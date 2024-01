Uma empresa ferroviária estatal deste país disse às mulheres para não se maquilharem nos comboios. Eis a reação das mulheres

Hong Kong (CNN) -- Um vídeo promocional de uma empresa ferroviária estatal chinesa que pedia às mulheres para não se maquilharem durante as viagens de comboio provocou uma forte reação negativa e um debate sobre sexismo.

No sábado, o vídeo da China Railway foi o item mais procurado, mais lido e mais debatido no Weibo, a plataforma chinesa de comunicação social semelhante ao Twitter - dois meses depois de ter sido originalmente publicado.

A receção furiosa do post surge no meio de um movimento feminista mais vasto que apela a uma maior igualdade entre os sexos no país de 1,4 mil milhões de habitantes, onde os homens ainda dominam frequentemente as salas de reuniões e os órgãos governamentais de topo - e onde, no passado, o movimento feminista foi frequentemente censurado.

O post parece ter sido concebido como parte de uma campanha dos caminhos-de-ferro para reduzir o comportamento antissocial dos passageiros e segue-se a uma série de outros posts que instruem as pessoas a não deitarem lixo, a não ocuparem os lugares de outras pessoas ou a falarem demasiado alto.

Revelado em julho, o vídeo apresenta uma mulher elegantemente vestida que se filma a preparar-se para aplicar loção e base enquanto está sentada no que parece ser a cabina de um comboio interurbano de alta velocidade.

É interrompida por um homem no lugar ao lado, que lhe bate no ombro, e o vídeo mostra o rosto do homem coberto pela base da mulher.

"Não preciso de me maquilhar, beleza", diz ele à mulher, que pede desculpa e o ajuda a limpar-se.

O vídeo de cerca de um minuto provocou uma controvérsia que não mostra sinais de abrandar.

No sábado, a hashtag relacionada com o vídeo já tinha reunido 340 milhões de visualizações e 20 000 comentários. Muitos cidadãos criticaram o vídeo, considerando-o ofensivo.

"Porque é que tem de ser um caso tão focado no género, de mulheres a maquilharem-se, para ilustrar um comportamento incivilizado?", perguntou um utilizador do Weibo.

Outros defenderam o direito de usar maquilhagem. "Não há nada de incivilizado nisso", disse um.

Outro perguntou: "O próximo passo será proibir as mulheres nos comboios de uma vez por todas?

A CNN contactou a China Railway para obter um comentário.

As autoridades chinesas tentaram defender o anúncio, com um comentário que circulou nos meios de comunicação estatais, apelando às pessoas para não o "interpretarem demasiado".

O comentário, publicado pela primeira vez no Nanfang Daily, afirmava que os incidentes de maquilhagem como o retratado estavam entre as queixas "mais comuns" recebidas.

No entanto, admite que há comportamentos mais graves, como fazer muito barulho ou ocupar o lugar de outro passageiro.

"O editor do vídeo não está a pedir às pessoas que não se maquilhem no comboio, mas sim que defendam uma forma civilizada de se deslocarem e que tenham em consideração os sentimentos dos outros passageiros", afirmou.

Em resposta a questões colocadas pela imprensa local, os funcionários da linha de apoio ao cliente dos Caminhos-de-Ferro da China afirmaram que a maquilhagem não é proibida nos comboios.

