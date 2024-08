- Uma autoridade judicial manda o confinamento de X após uma disputa com Musk.

Um juiz brasileiro, o Juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ordenou o fechamento da plataforma digital de Elon Musk, X, após uma disputa prolongada. De Moraes instruiu a Agência Nacional de Telecomunicações a executar essa ordem em 24 horas, alegando que a X não havia combatido efetivamente a linguagem de ódio e informações falsas. Musk, por outro lado, argumentou pela liberdade de expressão e rotulou o juiz como uma "figura tirânica".

A questão agravou-se quando o juiz solicitou à X o banimento das contas de ativistas de direita que disseminavam teorias da conspiração e desinformação. Musk considerou essa solicitação ilegal, e a X recusou-se a cumprir, bem como a pagar as multas impostas.

Consequentemente, Musk fechou a filial brasileira da X em agosto, mencionando preocupações com a prisão de um representante anterior. De Moraes deu um ultimato à X esta semana: designar um representante legal em 24 horas ou enfrentar o fechamento da plataforma. Musk ignorou o prazo.

Em vez disso, ele alimentou sentimentos contra De Moraes na X, com seus 196 milhões de seguidores. Entre outras coisas, Musk postou um retrato gerado por AI sugerindo a prisão de De Moraes. "Considerem meu aviso", alertou Musk.

A participação substancial de Musk na Tesla, a empresa de veículos elétricos que ele supervisiona, faz dele a pessoa mais rica do mundo, com uma estimativa de riqueza de $239 bilhões, de acordo com os serviços financeiros do Bloomberg.

Mais tarde, De Moraes retirou a ameaça de uma multa diária de 50.000 reais brasileiros (aproximadamente $8.000) para usuários que contornavam o bloqueio usando tecnologias como serviços VPN. Ele também revogou sua instrução inicial para que o Google e a Apple removessem o aplicativo da X de suas lojas de downloads e bloqueassem seu uso em cinco dias, citando a desejo de evitar o incômodo de outras empresas.

Musk, que está afiliado à direita americana e é um forte apoiador do ex-presidente Donald Trump, mantém-se como um campeão da liberdade de expressão. Ele acusa De Moraes de censura. "Alexandre de Moraes é um juiz falso disfarçado de ditador", escreveu Musk na X. Sob sua influência, a X também tem atendido a demandas governamentais na Índia para bloquear determinadas contas e conteúdo.

No Brasil, a X tem sido utilizada para organizar atividades contra a democracia. Milícias digitalmente armadas, ligadas ao ex-presidente de direita Jair Bolsonaro, têm disseminado informações falsas e linguagem de ódio nas redes sociais. Algumas das contas que De Moraes solicitou à X para bloquear questionavam a validade da derrota de Bolsonaro nas eleições e exibiam apoio aos seus apoiadores que invadiram o edifício do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

À medida que a renda publicitária nos EUA, mercado principal da X, diminui devido ao seu deslocamento para a direita sob Musk, mercados internacionais como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, tornaram-se cada vez mais importantes para a estabilidade financeira da X. Relatórios sugerem que a X tem cerca de 20 milhões de usuários no país latino-americano.

Apesar da disputa em andamento, a plataforma digital de Elon Musk, X, continua operacional no Brasil, apesar das ameaças e ordens emitidas pelo Juiz Alexandre de Moraes.

