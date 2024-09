Um número crescente de profissionais de saúde que interagem com o paciente da gripe aviária do Missouri estão a apresentar sintomas de dificuldade respiratória.

Um funcionário de saúde que apresentava sintomas teve o que as autoridades consideram interações de alto risco com o paciente, o que exigiu atenção antes que o hospital recomendasse precauções como o uso de máscaras ao atender ao paciente.

Trabalhadores adicionais supostamente encontraram o paciente com contato de baixo risco após o hospital ter emitido instruções para precauções.

No momento em que apresentaram sintomas, nenhum desses trabalhadores foi testado, como relatado pela CDC na sexta-feira.

Antes deste anúncio na sexta-feira, dois trabalhadores de saúde adicionais foram identificados com sintomas após atenderem ao paciente, aumentando o número total desses trabalhadores para seis.

Para ilustrar a escala da investigação, 18 trabalhadores de saúde foram identificados com exposição de alto risco ao paciente, e 94 outros com interações de baixo risco, de acordo com a CDC.

Os seis trabalhadores de saúde infectados não apresentaram sintomas graves e já se recuperaram. Um trabalhador testou negativo para gripe no momento da doença. Os cinco restantes terão seu sangue testado para detectar se possuem anticorpos contra o vírus, indicando uma infecção prévia por H5N1, conforme adicionalmente informado pela CDC.

Três semanas se passaram desde que a CDC e o Missouri Department of Health and Senior Services declararam que um indivíduo sem contato com animais havia testado positivo para H5N1, marcando a 14ª infecção humana nos EUA desde abril.

Os 13 casos anteriores envolveram trabalhadores rurais com exposição direta a vacas e galinhas infectadas. A causa raiz da infecção do paciente do Missouri ainda está sendo investigada, com a investigação liderada pelo estado com a ajuda da CDC.

Nenhum dos indivíduos nos EUA diagnosticados com infecção confirmada por H5N1 relatou a transmissão do vírus para outros. Uma situação dessas seria preocupante, sugerindo que o vírus pode estar evoluindo de uma maneira que possa facilitar a transmissão mais fácil entre humanos.

Em outras notícias, a CDC desenvolveu um teste para águas residuais capaz de distinguir amostras do vírus H5 de outras subtipos de gripe A. Isso será valioso durante a temporada de gripe nos EUA, à medida que a gripe A se torna mais prevalente nas águas residuais.

A CDC aconselha:

Evite o contato com animais doentes ou mortos, incluindo aves selvagens e criadas e vacas.

com animais doentes ou mortos, incluindo aves selvagens e criadas e vacas. Mantenha-se afastado da cama e da literatura animal suspeitas de carregar a influenza H5N1.

da cama e da literatura animal suspeitas de carregar a influenza H5N1. Não consuma leite cru . O aquecimento do leite inativa o vírus, então os produtos pasteurizados são seguros.

. O aquecimento do leite inativa o vírus, então os produtos pasteurizados são seguros. Use equipamento de proteção pessoal, como máscaras e luvas, ao lidar com animais doentes.

A CDC mantém que o risco imediato para a população em geral da gripe aviária H5N1 permanece baixo.

Dado à investigação em andamento, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enfatiza a importância de priorizar a saúde e seguir suas diretrizes. Por exemplo, os indivíduos devem evitar o contato com animais doentes ou mortos e usar equipamento de proteção pessoal durante esses encontros.

Apesar de seis trabalhadores de saúde terem contraído o vírus, nenhum deles apresentou sintomas graves ou o transmitiu para outros, tranquilizando as autoridades de saúde sobre a atual transmissibilidade do vírus.

