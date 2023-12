Um duplo diagnóstico de cancro como o de Navratilova não é tão raro como se poderia pensar

A diretora-geral da American Cancer Society, Karen Knudsen, uma fã de ténis, lamentou a notícia, mas sublinhou que "há aqui um lado positivo em termos da fase da doença com que ela está a lidar: tanto o cancro oral como o cancro da mama".

"A frequência daquilo a que chamamos múltiplos primários - ou seja, cancros que não estão verdadeiramente relacionados entre si em termos de local de origem - é mais frequente do que se poderia pensar", disse Knudsen, que não está envolvido nos cuidados de Navratilova.

Segundo Knudsen, que não está envolvida no tratamento de Navratilova, as meta-análises que analisaram milhares de pessoas em vários países revelaram que cerca de 2% a 17% das pessoas com cancro têm múltiplos primários, ou seja, múltiplos tipos de cancro.

O Dr. Otis Brawley, professor de oncologia na Universidade Johns Hopkins, concorda que não é especialmente raro.

"Não é raro que dois cancros sejam diagnosticados em pessoas ao mesmo tempo. Alguns cancros crescem muito, muito lentamente. E, por vezes, as pessoas vão ao médico porque têm sintomas de um cancro, e o médico, sendo minucioso, procura outras coisas e encontra outra", disse Brawley, que também não está envolvido no plano de tratamento de Navratilova.

A agente de Navratilova, Mary Greenham, disse que a lenda do ténis descobriu um nódulo linfático aumentado no pescoço durante as finais da WTA em Fort Worth no ano passado. Após uma biópsia, foi-lhe diagnosticado um cancro na garganta de fase I.

Enquanto estava a fazer exames à garganta, foi encontrado um local suspeito na mama de Navratilova, ao qual também foi diagnosticado cancro.

Greenham afirmou que ambos os cancros se encontravam na fase inicial, esperando-se excelentes resultados.

A deteção precoce é fundamental

Navratilova teve cancro da mama em 2010. De acordo com o Instituto Nacional do Cancro, cerca de 20% dos cancros ocorrem em pessoas a quem foi previamente diagnosticado cancro.

Knudsen elogiou Navratilova por ter ouvido o seu corpo e salientou a importância do rastreio do cancro.

"Trata-se de algo que ela identificou com base no conhecimento do seu corpo e em algo que não estava bem e tomou medidas. O facto de se ter defendido a si própria levou a que o cancro fosse identificado na fase I, o que é muito importante", afirmou. "A deteção precoce é fundamental para melhorar os resultados".

A realização dos exames de despistagem do cancro recomendados é uma boa prática para qualquer pessoa, afirma Knudsen. Ela aconselha a falar com o seu médico sobre o plano de rastreio certo para si.

"É muito importante começar a perguntar como é esse plano de rastreio, porque o plano de rastreio vai muito além da sua idade. É a sua idade, os seus factores de risco de cancro, o seu historial genético, se o conhecer, mas também o seu historial familiar. Por isso, é a combinação desses factores que permite desenvolver o plano de rastreio adequado para cada indivíduo", afirmou.

Um diagnóstico de cancro da mama localizado na fase I tem uma taxa de sobrevivência de cinco anos de 99%, de acordo com a American Cancer Society.

E, embora não se saiba ao certo que tipo de cancro da garganta tem a estrela do ténis, os cancros orais e orofaríngeos diagnosticados numa fase inicial têm uma taxa de sobrevivência de cerca de 85% em cinco anos - outra razão pela qual é importante garantir que os cancros são detectados precocemente, disse Knudsen.

De acordo com Brawley, o cancro da garganta pode significar uma série de coisas, uma vez que existem diferentes áreas que podem tornar-se cancerosas.

"O cancro da cabeça e do pescoço causado pelo HPV é um cancro mais fácil de tratar do que um cancro da cabeça e do pescoço causado pelo álcool e pelo tabaco", afirmou.

Também pode haver diferenças na forma como estes cancros da cabeça e do pescoço são tratados, de acordo com Knudsen.

Uma vacina pode ajudar a proteger contra os cancros do HPV. A recomendação dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA é que as crianças recebam a vacina por volta dos 11 ou 12 anos de idade.

"Dispomos de uma vacina contra o cancro altamente eficaz contra os cancros provocados pelo HPV. Tal como eu, Martina Navratilova não tinha idade para beneficiar desta vacina. Mas, certamente, a geração que se segue à nossa tem a oportunidade de prevenir a grande maioria dos cancros do colo do útero e até seis cancros diferentes da cabeça e do pescoço através da vacinação contra o HPV", afirmou Knudsen.

A ideia subjacente à administração da vacina aos jovens "é vacinar numa altura em que o sistema imunitário tem a capacidade máxima de montar uma resposta ou resistência ao HPV, mas também antes da altura em que é provável que alguém tenha sido exposto ao HPV", disse, acrescentando que a recomendação é para pessoas até aos 26 anos de idade.

Os adultos entre os 27 e os 45 anos devem falar com o seu médico sobre a vacinação.

"Se alguém tiver 45 anos ou menos e ainda não tiver sido vacinado, certamente [deve ter] uma conversa com o seu médico, e todas as pessoas com 26 anos ou menos devem considerar a vacinação. E não posso enfatizar isto o suficiente: Isso vale para homens e mulheres", disse Knudsen.

Tratar dois cancros ao mesmo tempo é complicado

O tratamento de dois cancros em fase I é diferente do tratamento de um tipo de cancro que se espalhou por todo o corpo, disse Brawley.

Cada cancro necessita de uma equipa médica distinta.

"Os cirurgiões da mama, o oncologista de radiações da mama e o oncologista médico da mama tratam o cancro da mama e os oncologistas da cabeça e do pescoço, incluindo o oncologista de radiações e o oncologista médico da cabeça e do pescoço, tratam o cancro da cabeça e do pescoço", afirmou. "Agora, estes dois grupos de pessoas vão ter de falar uns com os outros e vão ter de trabalhar em coordenação uns com os outros. Mas não se trata o doente de forma diferente, para além dessa coordenação."

O novo diagnóstico de cancro da mama não significa necessariamente que Navratilova tenha tido uma recorrência, disse ele.

Normalmente, disse Brawley, um diagnóstico de cancro da mama em fase I significa que "este é um novo cancro apenas relacionado com o seu anterior cancro da mama, na medida em que ocorreu na mesma pessoa".

A maioria dos cancros da cabeça e do pescoço localizados na fase I são tratados com uma combinação de quimioterapia e radiação, embora a cirurgia possa ser utilizada, disse Brawley.

Embora os cancros da mama e da cabeça e pescoço possam ser mortais se não forem tratados, diz Brawley, é uma boa notícia que ambos os cancros de Navratilova estejam em fases iniciais.

"O facto de ambos se encontrarem na fase I dá-lhe um bom prognóstico de cada um deles", afirmou.

Navratilova salientou a importância dos exames preventivos para combater doenças específicas como o cancro da mama.

"Penso que se trata de uma lição muito importante sobre a importância do rastreio do cancro, da deteção precoce e da tomada de medidas contra si própria", afirmou Knudsen. "E também o reconhecimento de que mesmo alguém como um atleta é suscetível ao cancro. É muito importante conhecer o nosso corpo e desenvolver o plano de rastreio mais correto para nós."

