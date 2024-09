- Um parente de Trump está começando sua educação universitária em Nova York.

Por algum tempo, havia muitos boatos sobre qual faculdade Barron Trump, o filho de 18 anos do ex-presidente dos EUA Donald Trump e sua esposa Melania Trump, iria frequentar. Mas essa especulação chegou ao fim em 4 de setembro, quando Barron foi visto na prestigiada Universidade de Nova York (NYU) no centro agitado de Manhattan. Havia mesmo fotos para confirmar isso, que foram publicadas pelo "New York Post". Após isso, Donald Trump confirmou isso em uma entrevista com o "Daily Mail". "Ele é um garoto brilhante", disse Trump, "e está indo para a Stern School of Business na NYU, uma instituição de primeira linha".

Barron foi aparentemente aceito por várias faculdades, Trump acrescentou. Estudar na Stern School of Business, que faz parte da faculdade de economia da NYU, é considerado uma das melhores formações que se pode ter nessa área. É muito respeitado entre as melhores escolas de negócios dos EUA. Barron é dito ser um de cerca de 20 outros candidatos que foram admitidos para iniciar seus estudos.

Donald Trump se formou na Wharton School em Filadélfia

Antes de sua decisão de faculdade, Barron Trump também havia considerado se candidatar à Wharton School da Universidade da Pensilvânia em Filadélfia, onde Donald Trump havia frequentado. No entanto, Barron acabou indo em uma direção diferente. E, segundo Donald Trump, isso não causou nenhum conflito. Em seu estilo habitual grosseiro, ele disse ao jornal, "É um lugar muito competitivo. Ele gostou, gostou da escola. Éramos fãs da NYU, mas é uma das melhores classificadas".

Barron Trump se formou na Oxbridge Academy em Palm Beach em maio. Após a ascensão de seu pai à presidência em 2017, Barron passou a maior parte de seu tempo no Trump Tower, que fica em Manhattan, a uma curta distância de seu novo campus universitário.

