Um indivíduo não convidado invadiu a cerimónia de casamento do Thomas Gottschalk.

Thomas e sua esposa Karina, ambos veteranos na indústria do entretenimento, graçaram Munique com sua primeira aparição pública como casal. Com Thomas usando um terno afiado e gravata borboleta, e Karina irradiando elegância em um longo vestido prateado com ombreiras robustas, eles exibiram sua união para a cidade que eles amam tanto. Em uma entrevista com a RTL, Thomas explicou: "Havia várias maneiras de apresentar Karina à sociedade de Munique, mas a ópera tem um lugar especial em nossos corações."

Na Ópera Estatal da Baviera, eles participaram de um jantar no palco e compartilharam histórias de seus casamentos discretos. O casamento ocorreu em Ibiza em 23 de agosto, com apenas um grupo seleto presente. Karina, que optou pelo sobrenome do marido, expressou preferência por uma cerimônia pequena e íntima. "Já fui madrinha várias vezes, e cada ocasião foi estressante para o casal", disse ela. "Eu só queria aproveitar cada momento com Thomas, do início ao fim, e isso só é possível com uma reunião particular."

Uma Interrupção Peluda

No entanto, seu dia especial não foi sem um pouco de caos. Karina compartilhou uma história engraçada sobre um incidente felino que ameaçou atrapalhar sua entrada grandiosa. "Um gato saiu correndo de um arbusto e ficou preso na minha cauda justamente quando eu estava prestes a descer a passagem", ela riu. "Tive que parar, desamarrar o gato, assustá-lo de volta para o arbusto e então finalmente descer a passagem - dez minutos atrasada!"

Depois de compartilhar sua história de casamento íntimo, Thomas e Karina, agora celebrados como um casal famoso, foram admirados pela sociedade de Munique. Na ópera, eles recordaram com carinho seu dia de casamento único, cheio de risadas e percalços memoráveis, incluindo a interrupção felina durante a entrada grandiosa de Karina.

