- Uma adolescente disfarçada a investigar secretamente o fato de banho da Pamela Anderson durante a Baywatch.

Há mais de duas décadas desde o fim da lendária série "Baywatch", os fãs podem comemorar com um reencontro dos atores do antigo time de salva-vidas de Malibu. A atriz Nicole Eggert, famosa por interpretar Summer Quinn em duas temporadas, agora com 52 anos, produziu uma nova série intitulada "After Baywatch: Sun's Moment" - disponível no Hulu nos EUA. Esta série apresenta mais de 35 ex-integrantes do elenco refletindo sobre suas experiências nos bastidores. Um desses ex-integrantes, Jeremy Jackson, agora com 43 anos, faz revelações surpreendentes.

As Traquinagens de Jackson

Aos 10 anos, Jackson entrou para o elenco de "Baywatch" como o filho do personagem Mitch Buchannon, interpretado por David Hasselhoff (72). Crescer ao lado de símbolos sexuais como Pamela Anderson (57) e Carmen Electra (52) nos bastidores levou a alguns comportamentos peculiares impulsionados pelos hormônios da adolescência.

Na nova minissérie, Jackson confessou ter invadido os trailers de suas colegas atrizes e cheirado suas sungas sujas, segundo o "Page Six". "Crescer em 'Baywatch' foi um tormento", diz ele no documentário. "Eu era muito jovem para dormir com as garotas, mas velho o suficiente para desejá-las". Ele acrescenta honestamente: "Então, eu costumava entrar nos vestiários das mulheres depois do trabalho e pegar suas sungas sujas". Eggert, em particular, era seu objeto de fixação.

Luta Contra a Dependência

Jackson também lutou contra a dependência de drogas nos seus últimos anos na série, de 1998 a 1999, acabando por se tornar viciado em metanfetamina. "Uma vez, o David Hasselhoff me perguntou: 'Você fuma maconha ou algo assim?' Eu me perguntei: 'Eles acham que eu fumo maconha?' Eu não podia contar a verdade", lembra ele. Agora, ele revela a verdade: "Se você passou cinco dias sem dormir, fumou metanfetamina e alguém pergunta: 'Você está bem?' é a pior experiência".

Drogas e Problemas Legais

Em 1999, a série chegou ao fim, mas não para Jackson. Ele foi preso por crimes relacionados a drogas e passou 90 dias na prisão. Depois, ele entrou em reabilitação.

Mas não ficou limpo. Em 2005, ele foi preso por montar um laboratório de metanfetamina em sua casa. Alguns anos depois, em 2015, ele foi preso novamente, desta vez por supostamente agredir um homem em Los Angeles.

A popular série de TV "Baywatch" foi ao ar de 1989 a 2001, contando a história de um time de salva-vidas que resgata banhistas e resolve suas próprias complicações românticas. "After Baywatch: Sun's Moment" reúne os melhores momentos da série e segredos dos bastidores. Co-produzida pela estrela de "Baywatch" Nicole Eggert, que anunciou seu diagnóstico de câncer de mama em dezembro de 2023. Atualmente, a atriz está se recuperando bem, como ela revelou na revista "People". Além de seus filhos, a série documental tem sido uma excelente distração para ela.

