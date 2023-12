Um romance de estreia sobre amizade feminina e segredos de família, e 4 outros livros para adicionar à sua lista de leitura

Se o programa e a newsletter do Clube do Livro reflectissem apenas os livros que dei por mim a ler nos últimos anos, muitos seriam thrillers de homens brancos de meia-idade. Bons livros - altamente agradáveis, bem escritos, bem interpretados - mas eu estava a jantar literariamente a partir de um menu bastante limitado. (Digo isto, se precisam de ser lembrados, como um homem branco de meia-idade que escreve thrillers).

"Fiona e Jane" é a obra de estreia da autora Jean Chen Ho

Obviamente, um programa sobre livros precisa de ir mais além. A beleza dos livros é o facto de poderem abrir as nossas mentes a experiências que vão para além do que nos é familiar. O nosso objetivo com este programa, a newsletter e a minha própria coleção de livros é incluir e abraçar a inimaginável diversidade do mundo literário - incluindo os tipos de livros (poesia, polémica, thrillers, não ficção), os tipos de autores, os pontos de vista representados, etc.

Isto não é feito para marcar caixas, é feito para melhorar a experiência do nosso Clube de Leitura. A minha vida sempre melhorou quando procurei os pensamentos e a arte de pessoas com experiências e pontos de vista diferentes - quer a diversidade que procuro seja política, cultural ou outra. Isto leva-nos à seleção do livro desta semana: "Fiona e Jane", de Jean Chen Ho.

A obra de estreia de Ho é o exemplo moderno perfeito da grande ficção americana. Trata-se de uma série brilhante de histórias sobre a vida de duas mulheres americanas de Taiwan e a sua amizade ao longo de 20 anos, à medida que exploram a identidade, a sexualidade, o desgosto e os segredos de família.

Está a receber excelentes críticas: "Ao longo do livro, Fiona e Jane tornam-se pessoas reais, eléctricas e preciosas", escreve o New York Times. "O mundo que Ho cria entre as duas mulheres é como se uma amiga estivesse a ler a história da outra, desejando estar presente".

Este pode não ser o primeiro livro que o homem branco médio de meia-idade pega e lê automaticamente. Mas isso seria um erro. Que óptima leitura! Sinto-me como se a Fiona e a Jane fossem minhas amigas. Mal posso esperar para ver o que Ho vai escrever a seguir. "Fiona e Jane" leva-nos para a vida destas mulheres de uma forma autêntica e identificável. Vai adorar. Veja!

Compre "Fiona and Jane" de Jean Chen Ho através da Bookshop.org aqui

O que mais o Jake está a ler

"My Brilliant Friend" de Elena Ferrante (traduzido por Ann Goldstein)

O primeiro livro da cativante série napolitana de Ferrante, "My Brilliant Friend" apresenta-nos Lila e Elena como crianças na década de 1950. Ferrante usa a sua amizade complicada e intensa para explorar a história e a evolução das famílias,de Nápoles e até da Itália moderna como um todo.

Odisseia de Hakim, Livro 1: Da Síria à Turquia" de Fabien Toulme

O romancista gráfico francês Toulme retrata o que é ser um refugiado através de Hakim - um jovem sírio bem sucedido que é forçado a deixar tudo para trás por causa da guerra. O livro 1 acompanha a primeira etapa da sua viagem, enquanto luta para encontrar trabalho e sonha um dia regressar a casa.

Comprar "Hakim's Odyssey, Book 1" de Fabien Toulme aqui

Recomendado pelo 'Clube do Livro Jake Tapper'

All My Rage" de Sabaa Tahir

Tahir, uma romancista jovem adulta paquistanesa-americana, conta a história de amor de Salahudin e Noor, que cresceram juntos como párias numa pequena cidade da Califórnia. A sua ligação é inegável, até que uma grande discussão quase destrói tudo. À medida que as vidas de ambos se descontrolam, têm de se questionar sobre o valor da sua amizade e o que será necessário para ultrapassar o passado e o presente.

Compre "All My Rage" através da Bookshop.org aqui

'Groundskeeping' de Lee Cole

No seu romance de estreia, Cole leva os leitores de volta ao seu estado natal, Kentucky, para conhecer o aspirante a escritor Owen Callahan, um jardineiro numa faculdade local, e Alma Hazdic, uma escritora residente. Owen vive com a sua família apoiante de Trump, enquanto Alma pertence a uma família liberal de imigrantes bósnios. Apesar das suas diferenças, iniciam uma relação secreta. Mas, à medida que se aproximam, Alma dá por si a lutar para o compreender.

Comprar "Groundskeeping" através da Bookshop.org aqui

Destaque para as livrarias independentes

Adoramos livrarias independentes! No nosso esforço contínuo para destacar as livrarias independentes de todo o país, saudamos a Books & Burrows em Pittsburg, Kansas. A livraria de propriedade indígena foi inaugurada em novembro de 2020 e trabalha para destacar autores e histórias indígenas.

Você tem uma livraria favorita? Tweet @JakeTapper com sua escolha e podemos apresentá-la em um próximo boletim informativo.

