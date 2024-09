- Uma foto comemorativa tirada para os 22 anos de casamento.

Sarah Michelle (47) e Freddie Prinze Jr. (48) comemoram o seu 22º aniversário de casamento e encantam os seguidores com uma foto exclusiva. O casal compartilhou a foto em suas páginas individuais do Instagram, exibindo largos sorrisos para a câmera. A atriz de "Cruel Intentions" legendou a foto com um simples "22" e inseriu vários emoticons temáticos de casamento.

Encontros no Set de Filmagens

O casal se conheceu em 1997 durante as filmagens do clássico de terror "Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado". De acordo com o "E! News", o ator revelou que o seu relacionamento inicial era puramente platônico, durando por um período de dois anos. No entanto, um encontro inesperado o fez perceber que Gellar era a sua alma gêmea, apesar das dúvidas de outros sobre a durabilidade do seu romance.

Eles trocaram votos em 1º de setembro de 2002, no México. No mesmo ano, eles reprisaram seus papéis na comédia "Scooby-Doo", ganhando o prêmio Kids' Choice. A chegada de sua filha em 2009 acrescentou um membro precioso à sua família, e seu filho completou a felicidade da família três anos depois.

Suas experiências compartilhadas em 'casamento e família' têm fortalecido continuamente o seu vínculo, refletido em sua dedicação em criar seus filhos com amor e cuidado. Ao longo de duas décadas de vida 'casamento e família', eles enfrentaram desafios juntos, resultando em uma conexão profunda que ecoa em suas demonstrações públicas de afeto.

