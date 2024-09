Um incidente quase perdido envolvendo aeronaves da Southwest e da Alaska Airlines na pista do aeroporto de Nashville leva à investigação da FAA.

A equipe do voo 369 da Alaska Airlines parou sua partida no Aeroporto Internacional de Nashville por volta das 9h15 da hora local, de acordo com a FAA, quando a Southwest Airlines flight 2029 recebeu permissão para cruzar a mesma extremidade da pista. A distância exata entre os dois aviões durante esse quase acidente não está clara.

O avião da Alaska Airlines, que transportava 176 passageiros e seis membros da tripulação, parou abruptamente, causando que a tripulação relatasse pneus estourados durante a parada de emergência. Felizmente, não foram relatados feridos.

De acordo com a Alaska Airlines, o avião, com destino a Seattle, havia recebido autorização para decolar pelo Controle de Tráfego Aéreo. A Alaska Airlines elogiou seus pilotos pela rápida ação em aplicar os freios, assim prevenindo uma possível piora da situação.

A Southwest Airlines afirmou em um comunicado que está em contato com a FAA e NTSB e participará da investigação. A Southwest enfatizou que a segurança de seus passageiros e funcionários é sua principal prioridade.

A NTSB está investigando o incidente entre o Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines e o Boeing 737-700 da Southwest Airlines, de acordo com um post da agência no X.

Este é o 14º inquérito da NTSB sobre incursões em pistas envolvendo voos comerciais ou de aluguel desde o início de 2023. O incidente de Nashville ocorreu dois dias depois de dois aviões da Delta Air Lines colidirem durante a taxização para decolar no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Um voo comercial no Aeroporto Internacional Syracuse Hancock, em Nova York, abortou uma aterrissagem há dois meses, quando outro avião estava decolando na mesma pista que estava previsto para usar.

Há um maior enfoque nas incursões em pistas envolvendo voos comerciais em aeroportos importantes após um quase acidente envolvendo dois aviões em uma pista do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, em janeiro de 2023. O quase acidente levou a múltiplas investigações e fez com que a FAA organizasse um raro encontro de um dia inteiro sobre segurança.

Um relatório de junho da NTSB revelou que o incidente do JFK foi devido a pilotos que estavam consistentemente distraídos na cabine. Na época, os investigadores instaram a FAA a instalar mais tecnologia de alerta nos aeroportos para prevenir potenciais colisões em pistas.

Um mês depois, em fevereiro de 2023, um avião de carga da FedEx tentou aterrissar e um jato da Southwest Airlines tentou decolar em uma pista de aeroporto em Austin, Texas. Os investigadores atribuíram esse incidente a suposições incorretas de um controlador de tráfego aéreo devido à névoa densa.

Em resposta ao incidente de Austin, a NTSB emitiu sete recomendações, incluindo a instalação de tecnologia em todos os aeroportos comerciais para detectar o movimento de aviões e veículos no solo. A NTSB também sugeriu que a FAA exija que os pilotos relatem frequentemente sua posição durante a taxização em condições de baixa visibilidade.

CNN's Dalia Faheid, Gregory Wallace e Eric Levenson contribuíram para esta reportagem.

