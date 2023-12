Um tratamento comum para as dores nas costas e no pescoço pode não funcionar, sugere um estudo

É comum sentir dores no pescoço e na zona lombar. De facto, a dor lombar é, a nível mundial, o principal fator que contribui para os anos vividos com incapacidade, e a dor no pescoço é o quarto fator, de acordo com uma análise dos dados do Global Burden of Disease Study 2021.

A dor lombar é definida como aguda quando os sintomas duram até seis semanas, e crónica quando a dor dura mais de 12 semanas, de acordo com a North American Spine Society (PDF).

Quando se trata de tratar esta dor, os médicos devem limitar cautelosamente o uso de opiáceos pelos doentes e restringi-lo a um curto período de tempo, segundo as directrizes clínicas da sociedade. Os opiáceos para o alívio da dor são recomendados apenas quando outros tratamentos farmacológicos não funcionaram ou se a pessoa não os pode tomar por razões pessoais.

Apesar destas directrizes e de "não existirem provas da sua eficácia na redução da dor, os analgésicos opiáceos continuam a ser amplamente prescritos a pessoas com dores lombares e cervicais em muitos países", afirmou Christine Lin, professora do Institute for Musculoskeletal Health da Universidade de Sydney, na Austrália, num comunicado de imprensa. Lin é autora sénior do último estudo publicado na quarta-feira na revista The Lancet.

Devido à escassez de investigação, os cientistas estudaram a eficácia e a segurança da utilização de opiáceos para tratar um pequeno grupo de 310 pessoas. Os pacientes tinham procurado ajuda para dores no pescoço ou na região lombar em clínicas de cuidados primários ou hospitais em Sydney entre fevereiro de 2016 e março de 2022. No início do estudo, os participantes tinham, em média, cerca de 44 anos de idade e tinham sofrido, pelo menos, dores moderadamente dolorosas no pescoço ou na zona lombar, ou ambas, durante 12 semanas ou menos.

Os participantes no estudo foram então divididos aleatoriamente em dois grupos: Um grupo tomou uma combinação de naloxona e até 20 miligramas de opiáceo oxicodona por dia durante seis semanas. A naloxona foi utilizada para evitar a obstipação, um efeito secundário comum dos opiáceos, e, por conseguinte, impedir que os participantes descobrissem em que grupo se encontravam. O outro grupo foi instruído a tomar um comprimido de placebo.

Ambos os grupos receberam também conselhos de cuidados de um médico que deveriam consultar semanalmente. O médico tranquilizou os participantes e aconselhou-os a manterem-se activos, a evitarem o repouso na cama e, se necessário, a evitarem outros tratamentos, incluindo os não opiáceos.

Os autores constataram que, em termos de efeitos sobre as dores nas costas e no pescoço, os opiáceos não eram mais úteis do que o placebo. Seis semanas após o início do tratamento, a pontuação média da dor foi de 2,78 no grupo dos opióides e de 2,25 no grupo do placebo, uma diferença que aumentou com o tempo. Nas semanas 26 e 52, mais pessoas no grupo dos opiáceos tinham dor contínua do que no grupo do placebo.

Os autores também descobriram que não só é pouco provável que os opiáceos aliviem as dores nas costas e no pescoço, como também podem causar danos mesmo após uma utilização sensata a curto prazo.

O grupo dos opióides teve piores resultados em termos de saúde mental e mais relatos de náuseas, tonturas e obstipação do que o grupo do placebo. "Também sabemos que a prescrição de analgésicos opiáceos, mesmo durante um curto período de tempo, aumenta o risco de utilização indevida de opiáceos a longo prazo", afirmou Lin num comunicado de imprensa.

Opiáceos e dor

Os autores do estudo e os especialistas que não estiveram envolvidos no novo estudo têm teorias sobre a razão pela qual os opiáceos não foram considerados mais úteis do que o placebo.

Uma possibilidade é que a dor nas costas ou no pescoço do grupo dos opiáceos possa ter tido mais factores subjacentes do que os autores consideraram - factores que se sabe responderem mal ao tratamento com opiáceos, dizem os especialistas.

A dor tratada pode ter sido mais crónica e recorrente do que o tipo de dor causada por lesões agudas, de acordo com um comentário sobre o estudo do Dr. Mark D. Sullivan e da Dra. Jane C. Ballantyne, que não estiveram envolvidos no estudo. Sullivan é professor de psiquiatria e ciências do comportamento, e Ballantyne é professora reformada de anestesiologia e medicina da dor, na Universidade de Washington.

"Os participantes só precisavam de ter um mês sem dor antes do episódio atual de dor na coluna", escreveram Sullivan e Ballantyne. "Se muitos destes participantes tivessem dores recorrentes, isso poderia explicar a não resposta à terapia com opiáceos. Foi relatado que a dor lombar se transforma ao longo de um ano".

O Dr. John Finkenberg, especialista em cirurgia ortopédica da coluna com sede em San Diego, disse que as áreas de dor no pescoço e nas costas às vezes precisam ser tratadas separadamente. Ele não estava envolvido no estudo.

"Se alguém tiver ambos os problemas, terá, francamente, um problema de tipo sistémico, quer se trate de artrite geral ou reumatoide. Por isso, temos de ter cuidado com os doentes que apresentam ambos", acrescentou Finkenberg, que é também presidente da North American Spine Society.

Os autores não recolheram dados sobre os cuidados que os médicos ofereceram nas consultas de acompanhamento, pelo que não dispõem de pormenores sobre se os doentes seguiram algum conselho ou o seu impacto. Para além disso, apenas 57% dos participantes referiram o grau de cumprimento da toma da medicação conforme prescrita. Destes, pouco mais de metade tomou mais de 80% das suas receitas.

Gerir a dor nas costas e no pescoço

Tendo em conta as conclusões de que os opiáceos não têm benefícios mas acarretam riscos de danos, os autores consideram que os opiáceos não devem ser recomendados para o tratamento de dores agudas no pescoço ou na zona lombar.

"Em vez disso, os médicos devem ser encorajados a concentrar-se em abordagens centradas no paciente, que podem incluir conselhos para se manterem activos e analgésicos simples", afirmou Lin no comunicado de imprensa. "A boa notícia é que a maioria das pessoas com dor lombar aguda e dor no pescoço se recupera naturalmente dentro de 6 semanas".

Os autores estudaram a dor não específica nas costas ou no pescoço, que é a dor com uma causa desconhecida. Quando os médicos não sabem a origem, Finkenberg argumentou que os opióides não devem ser usados como primeira escolha ou uma solução rápida.

Alternativas úteis aos opióides incluem os anti-inflamatórios não esteróides, também chamados AINEs - como o ibuprofeno, o naproxeno e o celecoxib. De acordo com um estudo de fevereiro, verificou-se que a combinação de um AINE com um relaxante muscular prescrito reduz a dor e a incapacidade no espaço de uma semana.

Os exercícios de amplitude de movimentos também podem ajudar. Estes incluem alongamentos para manter ou melhorar a mobilidade.

As pessoas com estas dores devem também "usar o seu corpo como barómetro", afirma Finkenberg. Se estiver a fazer uma atividade e o seu corpo se sentir desconfortável, não insista na dor. Se o fizer, pode inflamar cada vez mais a área, causando mais dor e danos.

Se a dor e a fraqueza persistirem ao fim de três ou quatro semanas, "precisa mesmo de consultar um especialista, porque é difícil detetar estas subtilezas que explicam o desconforto das pessoas", afirma Finkenberg. "Se forem necessários testes de diagnóstico avançados e adequados, é melhor fazê-los mais cedo".

Correção: Uma versão anterior deste artigo indicava erradamente a dosagem de oxicodona que os participantes tomavam.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com