 41, conhecida por sua atitude punk credível. Whibley teve que suportar cartazes de "Avril é irritante" em seus shows e acusações de vender o gênero. Apesar disso, eles se casaram em 2006, com Whibley com 26 anos e Lavigne com 21.

Whibley, em uma entrevista recente com a "GQ", compartilhou sua perspectiva sobre seu casamento, dizendo: "Eu ainda me sentia como um adolescente suburbano de Toronto na época. Mas a imprensa canadense tratou isso como um casamento real". Seus horários ocupados levaram a um casamento tensionado, e eles se separaram após quatro anos.

Em seguida, Lavigne teve um relacionamento de dois anos com o padrasto de Kim Kardashian. Depois disso, ela se casou com o vocalista do Nickelback, Chad Kroeger. Eles se casaram no verão de 2013, depois de terem colaborado em música no ano anterior.

No entanto, esse casamento também não durou, e Lavigne anunciou sua separação no Instagram dois anos depois: "Não apenas criamos momentos incríveis através do casamento, como também através da música. Continuamos sendo os melhores amigos e sempre seremos". De fato, eles continuam a trabalhar juntos em projetos musicais.

Superando desafios de saúde

A vida de Lavigne tem sido relativamente tranquila recentemente, o que pode ser atribuído a razões médicas. Em 2014, ela foi diagnosticada com doença de Lyme, uma infecção que pode afetar o sistema nervoso e as articulações. Durante esse período, ela frequentemente se sentia cansada e fraca demais até para tomar banho, ela revelou mais tarde à revista "People". "Pensei que estava morrendo. Parecia que toda a vida estava sendo drenada de mim", disse ela. Levou cinco anos para ela lançar seu álbum de retorno, "Head Above Water", e voltar aos holofotes.

Hoje, Lavigne olha para trás em sete álbuns de estúdio e uma turnê "Greatest Hits" recentemente concluída. Ela lançou três perfumes, começou sua própria marca de moda e recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Após seu último concerto de turnê, Lavigne postou uma foto no Instagram com milhares de fãs, acompanhada de uma legenda que embodies sua resiliência: "Estive na estrada por tanto tempo em minha vida", diz ela, "mas no final de cada turnê, percebo o quanto isso é especial, quantas pessoas são necessárias para tornar minha visão realidade - e quanto estou ansiosa pelo próximo".

