- Uma divertida escapada familiar envolvendo Bradley Cooper e o seu filho.

Gigi Hadid, de 29 anos, e Bradley Cooper, de 47, estão atualmente aproveitando férias em Sardinia, acompanhados pela filha de Cooper, Lea, de 7 anos. O Daily Mail, jornal britânico, conseguiu captar imagens do trio ao chegarem à ilha italiana. Esta é a primeira vez que Hadid é vista com a filha de Cooper. Lea De Seine é filha do relacionamento anterior de Cooper com Irina Shayk, que durou de 2015 a 2020.

Nas fotos obtidas, Gloria Campano, mãe de Cooper, também está presente. O grupo viajou para Sardinia de forma privada e foi depois buscado por um SUV no aeroporto, levando-os ao porto onde embarcaram em um luxuoso iate. As fotografias mostram Cooper de mãos dadas com sua mãe e filha, enquanto também é visto colocando as mãos na cintura de Hadid várias vezes.

Infelizmente, a filha de Gigi Hadid, Khai, nascida durante o relacionamento com o cantor do One Direction, Zayn Malik, não estava presente nesta viagem em família. Seu relacionamento terminou em 2021 após 5 anos, e eles concordaram em custódia compartilhada de sua filha de 3 anos.

Hadid e Cooper estão juntos há cerca de um ano, tendo feito sua primeira aparição pública juntos em outubro de 2023. Fontes internas do Daily Mail afirmam que Cooper está considerando pedir a mão de sua parceira em casamento. "Eles já conversaram sobre família e casamento desde o início do relacionamento. Eles fizeram um compromisso um com o outro e com seus planos de futuro há muito tempo. Agora, o timing é o único fator a ser considerado", revelou uma fonte anônima.

Apesar das afirmações da fonte sobre um possível noivado, Gigi Hadid declarou: "Não vou apressar nada agora". O grupo aproveitou seu tempo no iate, com Lea rindo e brincando com balões d'água.

