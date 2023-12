Um estranho surgiu na escuridão de uma ilha escocesa. Ela sabia que devia estar com ele

Uma figura solitária encontrava-se sozinha entre os edifícios de pedra com 3000 anos, segurando uma chávena de chá à luz do dia.

Rachael tinha 20 e poucos anos e era licenciada em História. Quando era criança e crescia perto da cidade escocesa de Glasgow, a sua imaginação foi capturada pelas aulas de história sobre os sítios arqueológicos neolíticos de Orkney. Trabalhar como guia turística em Skara Brae foi um sonho tornado realidade.

No pico do verão, Rachael mostrava as filas de turistas à volta do Património Mundial da UNESCO. Mas nesse dia, em março de 2013, não havia visitantes. Em vez disso, Rachael estava a olhar para a vasta extensão de oceano azul, a apreciar a calma.

"Lembro-me de olhar para o céu, para o mar e para as falésias, e de ver aquele lindo lilás, uma espécie de crepúsculo, quando o dia estava a começar a fechar", conta Rachael à CNN Travel Today.

O seu devaneio foi interrompido quando o rádio tocou no seu bolso.

"O meu gerente mandou-me um rádio a dizer que vinha aí uma visita, para estar atenta e pousar a chávena de chá".

Rachael obedeceu e dirigiu-se para a entrada de Skara Brae. Olhando para o caminho, avistou uma figura solitária que se dirigia para ela.

Quando a pessoa se aproximou, viu que era um homem, vestido de preto e com um chapéu com uma pena espetada. De imediato, Rachael ficou intrigada.

"Era uma espécie de sensação mágica de ver alguém ao longe - e ficamos com aquela sensação de que nos parece familiar, mas também bastante mágica e intrigante."

O homem misterioso com o chapéu era Anthony, um estudante universitário americano da Universidade de Wisconsin, que estava a estudar em Edimburgo. Tal como Rachael, Anthony estava fascinado pela história.

"Planeei uma viagem a Orkney para ver os círculos de pedra, os túmulos neolíticos e, o melhor de tudo, a aldeia de Skara Brae", conta Anthony à CNN Travel.

Anthony viajou com um amigo de Edimburgo, apanhando o ferry em Aberdeen. Quando os dois chegaram a Orkney, estavam ambos cansados. Anthony queria ver os sítios o mais rapidamente possível, mas o amigo de Anthony optou por não ir.

Anthony esperava que, ao dirigir-se a Skara Brae ao início da noite, pudesse aproximar-se dos edifícios pré-históricos - em vez de os observar de longe, como é normalmente recomendado.

"Por isso, quando estava a subir, o meu primeiro pensamento quando a vi foi 'Bolas, isto não vai resultar. Vai estar aqui alguém. Não posso entrar à socapa'", diz Anthony.

Mas quando Anthony e Rachael, que pediram que os seus apelidos não fossem incluídos nesta história por razões pessoais, se apresentaram, as suas dúvidas rapidamente se desvaneceram.

"Tudo mudou. Rachael tinha uma forma de dar vida ao sítio, fazendo com que o local parecesse humano e real, em oposição ao monte de pedras em ruínas à nossa frente", diz Anthony.

Rachael, entusiasmada por falar com alguém tão apaixonado pela história como ela, ofereceu-se para levar o estrangeiro americano numa visita guiada informal à aldeia pré-histórica.

Deambulando pelos edifícios de pedra, os dois falaram sobre a história de Skara Brae. Anthony diz que ficou "encantado" com a forma como Rachael deu vida ao local.

"Não se trata de pedras, mas sim de pessoas e de histórias", diz ele.

"Escusado será dizer que perdemos completamente a noção do tempo e eu fiquei apaixonado".

"Acho que reparámos que havia uma espécie de ligação entre nós", diz Rachael, que acrescenta que mal ouviu o zumbido do rádio. A noite estava a cair e o seu gerente estava a avisá-la pelo rádio para regressar quando o local estava a fechar.

'Eu devia estar com ele'

Mais tarde nessa noite, Anthony e o seu amigo passeavam numa mercearia local. Virou para um dos corredores e, para sua surpresa, lá estava Rachael, de braço dado com outro homem. Era óbvio que se tratava do namorado dela.

"Fiquei bastante desiludido", diz Anthony. "Não que isso tivesse importância. Eu também só estava em Orkney no fim de semana. Realisticamente, o que é que eu ia fazer? Começar uma relação à distância com um guia turístico em Orkney?"

Rachael também se lembra deste momento. Não ficou surpreendida por voltar a encontrar Anthony - viver numa ilha pequena torna este tipo de momentos comuns - mas ficou surpreendida com a sua reação a este momento de acaso.

Disse um breve "olá" ao Anthony e ao amigo dele. Depois lembro-me de entrar no carro do meu namorado e irmos para o meu apartamento na ilha. E lembro-me claramente de olhar pela janela e ver o Anthony a passar com a mochila às costas."

Os seus olhares cruzaram-se e Rachael registou a desilusão no rosto de Anthony.

"No meu coração, eu sabia que devia estar com ele, que não devia estar com outro tipo, que devia estar com ele", diz Rachael hoje.

Ainda assim, na altura, ela afastou o pensamento da sua mente - sabia que Anthony iria em breve regressar a Edimburgo e depois ao Wisconsin. Provavelmente, nunca mais o voltaria a ver.

E com o passar do tempo, resignou-se a esse facto, mesmo quando gostava de recordar o seu passeio por Skara Brae ao anoitecer.

"Tinha sempre uma seleção de visitantes de que me lembrava, porque tinha uma ligação única com eles - ou algo que diziam, ou a forma como interagiam com a aldeia me impressionava, ou simplesmente o tipo de pessoa que eram. Por isso, acho que coloquei Anthony nesse grupo dos cinco visitantes mais interessantes de Skara Brae".

Quanto a Anthony, de volta a Edimburgo e, mais tarde, ao Wisconsin, deu por si a repetir as suas conversas com Rachael na sua cabeça. O encontro das suas mentes teve um impacto importante no seu trabalho.

"Graças a um certo guia turístico, o meu foco de investigação reduziu-se do Neolítico britânico para o Neolítico de Orkney", diz ele.

Anthony também remeteu Rachael para o passado.

"Era uma história de viagem - e uma das melhores que eu tinha - mas não passava disso".

Uma segunda oportunidade

Um ano e meio depois, no outono de 2014, Anthony teve a oportunidade de regressar a Orkney para continuar a sua investigação. Desta vez, visitou todos os túmulos neolíticos da ilha, traçando os alinhamentos solares com a ajuda de um mapa detalhado do Ordnance Survey do Reino Unido.

"Passei um mês e meio a viajar à volta do arquipélago numa bicicleta com uma bússola e um mapa OS", recorda.

Entretanto, Rachael tinha trocado o trabalho em Skara Brae por outro sítio arqueológico das Orcadas, Maeshowe, um local de enterramento com câmaras.

Tinha-se separado do namorado com quem estava no ano anterior e estava a desfrutar dos seus dias com os amigos, apreciando a beleza da ilha.

Rachael também gostava de ter tempo para si própria, incluindo as manhãs de quinta-feira que passava a folhear o jornal local de Orkney, o Orcadian.

Numa quinta-feira, Rachael sentou-se no seu sofá, folheando o jornal. A publicação estava repleta das habituais histórias locais, mas um artigo em particular chamou-lhe a atenção. Era uma história sobre um turista americano que tinha descoberto uma mensagem numa garrafa. Havia uma foto dele, usando um boné com uma pena, segurando a garrafa e sorrindo.

Rachael não podia acreditar. Parecia-se mesmo com ele. De facto, tinha de ser ele - o homem de Skara Brae.

Entretanto, Anthony tinha terminado a sua aventura de bicicleta a solo e tinha-se juntado ao seu orientador universitário, que estava de visita a Orkney durante algumas semanas para ver como estava o seu aluno.

O professor de Anthony queria visitar Maeshowe, por isso, no dia a seguir à publicação do artigo no jornal, os dois dirigiram-se, sem querer, ao local de trabalho de Rachael.

"Nunca me vou esquecer de entrar no centro de visitantes e de a ver lá", diz Anthony. "É uma coisa muito estranha, mas lembro-me da voz dela mais do que tudo."

"Depois, basicamente, passei-me, porque - 'Como é que estás aqui?' Foi demais."

Rachael também reconheceu Anthony.

"O centro de visitantes era um velho edifício de um moinho, ele subiu as escadas de madeira e entrou a correr, abriu o casaco de cabedal e tirou toneladas de folhetos, bilhetes, passaportes e tudo, e atirou-os para cima da secretária", recorda.

"Ele disse que queria marcar uma excursão e eu perguntei-lhe o nome. Depois ele disse-me o nome e eu pensei: 'É o mesmo nome do jornal. Então deve ser ele'".

Passaram alguns minutos e Rachael começou a passar os bilhetes na caixa registadora. Depois voltou a olhar para Anthony e decidiu dizer alguma coisa.

"Acho que me lembro de ti de antes", disse ela. "Em Skara Brae."

Anthony sentiu uma onda de emoções - alívio, surpresa e excitação.

"Foi um momento fantástico", diz ele agora.

A ligação que Anthony e Rachael tinham tido um ano e meio antes ainda estava presente, e ambos a sentiam. Os colegas de Rachael também apanharam essa química. Rachael não devia estar a fazer visitas guiadas nesse dia, mas os seus amigos de trabalho alteraram o horário para garantir que seria Rachael a mostrar Maeshowe a Anthony e ao seu professor.

"Acabámos por fazer a visita juntos, porque Anthony tem muitos conhecimentos sobre a Orkney neolítica", diz Rachael.

Trabalharam como uma equipa, falando sobre a história do local e estimulando-se mutuamente.

"Os meus colegas de trabalho já estavam todos a chamar ao Anthony o meu novo namorado", diz Rachael, rindo. Estavam a ser tolos e diziam: "Quem é este tipo que te segue como um cachorrinho?"

Depois da digressão, Rachael pediu a Anthony o seu número de telefone - vê-lo novamente era uma coincidência tão grande que ela não queria que a oportunidade passasse.

Anthony ficou entusiasmado, mas também não tinha a certeza se Rachael o estava a convidar para sair como colega historiador, como amigo ou algo mais.

No final dessa semana, os dois encontraram-se, almoçaram num café local e depois foram dar um passeio numa das praias ventosas de Orkney.

"A faísca da ligação estava lá", diz Anthony. "Não parámos de falar durante duas horas e meia."

Alguns dias mais tarde, foram ver um filme juntos, num cinema de fachada num salão de igreja na cidade portuária de Stromness, em Orkney.

"Estávamos tão próximos quanto é possível estar sentado, mas sem reconhecer isso", diz Anthony.

Depois, abordou o tema.

"Estou a achar difícil sermos apenas amigos", disse ele.

"Isso foi muito giro", diz agora Rachael.

Depois disso, eram um casal.

"Nunca fizemos aquela coisa do namoro casual: 'Oh, vamos ver como é'. Foi sempre assim: 'Isto somos nós, estamos juntos, vamos tentar encontrar uma forma de fazer com que resulte'", diz Anthony.

Navegar no romance transatlântico

Olhando agora para trás, Anthony e Rachael dizem que nenhum deles compreendia o que significaria embarcar numa relação com alguém que vivia a um oceano de distância.

Para começar, viajar entre Orkney e Wisconsin não era tarefa fácil.

"A primeira viagem que fiz à América. Acho que tive de viajar de Orkney para Glasgow e depois de Glasgow para Amesterdão, e depois de Amesterdão para Detroit, e depois de Detroit para Milwaukee. E depois de Milwaukee para onde vive a mãe do Anthony", diz Rachael. "Podem imaginar como eu estava quando finalmente cheguei."

Nos dois anos seguintes, os dois encontraram-se em locais como a Escócia, os EUA, o Canadá e os Países Baixos, mais ou menos de seis em seis meses.

"Acho que a minha família estava bastante preocupada com o facto de eu estar confusa, de estar a alimentar esperanças em relação a esta coisa bastante estranha que provavelmente não iria resultar", diz Rachael.

A minha mãe era da "Equipa Rachael" desde o primeiro dia", diz Anthony. "Os meus amigos eram extremamente cépticos. Todos eles, até o último, estavam cépticos quanto ao facto de isto resultar."

Mas apesar do desafio da distância, Rachael e Anthony estavam empenhados em fazer com que resultasse. Apenas alguns meses após o início da sua relação à distância, Anthony pediu-a em casamento.

Ele esperava pedir Rachael em casamento enquanto visitava algumas cascatas do Wisconsin. Mas, embora Rachael estivesse habituada aos climas selvagens de Orkney, o inverno do Wisconsin era de outro nível. Ela não tinha a roupa certa para uma caminhada na neve.

Por isso, em vez disso, ele pediu-a em casamento no seu quarto.

Ele ajoelhou-se junto à cama e disse: "Amo-te, Rachael, queres casar comigo?", conta Rachael.

"E, claro, eu disse logo que sim. E foi muito mágico e maravilhoso. E sim, um pouco surrealista."

Seguiu-se uma longa distância até que os dois se casaram em maio de 2016 numa cerimónia íntima nas pedras pré-históricas de Stenness, em Orkney, onde tudo começou.

"Estava muito frio e ventoso, mas, para mim, pensando bem, era como se o espírito de Orkney estivesse lá connosco na altura", diz Rachael.

Estava presente uma pequena multidão de amigos e familiares, incluindo a família de Rachael, mas Anthony disse aos seus entes queridos para não percorrerem a distância. Mais tarde, arrependeu-se, mas dois dos seus melhores amigos surpreenderam-no no dia, voando da América do Norte.

Rachael e Anthony casaram através de uma cerimónia pagã de handfasting, uma tradição celta em que as mãos do casal são atadas para simbolizar a sua união.

Os presentes formaram um círculo, com Rachael e Anthony no meio. O casal segurou um saco de veludo, oferecendo-o a cada convidado do casamento, que o colocou lá dentro, escolheu um voto escrito à mão e leu-o a Rachael e Anthony.

"Todos na cerimónia tinham um papel a desempenhar", diz Anthony. "Mas também foi fixe termos sido nós a escrever toda a cerimónia."

Depois, houve uma refeição com discursos, e o casal incluiu algumas tradições americanas, como dar bolo um ao outro, entre as influências celtas.

O casamento não resolveu de imediato o problema da distância de Anthony e Rachael. Depois da lua de mel na Ilha de Skye, na Escócia, tiveram de se separar novamente para tratar dos vistos.

Eventualmente, Rachael mudou-se para o Wisconsin com Anthony, e o casal viveu nos EUA durante alguns anos, antes de regressar à Escócia no início de 2020.

Círculo completo

Atualmente, Anthony e Rachael vivem felizes em Edimburgo, numa casa de campo no Dalkeith Country Park, uma propriedade histórica e um parque que, por coincidência, foi onde Anthony esteve instalado como estudante de intercâmbio em 2013.

"Às vezes, a vida dá uma volta completa assim", diz Anthony.

Anthony e Rachael trabalham numa companhia de seguros, mas continuam apaixonados por história e arqueologia. No seu tempo livre, adoram explorar juntos a riqueza dos locais históricos da Escócia, enquanto Rachael é voluntária num museu de Edimburgo e Anthony escreve tweets sobre arqueologia na sua conta do Twitter @RileyFlintSpark

Nove anos após o seu primeiro encontro, o casal considera interessante refletir sobre a forma como dois encontros em Orkney e uma mensagem numa garrafa os uniram.

"Não acredito necessariamente no destino", diz Anthony, "acho que isto é algo que as pessoas me disseram, vezes sem conta: 'Oh, é o destino'. E a realidade é que foi muito trabalho".

"Deu muito trabalho", concorda Rachael. "Mas acho que algumas das coisas foram bastante mágicas. Algumas das ligações acho que seriam muito difíceis de acontecer por acaso."

É muito emotivo refletir sobre todas as coisas pelas quais passámos. Obviamente, houve momentos muito bons e outros desafiantes, como toda a gente passa. Acho que só mostra que a magia é real para mim".

