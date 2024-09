- Um drone diabólico queimou posições no solo de cima.

Uma nova e gelada forma de guerra terrorista apareceu. Um clipe mostra um drone acendendo uma linha inteira de árvores em chamas. Essas finas faixas de floresta são comuns nos cenários ucranianos. Elas foram plantadas durante a era soviética para controlar a erosão do solo, agora servindo como barreiras para posições defensivas e bunkers.

Termite Queima com Calor Intenso

Este drone não borrifa combustível como um lançador de chamas tradicional; em vez disso, ele chove termite no inimigo. Termite é uma mistura de óxido de ferro (III) e grãos de alumínio, acionada por uma fonte de ignição. Ele gera calor até 2.400 graus Celsius, geralmente usado para soldagem. Neste contexto, ele funciona como "napalm superaquecido", queimando com o dobro da intensidade. Uma vez aceso, é difícil pará-lo. Sua temperatura derrete aço, blindagem, roupas e até carne humana. No clipe, ele acende uma fileira de árvores.

O termite é armazenado dentro do container do drone, chovendo sobre o inimigo. Mesmo em pequenas quantidades, pode ser fatal. Em drones maiores que carregam mais de 40 quilos de carga, as consequências são mais prejudiciais. Ambas as partes afirmam o vídeo, mas é provável que a 108ª Brigada Separada de Defesa Territorial da Ucrânia tenha sido responsável por ele, batizando o sistema de "Dragon Drone". Este tipo de guerra de drones pode trazer de volta os horríveis ataques de napalm das forças americanas no Vietnã.

Evolução Rápida na Guerra de Drones

Todas as inovações na guerra de drones costumam enfrentar o problema de que uma simples ideia pode desencadear um desenvolvimento, com a execução técnica sendo relativamente simples. Como resultado, os oponentes podem rapidamente replicar a própria invenção. O Dragon Drone destaca novamente o ritmo escaldante da inovação com essas armas. Em apenas algumas semanas, houve avanços notáveis. Os russos estão empregando drones controlados por cabos de fibra ótica em grande escala, tornando-os resistentes a bloqueadores de sinal.

Kyiv conseguiu aumentar a altitude de voo de simples quadricópteros, permitindo que eles interceptem os drones de vigilância da Rússia. Os russos continuam lutando para alcançar os ucranianos em drones pesados. Unidades ucranianas Iskander foram equipadas com seus próprios drones de vigilância, reduzindo significativamente o tempo entre a inspeção do alvo e o ataque, melhorando assim as taxas de acerto.

Vídeos russos sugerem que drones kamikaze agora são operados diretamente por comandos e usados como substitutos de canhões antitanque ou mísseis antitanque. Esta tática dispensa a necessidade de um drone de observação para detectar um alvo; em vez disso, os soldados emboscam e atacam após avistar um alvo.

O uso de drones equipados com termite por ambas as partes no conflito sugere uma evolução rápida na guerra de drones, com o Dragon Drone da Ucrânia estabelecendo um novo padrão de destruição. Este avião, capaz de chover termite em posições inimigas, gera calor até 2.400 graus Celsius e pode derreter aço e carne humana quando aceso.

Leia também: