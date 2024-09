Um profissional médico adoeceu, tornando-se o terceiro indivíduo a sofrer doença após interação com um paciente de Missouri diagnosticado com gripe aviária.

O funcionário de saúde, que trabalha na área médica, não foi testado devido à resolução dos sintomas antes do início da investigação das doenças, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Este é o segundo caso de um trabalhador de saúde que relatou o desenvolvimento de sintomas após estar perto do paciente. O primeiro indivíduo foi testado para gripe, e os resultados não indicaram infecção, de acordo com o CDC.

O risco de H5N1 para a população em geral permanece mínimo, de acordo com a agência.

Trabalhadores de saúde estão geralmente em alta na lista de investigação de doenças devido à sua tendência de adoecer primeiro durante os surtos.

No entanto, esta situação não é simples. O paciente tinha problemas de saúde pré-existentes que afetavam a função pulmonar, e quando testado, a concentração viral em uma amostra dele era baixa, o que geralmente indica uma infecção leve ou em declínio.

O Dr. Michael Osterholm, diretor do Centro de Pesquisa de Doenças Infecciosas e Política da Universidade de Minnesota, afirmou que seu nível de preocupação permanece baixo. Ele não estava envolvido na investigação do Missouri.

Ele apontou que há muitas outras infecções que podem causar sintomas respiratórios.

“Embora isso seja verdade, houve um aumento no Covid-19, junto com o RSV, em torno do mesmo período, então você esperaria que uma porcentagem da população apresentasse sintomas respiratórios não relacionados à gripe”, acrescentou Osterholm. Em um ambiente hospitalar, os trabalhadores de saúde podem encontrar esses patógenos com ainda mais frequência.

Apesar disso, a descoberta de potenciais casos adicionais tarde na investigação levanta questões.

“Não está claro por que isso não foi relatado junto com os outros casos, e esforços para identificar casos de gripe precocemente deveriam ser implementados”, disse a Dra. Seema Lakdawala, professora associada de microbiologia e imunologia na Escola de Medicina da Universidade Emory.

“Mais detalhes sobre se isso é uma infecção por gripe ou outro vírus respiratório são necessários. A sorologia será útil em todos esses casos, assim como em outros contatos que possam não ter apresentado sintomas”, disse Lakdawala, que estuda a transmissão do vírus H5N1, mas não está envolvida na investigação do Missouri.

“Identificar todos os potenciais rebanhos de gado com H5 em todos os estados é crucial”, disse Lakdawala. “É surpreendente que essa informação ainda não esteja disponível, mesmo meses após a identificação dos primeiros casos em rebanhos de gado em março”.

Desde que os primeiros casos de gripe aviária em vacas leiteiras foram notados em março, 213 rebanhos testaram positivo em 14 estados. No entanto, nenhum rebanho positivo foi relatado no Missouri.

A causa raiz do paciente do Missouri contrair H5N1 permanece um mistério. O Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri entrevistou o paciente, assim como uma pessoa em sua casa que também ficou doente no mesmo dia, mas não foi testada. Eles relataram não ter tido contato com animais doentes ou leite cru.

Ambos os indivíduos se recuperaram completamente de suas doenças. Amostras de sangue foram retiradas deles esta semana e enviadas ao CDC para testar anticorpos contra o vírus que causa a gripe aviária, o que indicaria uma infecção anterior.

